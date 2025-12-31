Танцуй, как Газманов, пой, как Кадышева! Кто из звезд эстрады обрел популярность у зумеров в 2025 году

Надежда Кадышева со своим «Веночком» и другими песнями, которые звучали на радио и ТВ еще тридцать лет назад, в прошедшем году стала поистине культовым персонажем. Молодая аудитория ходила на ее концерты, пела ее песни на улицах и в соцсетях, а сама певица стала самой высокооплачиваемой артисткой в стране. Пригласить ее на корпоратив на 40 минут стоит 25 миллионов рублей! Певица активно гастролирует и проводит концерты на крупнейших площадках страны.