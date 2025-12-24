НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Конкуренция была просто крышесносная»: финалист «Голос. Дети» рассказал о закулисье шоу

«Конкуренция была просто крышесносная»: финалист «Голос. Дети» рассказал о закулисье шоу

13-летний вокалист Матвей Диденко поделился впечатлениями со съемок. Видео

161

Финалист «Голос. Дети» — о закулисье

Источник:

Александр Лисихин / 45.RU, 1tv.ru

Финалист 12-го сезона «Голос. Дети» 13-летний Матвей Диденко рассказал 45.RU о закулисье шоу. Юный вокалист прошел этап слепых прослушиваний и оказался в команде Димы Билана.

После выступления в этапе поединков и песни на вылет он не ожидал, что наставник выберет именно его, и был в шоке, услышав слова Билана о том, что для воплощения музыкальных идей в финале ему понадобится Матвей.

В финале «Голоса», который проходил в прямом эфире, вокалист во время исполнения номера поднимался над сценой.

«Эта идея пришла Диме Николаевичу буквально за несколько дней перед выступлением, и всем эта идея очень понравилась, и она очень украсила номер», — говорит Матвей.

Летать над сценой было волнительно, но еще больше волнения было во время ожидания результатов зрительского голосования.

«Я был не в себе в этот момент, потому что ну очень прямо волновался. Не из-за того, что я ожидал каких-то результатов, просто мне было интересно, понравился ли мой номер зрителю и как вообще идея, задумка с вокализом, задумка с поднятием», — вспоминает Матвей.

ПО ТЕМЕ
Александр ЛисихинАлександр Лисихин
Александр Лисихин
корреспондент
Участник шоу Голос Дима Билан Первый канал Шоу Голос.Дети
Комментарии
3
Гость
1 час
Матвей отлично справился, шоу пошло ему на пользу!
Гость
1 час
Здорово, что он такой открытый и искренний!
Рекомендуем