Двуличие людей и фиксированный оклад: откровения бывшего участника о реальной жизни на «Доме-2»

23‑летний омич Андрей Козлов мог стать военным или работником завода, но он решил проявить себя на одном из самых скандальных телепроектов. Парень попытал удачу на «Доме‑2». Правда, пробыть там ему удалось всего 11 дней.

Его впечатления от участия в телестройке — в видео выше.

На проект он попал со второй попытки, сделав ставку на свой нестандартный образ. Внутри сразу выбрал тактику хайпа — объявил о симпатии к яркой участнице Лидии Субботиной. Но личный контакт не сложился.