«Конкуренция была просто крышесносная»: финалист «Голос. Дети» рассказал о закулисье шоу

Финалист «Голос. Дети» — о закулисье Источник: Александр Лисихин / 45.RU, 1tv.ru

Финалист 12-го сезона «Голос. Дети» 13-летний Матвей Диденко рассказал 45.RU о закулисье шоу. Юный вокалист прошел этап слепых прослушиваний и оказался в команде Димы Билана.

После выступления в этапе поединков и песни на вылет он не ожидал, что наставник выберет именно его, и был в шоке, услышав слова Билана о том, что для воплощения музыкальных идей в финале ему понадобится Матвей.

В финале «Голоса», который проходил в прямом эфире, вокалист во время исполнения номера поднимался над сценой.

«Эта идея пришла Диме Николаевичу буквально за несколько дней перед выступлением, и всем эта идея очень понравилась, и она очень украсила номер», — говорит Матвей.

Летать над сценой было волнительно, но еще больше волнения было во время ожидания результатов зрительского голосования.