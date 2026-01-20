Покорил жюри французским рэпом: как студент из Африки завоевал титул Мистер Сибири

Молодой человек из Африки завоевал титул Мистер Сибири — 2025 Источник: Трезор Лиган

20-летний Трезор Лиган из Бенина даже не предполагал, что станет популярным в маленьком сибирском городе. Молодой человек прилетел в Барнаул ради учебы на программиста в Алтайском государственном политехническом университете, а в свободное время покорил подиум, завоевав титул Мистер Сибири — 2025.

О том, с какими сложностями он столкнулся по приезде в Россию, почему хотел вернуться на родину и зачем пошел показать себя на подиуме — читайте в материале NGS22.RU.

«Мама просила надеть шапку»

В Алтайский край Трезор Лиган прилетел чуть больше года назад — как только он закончил школу, по государственной программе ему предоставили возможность поехать на учебу в Россию. От такой возможности, несмотря на все страхи, парень не отказался, поэтому решил учиться на программиста в Барнауле:

— Мне нравятся новые технологии и всё, что с ними связано. Наверное, поэтому я решил попробовать себя именно в этом направлении, — рассуждает иностранец.

Источник: Городские медиа

Первые несколько месяцев в России дались Трезору сложно, поскольку даже простые бытовые ситуации, вроде похода в магазин, требовали от него знания русского, а освоить его было совсем непросто:

— Я приходил в магазин и понимал, что не знаю, что мне сказать, хотя нужны были самые обычные вещи. Русский в целом было тяжело учить, особенно тяжело с ударениями и падежами, поскольку основным языком в Бенине считается французский. На подготовительном факультете у нас была хорошая преподавательница, которая сильно помогла: мы много читали, пересказывали, учили новые слова, да и общались с теми, кто уже несколько лет живет в России.

Из-за языковых сложностей парень думал вернуться обратно на родину, но мама убедила его остаться.

Студент думал вернуться на родину, но его поддержала и отговорила мама Источник: Трезор Лиган

— Она очень поддерживала меня. Сказала, что если другие парни из Африки смогли обучиться русскому, то и я наверняка смогу. Беспокоилась, что у вас холодно, поэтому каждый день говорила, чтобы я надел шапку, — улыбается парень.

Изначально суровый сибирский климат показался ему невыносимо холодным — в Бенине температура воздуха никогда не опускалась ниже +15 градусов, поэтому −1 в Барнауле испугали Трезора, но уже спустя месяц парень привык и понял, что главное и вправду утепляться.

Больше всего иностранца удивило то, как на него реагировали, когда он только приехал в Барнаул. По словам Трезора, он часто замечал на себе взгляды прохожих и не понимал, из-за чего все так смотрят:

— Я был в шоке, по улицам ходить было невозможно, но потом мне объяснили, что в России так бывает, потому что многие никогда не видели черной кожи, поэтому удивляются. Как-то даже подошли и спросили можно ли со мной сфотографироваться. Почему со мной? Зачем? В моей стране никто не обращал на меня внимания.

«Трудно и нервно»

В Барнауле свое внимание на Трезора обратило и модельное агентство Татьяны Жилиной, представители которого пригласили его попробовать себя в модельном деле. Тогда он даже немного испугался — не поверил, что ему пишет реальный человек и агентство на самом деле существует. Спросил совета у друзей, затем обратился к интернету и понял, что можно попробовать:

— Когда я пришел на кастинг — увидел так много красивых мужчин, даже красивее меня, но всё равно решил попробовать, посмотреть, как справлюсь.

Сама же подготовка к конкурсу заняла 2 месяца — за это время молодые люди успели подготовить творческие номера, научились дефилировать и показывать свои лучшие стороны, побывали на фотосессиях и подготовили конкурсные рассказы о себе:

— Последнее оказалось для меня самым сложным. Я стоял один, передо мной было около ста русских людей. Как я мог говорить на их языке так, чтобы все они меня поняли? Это было трудно и нервно.

Чтобы показать свою творческую сторону, Трезор вышел на сцену с другом, где спел рэп на французском, который окончательно утвердил жюри в том, что парень достоин звания Мистер Сибири — 2025:

Тот самый рэп Источник: Трезор Леган

— Уже после финала я отправил маме фотки, она была в шоке, но очень рада. Вся Сибирь — и я победитель. Пока не знаю, буду ли продолжать этим заниматься. Может быть, моя победа — просто чудо? — рассуждает мистер Сибири.

В свое свободное время Трезор увлекается музыкой и чтением, а также не упускает возможности пообщаться с друзьями. К слову, одно из его самых излюбленных мест в Барнауле — Нагорный парк, откуда открывается панорамный вид на город, который когда-то на время стал родным для коренного африканца.