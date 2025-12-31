Танцуй, как Газманов, пой, как Кадышева! Кто из звезд эстрады обрел популярность у зумеров в 2025 году

Надежда Кадышева со своим «Веночком» и другими песнями, которые звучали на радио и ТВ еще тридцать лет назад, в прошедшем году стала поистине культовым персонажем. Молодая аудитория ходила на ее концерты, пела ее песни на улицах и в соцсетях, а сама певица стала самой высокооплачиваемой артисткой в стране. Пригласить ее на корпоратив на 40 минут стоит 25 миллионов рублей! Певица активно гастролирует и проводит концерты на крупнейших площадках страны.
Олег Газманов, который старше Кадышевой на целых 8 лет, уже не крутит сальто на сцене, но всё еще в состоянии своими танцами завести публику. Удалой исполнитель, пустившись вскачь под песню «Загулял» запустил флешмоб, за пару месяцев охвативший, по словам самого Газманова, 200 миллионов пользователей.
Другой взорвавший соцсети танцор раньше скромно подтанцовывал Татьяне Булановой, но внезапно залетел прямо в тренды благодаря своим неожиданно незамысловатым движениям. Теперь Дмитрий Берегуля — кумир всех, кто предпочитает танцы на расслабоне.
В нашем коротком видео собрали подробности историй вирусной популярности звезд, казавшихся реликтом уже ушедшей эпохи российской поп-музыки 90-х годов.