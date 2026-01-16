НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

1 м/c,

ю-в.

 770мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,53
EUR 91,81
ПСБ: главные события года
Отменят троллейбусы
Губерниев в Рыбинске
Сколько стоит аренда квартир
Парковки завалило снегом
Кто теперь руководит «ЯрГЭТ»
Расширили маршрут Золотого кольца
Развлечения Тест Вы в душе ребенок или глубокий старик? Тест на внутренний возраст

Вы в душе ребенок или глубокий старик? Тест на внутренний возраст

Цифры в паспорте еще ни о чем не говорят

187
Даже борода ничего не говорит о вашем возрасте | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUДаже борода ничего не говорит о вашем возрасте | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Даже борода ничего не говорит о вашем возрасте

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Самый простой способ определить свой психологический возраст — это ответить на простой вопрос: «Как вы думаете, сколько бы вам было лет, если бы вы не знали, сколько вам лет?» Но люди не всегда могут объективно оценить свой психологический возраст и часто любят молодиться. Поэтому психологи стали придумывать специальные тесты, чтобы люди могли понять, совпадает ли их реальный возраст с психологическим.

Как думаете, вам всё еще 18 или пора бы уже на заслуженный отдых? Чтобы узнать это, ответьте честно на следующие 10 вопросов.

Пройден 32 раза
1 / 10

Вы чувствуете в себе достаточно сил, чтобы справиться со своими трудностями?

  • Нет, я лучше обращусь за помощью

  • Безусловно!

  • Моими проблемами должно заниматься государство

  • Время от времени

2 / 10

Все ваши неприятные впечатления обычно написаны на лице.

  • Это точно про меня

  • Обычно я могу держать себя в руках

  • Я умею контролировать свои эмоции, поэтому нет

  • Зачем на лице — я сразу говорю всё в лоб. Мне нечего терять!

3 / 10

Вам важно, что о вас думают близкие, а мнение остальных вас мало волнует.

  • Важно всегда держать марку — и в кругу семьи, и среди незнакомых людей

  • Мне не нужно кому-то что-то доказывать

  • Меня уже все хорошо знают, у всех сложилось какое надо мнение

  • Меня и мнение близких мало волнует

4 / 10

Обычно вы чувствуете себя не ведущим, а ведомым. Вам не всегда удается мыслить и действовать самостоятельно.

  • Иногда бывает

  • Я вполне самостоятельный человек, но и к мнению других прислушиваюсь

  • Это не про меня

  • Частенько бывает

5 / 10

Вам не хватает терпения, когда нужно долго разбираться в том, что не решается сразу.

  • Точно, лучше займусь чем-то другим

  • Это не про меня

  • Обычно я могу потратить немного больше времени, чтобы разобраться в вопросе

  • Нет таких вопросов, в которых я не могу разобраться сразу

6 / 10

Насколько верно для вас утверждение «Моя интуиция никогда не подводит»?

  • Давно не опираюсь на интуицию

  • Вообще неверно, всегда подводит

  • Ну-у-у… Я бы не стал (-а) ей слишком доверять

  • Всё делаю интуитивно и не жужжу

7 / 10

Когда нужно что-то сделать, вас часто охватывает страх: вдруг не получится.

  • Да какой там страх — бери и делай, хуже уже не будет

  • Это про меня

  • Ничего точно не получится, если я не попробую

  • Даже если не получится, это в любом случае опыт

8 / 10

Если вы и совершаете неблаговидные поступки, то не по своей вине, а всегда в силу сложившихся обстоятельств.

  • Постоянно так происходит

  • Я и есть обстоятельство

  • Очень редко, но такое бывает

  • Но мы же сами и создаем эти обстоятельства

9 / 10

Как вы относитесь к людям, чьи взгляды не совпадают с вашими?

  • Смотрю на них с осторожностью

  • Я бы им сильно не доверял (-а)

  • Нормально, каждый имеет право на собственное мнение

  • В смысле «не совпадают»?

10 / 10

У вас нередко возникают сомнения, а такой ли вы на самом деле человек, каким себе представляетесь.

  • Такой, какой же еще?

  • Да, иногда хочется заново прожить некоторые эпизоды жизни

  • Только если в какие-то кризисные моменты

  • Периодически бывает

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Возраст Психология
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
28 минут
- согласен, человеческие качества важнее цифр в паспорте.
Гость
28 минут
- никогда не слышал об этом, нужно разобраться в истоках.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Рекомендуем