«Хитом стал бутерброд с икрой»: тайны фабрики стеклянных елочных игрушек и почему в моде «съедобные» украшения

Температура пламени — 900 °C Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

До Нового года остается все меньше времени, и, если праздничного настроения еще нет, пора его искать. Команда NGS24.RU побывала на единственной за Уралом фабрике стеклянных елочных игрушек «Бирюсинка» и узнала, в чем особенность стеклянных игрушек и откуда вокруг них столько трепета. Подробности — в репортаже Марии Зарукиной.

Видеоверсия репортажа Источник: Мария Зарукина, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

От ностальгии до юмора: что сегодня вешают на елку

Хотя на красноярской фабрике «Бирюсинка» в основном производят стеклянные елочные игрушки, предприятие работает круглый год. Основные объемы выпуска приходятся на февраль — март: тогда игрушки отправляются на склад. А вот декабрь — время корпоративных брендированных украшений и индивидуальных заказов.

По словам Альбины Сподобаевой, продавца фирменного магазинчика при фабрике, покупатели всё чаще обращают внимание на «съедобные» елочные игрушки — особенно хорошо расходятся фрукты и овощи.

Альбина Сподобаева работает за этим прилавком уже 10 лет Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Альбина связывает спрос на такие игрушки с ностальгией по советскому прошлому:

— Возможно, люди помнят, что раньше в СССР на елках висели фрукты и овощи. В те времена это были очень популярные игрушки.

Елочные игрушки — фрукты, СССР Источник: Avito Елочные игрушки — фрукты, «Бирюсинка», 2025 год Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Тренд на «съедобные» украшения отмечает и заместитель директора фабрики Артем Денисович.

— В этом году хитом стал бутерброд с икрой — и красной, и черной. Идея принадлежит нашему главному бухгалтеру Оксане Владимировне. Мы просто сидели, разговаривали, и она между делом предложила: «А давайте сделаем бутерброд с икрой». Мы подумали: почему бы и нет?

Единственное место в городе, где красная и черная икра стоят одинаково Источник: Мария Ленц / NGS24.RU Икринки сделаны из пенопласта, они становятся твердыми, когда подсохнут Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Директор фабрики Владимир Денисович описывает концепцию игрушки более прозаично.

— Представьте: справа — бутерброд с икрой, слева — шампанское, а а между ними — совершенно будничная фигурка учителя или медика. Это же шутка! Это весело! Мы делаем веселые игрушки, которые должны приносить настроение, а не глубокий смысл. Пусть будет немного смешно, немного нелепо — ведь это праздник.

Более чем аппетитно Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В «Бирюсинке» есть миниатюры совершенно разных профессий Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Каждая стеклянная елочная игрушка на фабрике создается полностью вручную и проходит через заботливые руки как минимум пяти мастеров.

История «Бирюсинки» ведет отсчет с 1929 года. Тогда открылась маленькая артель, которая занималась галантереей, женской и мужской одеждой. В военные годы, в 1942 году, Исполнительный комитет Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся создал на базе этой артели комбинат игрушек и канцелярии. Но уже сильно после войны, в 1959-м, комбинат переименовали в фабрику «Детская игрушка». В 1967-м она становится «Сибирской игрушкой» после слияния ачинского и красноярского производств. Уже с 1989 года появляется ЗАО «Красноярская фирма Бирюсинка».

Искусство «понимать стекло»

— Самое трудное — это понять стекло. Понять, как оно работает с огнем… нужно словить это чувство, — с упоением рассказывает Татьяна Попова. Она работает на фабрике «Бирюсинка» уже шесть лет.

Татьяна Попова за работой Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

До этого Татьяна жила с мужем в Крыму, пока его не перевели на работу в Красноярск. Освоившись в новом городе, она занялась поиском работы. Работодатель нашел ее резюме на одном крупном сайте и позвонил сам.

— Мне позвонил руководитель, пригласил прийти поработать. А я даже не знала, что такая фабрика существует! Тогда он сказал: «Ну приходи хотя бы на экскурсию». А я: «А можно?!»

