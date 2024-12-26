НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Поздравления с Новым годом — 2026: праздничные пожелания в стихах и прозе

Поздравления с Новым годом — 2026: праздничные пожелания в стихах и прозе

Мы знаем, что скоро они вам пригодятся

5 958
Если вы уже нарядили елку, самое время выбрать поздравление | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUЕсли вы уже нарядили елку, самое время выбрать поздравление | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Если вы уже нарядили елку, самое время выбрать поздравление

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

В праздники принято что-нибудь да говорить — тосты, поздравления, приятные слова. И в Новый год этой участи тоже не избежать. Не каждый, увы, может похвастаться красноречием Горгия, поэтому заготовленные поздравления с Новым годом в стихах и прозе лишними точно не будут. Мы как раз выбрали и придумали несколько таких — с ними у гостей всю ночь только и разговоров будет, что о вашей речи.

Поздравления с Новым годом в стихах

Если вы хотите поразить гостей в самое сердце рифмованными строчками, то на этот случай у нас припасено несколько стихотворных заготовок — от известных авторов и специально приглашенной звезды.

Сергей Михалков, «Под Новый год»

Говорят: под Новый год
Что ни пожелается —
Всё всегда произойдет,
Всё всегда сбывается.

Могут даже у ребят
Сбыться все желания,
Нужно только, говорят,
Приложить старания.

Не лениться, не зевать,
И иметь терпение,
И ученье не считать
За свое мучение.

Говорят: под Новый год
Что ни пожелается —
Всё всегда произойдет,
Всё всегда сбывается.

Как же нам не загадать
Скромное желание —
На «отлично» выполнять
Школьные задания.

Чтобы так ученики
Стали заниматься,
Чтобы двойка в дневники
Не смогла пробраться!

Дмитрий Веневитинов, «К друзьям на Новый год»

Друзья! настал и новый год!
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И всё, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,

И старых, искренних друзей.
Живите новым в новый год,
Покиньте старые мечтанья
И всё, что счастья не дает,
А лишь одни родит желанья!
По-прежнему в год новый сей
Любите шутки, игры, радость
И старых, искренних друзей.

Друзья! Встречайте новый год
В кругу родных, среди свободы:
Пусть он для вас, друзья, течет,
Как детства счастливые годы.
Но средь Петропольских затей
Не забывайте звуков лирных,
Занятий сладостных и мирных,
И старых, искренних друзей.

Александр Твардовский, «Утро»

Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.
Шел ночью снег густой и белый —
От снега в комнате светло.

Чуть порошит пушок летучий,
И солнце зимнее встает.
Как каждый день — полней и лучше,
Да будет лучше новый год.

И дней, что отмечают люди,
Часов таких, как этот час, —
При нас с тобою много будет
И много-много — после нас…

Новогоднее стихотворение, поэзия от нейросети

С Новым годом поздравляю!
Пусть он будет без забот,
Каждый день пусть вдохновляет,
Ждет во всём большой доход.
Пусть здоровье будет крепким,
Как мороз в январский день,
И в душе сияет светик,
Радость будет, как сирень!

Поздравления с Новым годом в прозе

Ради этого небольшого сборника поздравлений с Новым годом в прозе мы в том числе обратились к перепискам известных писателей, поэтов, музыкантов. Теперь вы можете поздравить всех с праздником как Лев Толстой, Владимир Маяковский, Петр Чайковский.

Поздравляйте как Лев Толстой

В январе 1852 года Лев Толстой писал своей тетке Татьяне Ергольской:

«Поздравляю вас с Новым годом, желая вам не счастья (слово „счастье“ ничего не значит), а желаю, чтобы наступивший год принес вам не новые горести, а, напротив, такие утешения, которых вы еще не испытывали. Главное же, чтобы вы были здоровы и чтобы ничто вас не тревожило и не волновало. Бог знает, буду ли я иметь счастье вас видеть в этом году. Мне может помешать служба и денежные дела. Это выяснится приблизительно к июлю. Во всяком случае я буду стараться. Вы всегда говорите, „что не надо загадывать“, и вы правы. Зачем загадывать, когда всё 20 раз может перемениться и к лучшему, и к худшему».

