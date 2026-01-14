«Время удивительных возможностей»: гороскоп на вторую половину января

У Овнов весь январь крутится вокруг работы и планирования на год. Фокус — на карьере и ответственности за результат. Вы быстрее остальных отходите от праздников и включаетесь в работу, поэтому выйти в лидеры для вас не составит труда.

Во второй половине месяца вам придется часто подписывать важные документы и договариваться с партнерами, будьте готовы.

— Последняя неделя января боевая и даже силовая, когда вы готовы напрячься изо всех сил и других напрячь, если нужно. Это неплохое время для старта новых больших проектов, — считает Василиса Володина.

В любовных делах в январе также всё пылает и искрится. Вас ждет яркий роман на работе или предложение руки и сердца от любимого человека.