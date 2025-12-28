«Я не дам тебе спокойной жизни»: в шаге от финала жюри шоу «Аватар» выгнало Купидона

Натуральный блондин оказался совсем не блондином Источник: Аватар / Vk.com

1 января станет известно, кто победит в четвертом сезоне шоу «Аватар» (12+). Чем ближе победа, тем сильнее начинают нервничать участники и пускать в ход все способы, чтобы задержаться в проекте подольше. Одни присылают подарки, другие интригуют номерами, а третьи прямым текстом просят оставить их на шоу. Однако только у пяти из шести участников получилось убедить жюри, что они достойны места в финале, и в их числе не оказалось Купидона.

В полуфинале в номинацию на выбывание попала одна из самых дерзких аватаров — Кикимора. В новом выпуске участница подарила членам жюри худи. Только он был один большой сразу для всех. Судей очень насмешил подобный презент, одни посчитали, что он похож на общий костюм для подтанцовки балета, другие сравнили его со смирительной рубашкой.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

— Я знаю, где Кикимора провела прошлую неделю — в институте Сербского или Кащенко. И там доктора поручили ей: «Ты на них надень, а там уже дело техники», — со смехом предположил один из судей Марк Тишман.

Оказалось, что огромная кофта была прогревом для ее исполнения песни Джигана, Artik & Asti и Niletto «Худи». Во время своего выступления Кикимора пыталась обмануть жюри и петь сразу тремя разными голосами. Однако уловки не сработали, и все упорно продолжали слышать трех артистов — Ольгу Бузову, Марго Овсянникову и Наталью Медведеву, как и все предыдущие выпуски. Тимура Батрутдинова смутила лишь одна деталь.

— Если там Марго, как она скрывает свой фирменный невероятный смех? — задался вопросом Батрутдинов об исполнительнице хита «Кукареку».

В конце выпуска жюри всё же проверили версию Марго и остались в шоке, когда оказалось, что аватаром управляет не она.

В этом выпуске жюри пыталось угадать еще одного участника — богиню Аврору. Несмотря на то что в прошлом выпуске они уже убедились, что это не Татьяна Буланова, мысли о ней не покидали их.

— Я была на сто процентов уверена, что вы Татьяна Буланова. Но вы мне подставили подножку, это не вы. Кто вы, я не знаю, — заявила Лера Кудрявцева. — Хотя она вышла сейчас — и точно Таня Буланова.

После того как участница спела песню Келли Кларксон Because of You, жюри переключилось на то, что перед ними поет молодая исполнительница. Судьи также сошлись во мнении, что участница — скромная и спокойная певица, которая привыкла, чтобы за нее говорили песни, а не слова. Все основные версии в серии озвучила приглашенный судья Регина Тодоренко, которая в полуфинале появилась на месте Клавы Коки.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

— Во-первых, я думала, что это Асия, и много раз пыталась прислушаться и доказать, что это она, — начала перечислять версии Регина Тодоренко. — Потом некоторое время я думала, что это Юлианна Караулова. Были моменты — какие-то вспышки Зиверт. Местами была Татьяна из группы «Моя Мишель».

— Чуть-чуть Азизы, — дополнил коллегу Сергей Лазарев.

— И щепотка Аниты Цой, — с улыбкой сказала Тодоренко. — Это я шучу, конечно. Но местами даже Анастасия Стоцкая пробегала. Но потом меня осенило: это Mary Gu.

Но жюри не суждено было в конце выпуска проверить, какая из этих версий правдивая, так как, кроме Авроры и Кикиморы, в номинации на выбывание оказался Купидон. Бог любви особенно много каждый выпуск общался с Тимуром Батрутдиновым и давал ему советы, как встретить свою вторую половинку. Комик мотал на ус, что ему говорит участник, а параллельно прислушивался к голосу и манере поведения.

— Если я скажу версию, которую говорю с начала программы, меня может проклясть аватар и человек, который им управляет, — с опаской начал Тимур Батрутдинов. — Я думаю, это Армен Барабанов, — назвал комик, подразумевая Романа Каграманова.

Купидон был не готов сдаваться просто так и предпринял последнюю попытку, чтобы его не стали раскрывать, а оставили до финала.

— Вы же все хотите любви, члены жюри? Тогда меня берегите, — попытался убедить Купидон.

Однако члены жюри не повелись на уговоры и единогласно согласились с тем, что нужно проверять версию — Роман Каграманов. Как оказалось, с первого выпуска чутье не подвело Батрутдинова, и он был прав.

Источник: кадр из шоу «Аватар» (12+), НТВ, 2025 год

— Ты! — указал блогер на Тимура, как только вышел на сцену. — Я не дам тебе спокойной жизни. Ты наступил на мину. Оборачивайся.