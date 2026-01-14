«Время удивительных возможностей»: гороскоп на вторую половину января

После новогодних праздников практически нет времени на раскачку — пора двигаться вперед и начать новую, лучшую версию своей жизни. Астролог Василиса Володина считает, что поиск второй половинки, новой работы, спонсоров для стартапа не стоит откладывать на задворки года. Особенно для всех начинаний будет удачным 18 января, а на какие еще даты стоит обратить внимание именно вам, астролог рассказала в своем прогнозе для всех знаков зодиака.
Овен
У Овнов весь январь крутится вокруг работы и планирования на год. Фокус — на карьере и ответственности за результат. Вы быстрее остальных отходите от праздников и включаетесь в работу, поэтому выйти в лидеры для вас не составит труда.
Во второй половине месяца вам придется часто подписывать важные документы и договариваться с партнерами, будьте готовы.
— Последняя неделя января боевая и даже силовая, когда вы готовы напрячься изо всех сил и других напрячь, если нужно. Это неплохое время для старта новых больших проектов, — считает Василиса Володина.
В любовных делах в январе также всё пылает и искрится. Вас ждет яркий роман на работе или предложение руки и сердца от любимого человека.
Телец
Тельцы в январе не перестают расширять свои горизонты. Вам хочется сменить обстановку, куда-то выбраться. Мысли крутятся вокруг поездок, обучения, курсов и всего того, что скрасит первые рабочие будни. Даже короткий выезд или спонтанный поход на лекцию зарядят вас энергией до самого февраля. Тем более долго думать над идеями, куда сходить, не придется: друзья будут активно подбрасывать идеи.
— Ближе к 20-м числам внимание сместится на тему личного удобства и самовыражения. Кто-то сменит сам подход к жизни, поверит в себя, перестанет оправдываться за свои желания и пойдет дорогой, которой хотел, — поделилась астролог.
Во второй половине месяца вас потянет к красивым и качественным вещам. Желание порадовать себя будет сильным, поэтому важно следить за расходами.
В личной жизни Тельцы двигаются только вперед. Вместе со второй половинкой вы начнете строить планы и постепенно их реализовывать. Свободные представители знака могут встретить свою любовь.
Близнецы
В январе для Близнецов на первом месте деньги. Придется разбираться в обязательствах и уточнять то, что раньше, казалось, не требовало дополнительных обсуждений. Астролог отмечает, что первый месяц года — один из самых важных для представителей знака.
— Надо сказать, что от результатов января принципиально зависит, как сложится весь ваш 2026 год. Еще одна важная развилка предстоит позднее, в конце весны, — предупреждает Василиса Володина.
Во второй половине месяца некоторые близкие люди могут вас не узнать. Вы станете смелее и раскованнее: не будете бояться высказывать свое мнение и расставлять личные границы. Кто-то может не выдержать таких перемен и уйти из вашей жизни.
Ближе к концу января вы почувствуете себя как в романтической комедии: жизнь станет более легкой, возможны приятные и полезные знакомства, а также легкий флирт.
Рак
Для Раков в январе будет очень важно поговорить по душам. Это могут быть посиделки на кухне или встреча с коллегами у кулера. Даже несколько удачно подобранных фраз от окружающих станет для вас спасательным кругом. При этом тусовки и большие застолья совсем не ваша история, гораздо приятнее остаться дома или провести вечер в узком кругу, особенно если вы человек семейный.
Во второй половине месяца вы рискуете погрязнуть в бытовых проблемах. Наступит время оплаты счетов, что-то придется ремонтировать после праздников, всплывут вопросы, которые вы долго откладывали на потом.
В конце месяца вас могут уговаривать на спонтанную поездку или быстрые вложения. Люди будут давить на жалость и чувство долга. Постарайтесь не поддаваться эмоциям и не участвовать в сомнительных историях.
— Ракам очень важно не ошибиться в финансах на старте года, чтобы дальше двигаться без напряжения, — поделилась Василиса Володина.
Лев
В январе Львам нужно навести порядок в своей жизни. Хаоса должно стать меньше, системы — больше. Чем четче вы поставите перед собой цели на год и распределите нагрузку, тем быстрее почувствуете облегчение. Сейчас не время геройствовать без надобности.
Если в первую половину месяца вам казалось, что силы на пределе, выдыхайте. После новогодних праздников у вас появится больше свободного времени, а некоторые вопросы, которые вас сильно тревожили, наконец решатся.
— С 20 по 26 января есть возможность важного знакомства с влиятельным человеком или даже с большим коллективом. Хорошее время для публичных выступлений и демонстраций своего профессионализма, — отмечает астролог.
Конец января — удачное время, чтобы заняться лечением, пересмотреть свой образ жизни и внести коррективы. Главное — не хватайтесь за всё сразу, а выберите одно направление и занимайтесь им.
