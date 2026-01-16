Вы в душе ребенок или глубокий старик? Тест на внутренний возраст

Самый простой способ определить свой психологический возраст — это ответить на простой вопрос: «Как вы думаете, сколько бы вам было лет, если бы вы не знали, сколько вам лет?» Но люди не всегда могут объективно оценить свой психологический возраст и часто любят молодиться. Поэтому психологи стали придумывать специальные тесты, чтобы люди могли понять, совпадает ли их реальный возраст с психологическим.