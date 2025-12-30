Не знаете, какие слова подобрать? Топ-10 оригинальных тостов на Новый год

Новый год — это время подводить итоги и выражать благодарность своим родным и близким. Однако подобрать нужные слова бывает нелегко. Мы решили спросить у искусственного интеллекта, как оригинально поздравить с Новым годом тех, кто всегда был рядом. В этом материале собрали для вас десять необычных тостов.
Как оригинально поздравить с наступающим Новым годом
«С наступающим! Желаю тебе в новом году не только исполнения планов, но и приятных неожиданностей! Пусть случайная встреча станет судьбоносной, нежданный звонок — радостным, а спонтанная идея приведёт к большому успеху. Пусть 2026 год будет щедр на счастливые совпадения!»
«С наступающим! Пусть 2026-й будет годом, когда все твои „а что, если…“ превратятся в „как здорово, что получилось!“. Желаю, чтобы батарейка твоего энтузиазма никогда не садилась, а на каждое „невозможно“ находилось своё „а давай попробуем“. Пусть твоя внутренняя погода будет всегда солнечной и яркой! С праздником!»
«С Новым годом! Желаю, чтобы в наступающем году у вас было больше моментов, ради которых хочется жить. Чтобы утренний кофе казался вкуснее, смех — заразительнее, а звёзды на ночном небе — ярче. Пусть работа приносит не только деньги, но и удовольствие, а отдых будет качественным и весёлым. Желаю встречать рассветы от счастья, а не от бессонницы, и чтобы ваша внутренняя батарейка всегда была заряжена!»
«С наступающим! В погоне за новыми целями очень легко растерять что-то важное по дороге. Поэтому желаю тебе в 2026-м:
не потерять веру в себя среди чужих сомнений,
не растерять азарт и детский восторг от мелочей,
не упустить момент, чтобы сказать «люблю» и «спасибо»,
не разменять своё время на суету.
А найти — новых друзей, силы, вдохновение и себя, ещё более крутого!».
«С наступающим Новым годом! Пусть этот год сложится для тебя как удачный пазл — чтобы детали легко находились, лишние не попадались, а общая картина радовала каждый день. Желаю, чтобы всё просто складывалось: в уют, в понимание, в твоё личное счастье. Чтобы год приносил лёгкость, как первый снег, и теплоту, как домашний чай в холодный вечер. Пусть новые дни будут полны не суеты, а смысла, не шума, а тихих радостей. С праздником!»
Тосты под бой курантов
«Сегодня мы закладываем капсулу времени с пожеланиями на 2026 год. Пусть в ней окажутся: билет на концерт мечты, фотография с новой вершины (настоящей или жизненной), шепот океана, услышанный тобой лично, и чувство глубокого удовлетворения! А ключ от этой капсулы — в твоих руках. Вскрывай её своими победами каждый день!»
«С Новым годом! Хочу пожелать самого главного: чтобы вечером всегда хотелось возвращаться домой, а утром — просыпаться и что-то начинать. Чтобы запах домашней выпечки и звук смеха в комнате были чаще. Пусть 2026-й будет соткан именно из таких маленьких, но крепких ниточек счастья».
«Дорогие друзья! Специально для вас я раздобыл рецепт идеального 2026 года:
Возьмите: 365 свежих дней.
Добавьте: щепотку авантюризма, стакан упорства, горсть новых знакомств.
Приправьте: смехом до слёз и тишиной для души.
Аккуратно вмешайте: удачу по вкусу.
Готовьте на медленном огне изнуряющих гонок, но с постоянным помешиванием маленьких радостей.
Подавайте в кругу самых верных людей. Желаю, чтобы ваш год получился самым вкусным!
«Под этот бой пусть уходит всё, что было грустным. Пусть этот праздник откроет для нас дверь в год спокойствия, тепла и радости в нашем доме. А в новую секунду войдёт только счастье, здоровье и наша любовь. Спасибо, что вы у меня есть. С Новым годом, мои родные!»
«Поднимем бокалы не за грандиозные планы, а за маленькие радости, из которых и складывается настоящее счастье! За уютные вечера, звонкий смех и понимающие взгляды. За простые чудеса Нового года!»
По совету искусственного интеллекта, в поздравление можно добавить что-то личное: общую шутку, намек на важное событие уходящего года или совместную мечту на будущее.
Кстати, наши коллеги рассказывали, как можно поздравить близких с Новым 2026 годом в стихах.