Поздравляйте как Петр Чайковский

А это отрывок письма Петра Ильича Чайковского меценатке Надежде фон Мекк:

«Мысленно я пожелал Вам, дорогой мой друг, всяких земных благ: во-первых, конечно, здоровья; во-вторых, успеха в Ваших делах и в особенности, чтобы Ваше браиловское хозяйство наконец стало на твердую ногу; в-третьих, в случае путешествия за границу, чтобы на сей раз Вы избегли всяких неприятностей и невзгод; в-четвертых, чтобы были счастливы и довольны все близкие Вашему сердцу».

Поздравляйте как Антон Чехов

В январе 1889 года Антон Павлович Чехов писал своему брату Александру:

«Велемудрый государь! Поздравляю твою лучезарную особу и чад твоих с Новым годом, с новым счастьем. Желаю тебе выиграть 200 тысяч и стать действительным статским советником﻿, а наипаче всего здравствовать и иметь хлеб наш насущный в достаточном для такого обжоры, как ты, количестве».

Должности статского советника давным-давно не существует, так что можете вместо нее подставить любую, что вам только заблагорассудится. А для пущего колорита можете использовать и другие обороты, с которыми Чехов обращался к своему брату: «Неблагодарный и недостойный», «Ваше Вдовство», «Беззаконно живущий и беззаконно погибающий брат мой», «Седой братец».

Поздравляйте как Владимир Маяковский

А это фрагмент письма Владимира Маяковского Лиле Брик, которое он отправил ей накануне 1922 года:

«Дорогой мой, милый мой Лиленочек.
Ужасно, ужасно скучаю без тебя. А ты?
<…>
С новым годом тебя, Лисеныш. Ужасно — без тебя.
Что тебе пожелать? Не знаю, какая ты! Мне желай увидеть тебя — скорее! скорее! скорее!
Целую тебя, детка.
Целую и целую».

Поздравление с Новым годом для любимой мамы

Любимая мамочка! Поздравляю тебя с Новым годом! Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый день будет наполнен улыбками и приятными сюрпризами, а все мечты сбываются. Спасибо тебе за всё, что ты для меня делаешь. Я очень ценю твою любовь и заботу. Хочу, чтобы в этом году ты была самой счастливой. Пусть Новый год принесет нам много радостных моментов, которые мы проведем вместе. С праздником, моя родная!

Поздравление с Новым годом для дорогого папы

Дорогой папа! Поздравляю тебя с Новым годом! Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в новом году у тебя будет больше радостных моментов, а все мечты исполняются. Ты всегда был для меня примером мудрости и силы. Я благодарен за всё, что ты сделал для нашей семьи. Ты всегда поддерживал меня и помогал советом. Пусть этот Новый год принесет тебе только приятные сюрпризы и яркие впечатления. Будь счастлив!

Поздравление с Новым годом для бабушки и дедушки

Дорогие бабушка и дедушка! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам крепкого здоровья, радости и счастья. Пусть в новом году у вас будет еще больше поводов для улыбок и гордости за своих близких. Пусть этот год принесет много приятных моментов, а все мечты исполнятся. Я очень люблю вас и хочу, чтобы вы всегда были рядом со мной. С праздником!

Поздравление с Новым годом, если вы Дед Мороз

Дорогие дети и взрослые! Я, Дед Мороз, спешу поздравить вас с наступающим Новым годом! Этот праздник полон волшебства и радости, и я хочу, чтобы он принес в вашу жизнь только хорошее. Пусть в грядущем году у вас будет еще больше поводов для улыбок и смеха. Пусть каждый день будет наполнен яркими моментами, а близкие люди радуют вас своей заботой и вниманием. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. Верьте в чудеса, и они обязательно сбудутся! С праздником!

Гость
26 декабря 2024, 08:03
Таврический по ТВ поздравит недорогих россиян лучше и с улыбой
Гость
28 минут
С Новым годом!
