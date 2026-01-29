НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Развлечения Двуличие людей и фиксированный оклад: откровения бывшего участника о реальной жизни на «Доме-2»

Двуличие людей и фиксированный оклад: откровения бывшего участника о реальной жизни на «Доме-2»

Полная история Андрея Козлова в одном видео

23‑летний омич Андрей Козлов мог стать военным или работником завода, но он решил проявить себя на одном из самых скандальных телепроектов. Парень попытал удачу на «Доме‑2». Правда, пробыть там ему удалось всего 11 дней.

Его впечатления от участия в телестройке — в видео выше.

На проект он попал со второй попытки, сделав ставку на свой нестандартный образ. Внутри сразу выбрал тактику хайпа — объявил о симпатии к яркой участнице Лидии Субботиной. Но личный контакт не сложился.

По словам омича, участники получают зарплату: от 50 тысяч рублей и полное бытовое обеспечение. Главным открытием стало двуличие: поведение людей на камере и после ее выключения часто не совпадает. Андрей рассказал, какие тайны от обычных зрителей скрывает телепроект и объяснил, почему опыт участия в нем может помочь в будущем.

Анастасия ВласоваАнастасия Власова
Анастасия Власова
Корреспондент
Евгений СофийчукЕвгений Софийчук
Евгений Софийчук
Фотокорреспондент NGS55.RU
Телепроект Дом-2 Участие Закулисье Шоу
Комментарии
Гость
44 минуты
Не удивлюсь, если он считает, что все блогеры одинаково талантливы. Не зря же он тратит столько времени на их просмотр.
Гость
44 минуты
А что, кто-то ещё разбирается в блогерах? Мне казалось, это уже мейнстрим.
Читать все комментарии
Гость
