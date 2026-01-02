Ретроградный Меркурий в 2026 году: когда ждать бурю и как ее пережить

В 2026 году нас ждут три ретроградных периода Источник: Sageandsalt.com

Опоздали, забыли пароль, техника решила пожить своей жизнью, а договор вдруг оказался с сюрпризом? Не спешите винить усталость и окружающих. В астрологии для таких случаев давно придумано универсальное объяснение — «ретроградный Меркурий». В 2026 году эта планета трижды устроит проверку на внимательность, терпение и умение перечитывать мелкий шрифт.

Меркурий считается самой быстрой планетой Солнечной системы: пока Земля делает полный круг за 365,26 суток, ему хватает 88 дней. Он не разворачивается по-настоящему, но из-за разницы скоростей с Земли создается ощущение, будто планета идет назад. Этот визуальный эффект длится несколько недель и в астрологии трактуется как период пересмотров, возвратов и мелких, но раздражающих накладок.

Считается, что Меркурий отвечает за общение, интеллект, обучение, торговлю, технику, речь и даже чувство юмора. Когда он «пятится», именно эти сферы начинают вести себя капризно. Не случайно выражение «ретроградный Меркурий» давно стало универсальной отговоркой для опозданий, потерянных документов и внезапных недоразумений. В такие дни переводы могут зависать, самолеты — задерживаться, а люди — неожиданно переставать понимать друг друга.

Календарь ретроградного Меркурия в 2026 году

В течение года планета может входить в обратное движение три или четыре раза. В 2026-м таких эпизодов будет три, и каждый длится около трех недель. При этом астрологи советуют учитывать не только сами даты «разворота», но и время до и после него, когда влияние тоже ощущается.

Ниже — ключевые периоды, которые стоит заранее отметить в календаре, особенно если вы планируете важные переговоры или крупные покупки.

С 26 февраля по 20 марта Меркурий будет ретроградным в Рыбах. По ощущениям влияние начнется примерно с 18 февраля и продлится до 9 апреля. Это время подходит для творчества и интуитивных решений, но логика может подводить. Обещания лучше давать осторожно, а к чужим словам относиться с долей скепсиса: риск обмана повышен. Детали стоит перепроверять дважды, а лучше трижды.

С 29 июня по 23 июля планета уйдет в обратное движение в знаке Рака. Первые сигналы можно почувствовать уже с 21 июня, а окончательно влияние сойдет на нет к 7 августа. Период благоприятен для наведения порядка в семейных делах и общения с близкими. Хорошее время, чтобы разобрать старые фото и воспоминания, но не лучший момент для судьбоносных решений.

С 24 октября по 13 ноября ретроградный Меркурий пройдет по Скорпиону. Его воздействие начнет ощущаться с 16 октября и продлится до 30 ноября. В этот отрезок особенно важно избегать конфликтов и резких слов. Полезно заняться самоанализом и разобраться во внутренних вопросах. Планировать можно многое, но к активным действиям лучше переходить после того, как планета вернется к прямому ходу.

Как Меркурий будет нас проверять

Все три периода в 2026 году придутся на водные знаки. Астрологи считают, что это усилит эмоциональность и чувствительность. В такие недели слова могут ранить сильнее обычного, поэтому внимательность в общении будет особенно кстати.

Есть вероятность, что напомнят о себе старые обиды, объявятся бывшие партнеры или прошлые работодатели, а забытые эмоции выйдут на поверхность. Это шанс закрыть давние вопросы, но с резкими шагами лучше не торопиться — дайте событиям дозреть.

Помимо эмоциональных нюансов, в такие периоды часто проявляются и более приземленные сложности. Обычно они выглядят так:

в учебных делах появляется путаница;

техника выходит из строя в самый неподходящий момент;

в бумагах обнаруживаются ошибки;

поезда и самолеты не спешат по расписанию;

интернет внезапно «падает»;

информация передается с искажениями;

сделки тормозятся;

в торговле возможны потери.

Существует и более философский взгляд: влияние ретроградного Меркурия в 2026 году может носить кармический характер. Считается, что тем, кто в прошлом действовал честно, планета принесет меньше хлопот. А если проблемы идут одна за другой, это повод задуматься и что-то скорректировать. В любом случае период обратного движения многие воспринимают как шанс на переосмысление.

Есть и исключение из общего правила. Люди, родившиеся в моменты, когда Меркурий уже был ретроградным, нередко чувствуют себя в такие периоды увереннее остальных. Пока окружающие жалуются на сбои, у них дела могут неожиданно идти в гору. Если в личном гороскопе рядом с Меркурием стоит отметка R, рекомендации астрологов можно читать с точностью до наоборот: удача в эти недели нередко оказывается на вашей стороне.

Как пережить ретроградную бурю

Астрологи советуют заранее отметить в календаре все ретроградные отрезки и по возможности не назначать на эти дни экзамены, запуск новых проектов, подписание договоров и крупные покупки. В такие периоды чаще подводят техника и документы, возникают задержки в поездках и путаница в договоренностях. Если перенести дела нельзя, лучше перепроверять бумаги, уточнять условия, выходить из дома с запасом по времени и держать под рукой запасной план.

Зато ретроградный Меркурий хорошо подходит для завершения старых задач, доработки проектов, наведения порядка в финансах и вещах, обслуживания техники и исправления допущенных ранее ошибок. Это также удачное время для возвращения к забытым идеям и возобновления старых контактов. Немного терпения, внимательность к мелочам и готовность адаптироваться позволяют пережить периоды обратного движения Меркурия спокойно и даже с пользой.