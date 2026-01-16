Вы в душе ребенок или глубокий старик? Тест на внутренний возраст

Самый простой способ определить свой психологический возраст — это ответить на простой вопрос: «Как вы думаете, сколько бы вам было лет, если бы вы не знали, сколько вам лет?» Но люди не всегда могут объективно оценить свой психологический возраст и часто любят молодиться. Поэтому психологи стали придумывать специальные тесты, чтобы люди могли понять, совпадает ли их реальный возраст с психологическим.
Как думаете, вам всё еще 18 или пора бы уже на заслуженный отдых? Чтобы узнать это, ответьте честно на следующие 10 вопросов.
Вы чувствуете в себе достаточно сил, чтобы справиться со своими трудностями?
Нет, я лучше обращусь за помощью
Безусловно!
Моими проблемами должно заниматься государство
Время от времени
Все ваши неприятные впечатления обычно написаны на лице.
Это точно про меня
Обычно я могу держать себя в руках
Я умею контролировать свои эмоции, поэтому нет
Зачем на лице — я сразу говорю всё в лоб. Мне нечего терять!
Вам важно, что о вас думают близкие, а мнение остальных вас мало волнует.
Важно всегда держать марку — и в кругу семьи, и среди незнакомых людей
Мне не нужно кому-то что-то доказывать
Меня уже все хорошо знают, у всех сложилось какое надо мнение
Меня и мнение близких мало волнует
Обычно вы чувствуете себя не ведущим, а ведомым. Вам не всегда удается мыслить и действовать самостоятельно.
Иногда бывает
Я вполне самостоятельный человек, но и к мнению других прислушиваюсь
Это не про меня
Частенько бывает
Вам не хватает терпения, когда нужно долго разбираться в том, что не решается сразу.
Точно, лучше займусь чем-то другим
Это не про меня
Обычно я могу потратить немного больше времени, чтобы разобраться в вопросе
Нет таких вопросов, в которых я не могу разобраться сразу
Насколько верно для вас утверждение «Моя интуиция никогда не подводит»?
Давно не опираюсь на интуицию
Вообще неверно, всегда подводит
Ну-у-у… Я бы не стал (-а) ей слишком доверять
Всё делаю интуитивно и не жужжу
Когда нужно что-то сделать, вас часто охватывает страх: вдруг не получится.
Да какой там страх — бери и делай, хуже уже не будет
Это про меня
Ничего точно не получится, если я не попробую
Даже если не получится, это в любом случае опыт
Если вы и совершаете неблаговидные поступки, то не по своей вине, а всегда в силу сложившихся обстоятельств.
Постоянно так происходит
Я и есть обстоятельство
Очень редко, но такое бывает
Но мы же сами и создаем эти обстоятельства
Как вы относитесь к людям, чьи взгляды не совпадают с вашими?
Смотрю на них с осторожностью
Я бы им сильно не доверял (-а)
Нормально, каждый имеет право на собственное мнение
В смысле «не совпадают»?
У вас нередко возникают сомнения, а такой ли вы на самом деле человек, каким себе представляетесь.
Такой, какой же еще?
Да, иногда хочется заново прожить некоторые эпизоды жизни
Только если в какие-то кризисные моменты
Периодически бывает