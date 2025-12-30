Не знаете, какие слова подобрать? Топ-10 оригинальных тостов на Новый год

«С наступающим! Желаю тебе в новом году не только исполнения планов, но и приятных неожиданностей! Пусть случайная встреча станет судьбоносной, нежданный звонок — радостным, а спонтанная идея приведёт к большому успеху. Пусть 2026 год будет щедр на счастливые совпадения!»

«С наступающим! Пусть 2026-й будет годом, когда все твои „а что, если…“ превратятся в „как здорово, что получилось!“. Желаю, чтобы батарейка твоего энтузиазма никогда не садилась, а на каждое „невозможно“ находилось своё „а давай попробуем“. Пусть твоя внутренняя погода будет всегда солнечной и яркой! С праздником!»

«С Новым годом! Желаю, чтобы в наступающем году у вас было больше моментов, ради которых хочется жить. Чтобы утренний кофе казался вкуснее, смех — заразительнее, а звёзды на ночном небе — ярче. Пусть работа приносит не только деньги, но и удовольствие, а отдых будет качественным и весёлым. Желаю встречать рассветы от счастья, а не от бессонницы, и чтобы ваша внутренняя батарейка всегда была заряжена!»