Дева
У Дев внимание в январе смещается в сторону личных радостей, отдыха. Это подходящее время, чтобы позволить себе больше приятных занятий и не загружать себя лишними обязательствами. Планы с друзьями могут несколько раз меняться или вовсе не состояться — отнеситесь к этому спокойно и используйте освободившееся время для себя.
Середина месяца хорошо подходит для того, чтобы заняться спортом. В это же время придется активнее участвовать в воспитании детей, если они у вас есть.
— Для предпринимателей из любой отрасли в середине месяца — золотое время для решительных шагов, которые могут быстро принести ощутимый результат, — поделилась Василиса Володина.
К концу месяца на первый план выйдет работа и здоровье. Пересмотрите свои привычки и круг общения. Откажитесь от того, что не приносит результата и забирает силы, и сосредоточьтесь на задачах, которые действительно имеют значение.
Весы
Все мысли Весов в январе о доме и детях. Важно разобраться с бытовыми делами и войти в рабочий ритм раньше, чем закончится месяц. С 13 по 17 января наступает период, когда проще понять, чего вы действительно хотите, и оценить, что вам нужно, чтобы прийти к своим мечтам.
— Январь — время многочисленных знакомств, в том числе любовных, но как будто без больших гарантий на будущее, — рассказала Василиса Володина.
После 18 января у вас появится больше поводов для радости. Молодые Весы проводят время с друзьями и партнером, а старшее поколение чаще видит детей и внуков. Это удачный момент для хобби, культурных мероприятий и развлечений — поход в театр, на концерт или прогулка с друзьями подарят заряд энергии и хорошее настроение.
Скорпион
В январе Скорпионы несколько раз окажутся перед выбором — сделать что-то грандиозное для себя лично или небольшое, но полезное другим. С 15-го по 21-е число будет период активных поездок и командировок. Они будут приятными во всех отношениях: настроение поднимут и помогут заработать. Своя машина в эти дни — настоящий денежный козырь. Если давно планировали ее купить — сейчас подходящее время.
— Январь пройдет под знаком 3Д — дорога, документы и дела. Всё это будет занимать большую часть вашего времени, — предупреждает астролог.
После 23-го на первый план выйдут семейные вопросы. Придется подтолкнуть близких, чтобы решить старые накопившиеся дела, которые могли вас тревожить уже несколько лет.
Стрелец
Стрельцам в январе придется всерьез заняться деньгами. Счета, размышления о подработке, планирование семейного бюджета на год будут на первом плане. Самые напряженные дни до 15 января: в это время могут отмениться важные договоренности или слетят сделки.
Вторая половина месяца будет чуть спокойнее, но рассчитывать на помощь со стороны не стоит — решать всё придется своими силами. С 20 января дела пойдут легче. Вы получите поддержку там, где сначала ее не ждали.
— Если вы сейчас не видите возможности как-то резко улучшить важные для вас ситуации, не опускайте руки. Ищите их каждый день, потому что для Стрельцов до конца июля идет время удивительных возможностей. Оно бывает не так часто, один раз в 12 лет, — отмечает астролог.
Козерог
Январь для Козерогов — тихий и спокойный месяц. Любовных драм и важных событий может и не случиться, но зато вы сможете завершить какие-то незаконченные дела. Если вы терялись, как двигаться дальше, в январе придет понимание.
До 20-го будьте готовы к тому, что кто-то изрядно испортит вам настроение. Особенно чья-то самоуверенность и напыщенность.
В последнюю неделю месяца все мысли будут вращаться вокруг денег. Это отличный период, чтобы пересмотреть расходы, найти выгодные предложения и, возможно, начать откладывать деньги на что-то крупное.
Водолей
Пока в январе все куда-то спешат, Водолеи, наоборот, заземляются. Вы потихоньку закрываете старые долги, входите в рабочий ритм и находите время на отдых перед серьезным рывком в будущем.
С 14-го по 23-е число Водолеи будут всё свое время посвящать работе. Вы действуете уверенно, и коллеги поражаются вашей продуктивности. Не сбавляйте темп до самого февраля.
— Последние недели января как будто включают вас в сеть. Информация сама вас находит, появляются идеи, которые хочется немедленно реализовать, — подмечает Василиса Володина.
Рыбы
В январе Рыбы попадут в вихрь событий. В один день вы флиртуете на вечеринке, а уже на следующий реализуете огромный проект на работе. Главное в этой кутерьме — не забыть об отдыхе и хотя бы некоторые вечера проводить на диване за просмотром сериала.
Одиноким Рыбам легче всего будет встретить свою любовь на вечеринке в компании друзей. Особенно легко у вас всё будет получаться с 13 по 21 января, словно Вселенная помогает вашим планам.
— С 26 января для вас буквально меняется эпоха на ближайшие 15 лет. Вы начнете жить с новым внутренним импульсом. Меньше неопределенности, жертвенности, больше желания о себе заявлять. Вы только через пару лет осознаете, что внутренний поворот произошел именно в этот момент, — рассказал астролог.