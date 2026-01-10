Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать

На куклах удалось неплохо заработать Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

В последнее время интерес к прошлому, очевидно, растет: люди скупают ретротехнику, собирают старые игрушки, коллекционируют предметы старины. Это объясняют и ностальгией, и удовольствием от обладания вещами, о которых когда-то мечтали, и даже стремлением подзаработать. И последнее — не пустые слова. Корреспондент NGS.RU Наталья Медведева, продав коллекцию кукол из 90-х, получила больше 100 тысяч рублей. Далее — от первого лица.

«Всё богатство отдала»

В детстве я больше всего любила играть в куклы, и привлекали меня, как и большинство девочек в 90-е, Барби. Родители часто дарили кукол формата 1/3 (55–60 см), но в основном это были более дешевые аналоги оригиналов. Настоящую Барби от Mattel папа подарил мне в 1997 году, и я не могла нарадоваться.

Mattel — американская компания по производству игрушек. В ее ассортименте — куклы, игровые наборы, машинки, обучающие игрушки для малышей, коллекционные серии и интерактивные игры. В 1959 году компания представила первую куклу Barbie, которая впоследствии вышла в многочисленных сериях с разнообразными образами — от классических до коллекционных. Многие из них стали культовыми и абсолютно все будоражили сознание российских девочек из 90-х, долго оставаясь объектом их мечтаний.

Я играла в куклы со своими подругами и сестрами. У меня было много кукольной мебели, китайский аналог Кена, целое семейство других кукложителей, но именно настоящая Барби вызывала восторг: она просто поражала своей красотой, продуманным макияжем, качественной прошивкой волос и другими нюансами.

Ей не суждено было долго прожить. Однажды я забыла ее во дворе дома, и наш уличный пес — азиатская овчарка Гарик — сгрыз ее, не оставив ни одной живой части. Потом у меня было еще много кукол. Среди них и настоящие Барби, и их аналоги, но эту потерю я не забуду уже никогда.

Когда мне было лет 13, мои младшие двоюродные сестры перестали играть в куклы. В итоге и я бросила, а всё свое богатство отдала родственницам.

«Шерстила толкучки»

Уже в университете я случайно наткнулась на форум, где тысячи взрослых участников обсуждали кукол и игрушки, которые напоминали им детство. Они советовались по поводу коллекционирования, определяли ту или иную куклу по каким-либо идентификационным признакам, публиковали лайфхаки, как ремонтировать их и шить одежду. И тут меня накрыло снова. Видимо, не наигралась в детстве.

Я целыми вечерами сидела на форуме, читала про кукол, вдохновлялась примерами и в конце концов тоже начала коллекционировать. Помню, что первые экземпляры покупала чуть ли не в ларьках у дома за копейки. Это были, естественно, дешевые аналоги Барби. Со временем я научилась разбираться в каталогах, в оригиналах и аналогах Барби из 90-х и начала собирать и те, и другие.

Всю стипендию и другие деньги, которые попадали мне в руки, я спускала на кукол. Просила родных и друзей дарить мне их, столкнулась с осуждением со стороны матери и без конца выслушивала обвинения, что я трачу деньги на хлам.

За пару лет моя коллекция выросла примерно до 100 образцов, среди которых порядка 30 или 40 были Барби от Mattel, а остальные — те самые аналоги из 90-х из разных стран. Параллельно я общалась с другими коллекционерами, менялась куклами: могла, например, купить за копейки советскую куклу на блошином рынке и выменять ее на форуме на несколько «барбиобразных». Это меня увлекало. Тогда же шерстила «толкучки», где нередко за копейки можно было урвать фирменных Барби по бросовым ценам.

«Оказались редкими»

А потом мое увлечение прошло так же резко, как и началось. Я перестала интересоваться новинками на форуме, покупать кукол мне уже не хотелось, а та коллекция, что я успела собрать, пылилась на полках. К слову, кукол NRFB (то есть Never Removed From Box, или тех, что никогда не доставали из коробки) у меня никогда не было, хотя на них цены заметно выше.

Чтобы мои куклы не пылились на полках и не выцветали, я аккуратно помыла их, законсервировала в коробки, съехала от родителей, а кукол лет пять хранила у них с мыслью, что страсть к ним может вернуться.

Спустя 10 лет после того, как меня накрыла страсть коллекционирования, я решила закрыть гештальт: купила ту самую куклу из детства, которую мне подарил отец и которую испортил наш дворовый пес, — Flower fun Barbie 1996 года выпуска. Я насладилась ее распаковкой и внезапно поняла, что теперь почти все куклы из моей коллекции мне совершенно точно больше не нужны.

Я оставила десять кукол, которые мне в силу определенных причин близки и дороги, а остальных начала продавать. Как раз в тот период я развелась со своим первым мужем и нуждалась в деньгах, чтобы сделать в квартире ремонт. Зарабатывала я тогда мало, и, как оказалось, продажа кукол стала для меня отличным источником дополнительного дохода.

Сначала очень быстро удалось продать всех оригинальных Барби, причем по довольно выгодным ценам. Например, тех кукол, что я покупала в начале 2010-х годов по две тысячи рублей, я продала по четыре-пять тысяч. А тех, что я находила в целлофановых пакетах на оптовых рынках и покупала за 100 рублей, продала по две тысячи и дороже. Инфляция — это понятно, но ведь они долго приносили мне радость.

Кстати, при продаже выяснилось самое интересное: часть моих кукол оказались довольно редкими и лимитированными. И я ведь даже не задумывалась об этом, когда их покупала.

После Барби в ход пошли различные аналоги из 90-х и 2000-х. За большинство из них удалось выручить неплохие деньги — от 350 до 4000 рублей за штуку. В итоге за всю коллекцию я выручила около 102 тысяч рублей. Продавала кукол на сайте объявлений примерно 1,5 года, и это помогло мне сделать в квартире ремонт. Так что мое увлечение принесло мне не только радость, но и неплохие деньги.