По образованию Татьяна — закройщик. В швейном цехе ей не понравилось, но стеклодувный участок сразу зацепил. Новичка встретила опытный мастер Любовь Константиновна — и, как признается Татьяна, она «залипла».

— Мне очень понравилось, как стекло течет, как у нее это легко получается. Казалось, что всё просто. На самом деле — совсем непросто. Но мне очень захотелось попробовать. Я пришла на следующий день — и так здесь и осталась.

— Почему вы работаете в наушниках?

— У нас очень шумно из-за огня и вытяжка работает громко. На уши идет сильное напряжение, поэтому так легче.

Это форма, куда укладывается раскаленное стекло Источник: Мария Ленц / NGS24.RU Наталья Пистер работает стеклодувом несколько лет Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Стеклодувный участок на «Бирюсинке» — это небольшой цех с высокими потолками и длинным рядом рабочих мест. За столами сидят мастера, перед каждой — та самая шумная вытяжка и керосиновая горелка. Ее нужно заправить, включить — и только потом можно приступать к работе. Подробный процесс мы показываем в нашем видео в начале материала.

Любая игрушка начинается со стеклодрота — стеклянной трубки. Ее разогревают на огне, укладывают в форму и выдувают, чтобы стекло легло по рельефу. Так делают формовые игрушки. На этом этапе они полностью прозрачные и называются «гольё».

Это стеклодрот Источник: Мария Ленц / NGS24.RU А это гольё. Пока еще совсем не похоже на бутерброд с икрой Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Рабочий день мастериц длится восемь часов. За это время каждая выдувает примерно 200–250 прозрачных заготовок.

Работа Татьяны Поповой особенно интересна: уже несколько лет она трудится в экспериментальном участке. Именно ей приносят новые модели, для которых нужно подобрать подходящее стекло.

— Какое стекло взять, как его сжать, как его правильно дунуть, как его где подогреть, куда должно перетечь побольше, насколько оно прочное и будет ли оно красиво смотреться на елке. Вот это большая работа всех людей, и, когда ты видишь уже результат, это очень радует, особенно когда ее хорошо покупают. Когда такая игрушка получается, то первую очень хочется себе на елочку забрать.

— Вы говорите, что ваша работа творческая. Но разве она не потоковая?

— Она творческая. У нас каждая игрушка индивидуальная. Вот форма бутерброда — стандартная, но есть много произвольных форм: сосульки, шары… Их уже автоматом не сделаешь.

— Вы упомянули, что самое трудное — «понять стекло». Что вы имели в виду?

— Понять, как стекло взаимодействует с огнем, — это очень трудно, не всем это дается. Многие приходят, посидели и ушли. Боятся уколоться, обжечься, что у них это не получится. Потому что у нас опасная работа, стекло тонкое, и если его неправильно отбить или промазать, когда хочешь дунуть, то можешь порезать губу. И, конечно, мы режемся, мы обжигаемся.

Мы режемся, мы обжигаемся, но мы не замечаем этого. Главное — лишь бы игрушка была в результате получена. Вот это самое главное. Татьяна Попова стеклодув на фабрике елочных игрушек «Бирюсинка»

И ты когда видишь, что ее расписали, ее уже обрезали, и она уже пошла в продажу. Вот это радует, потому что это творчество.

В руках стекло кажется особенно хрупким Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Рисовать, отключая голову

Профессии художника по росписи елочных шаров, как и стеклодува, не учат в вузах. Здесь важны художественные способности — всему остальному обучают прямо на фабрике.

— Это умиротворяет, — говорит Анастасия Мурачева, отрываясь от росписи изящного шара с изображением вантового моста. — Я сменила много разных работ, но всё равно пути ведут сюда. Здесь спокойно. Ты рисуешь, отключаешь голову, можешь слушать музыку, книги, какие-то видео на фоне…

— Настюха! Сдала нас всех?! — кричат ей коллеги из соседнего стола.

— Ага, — смущенно улыбается Настя.

Анастасия Мурачева и ее вантовый мост Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Настя пришла сразу после художественного училища: в январе выпустилась, а в марте уже была на фабрике. Здесь же отмечала свое 19-летие. Сейчас ей 27. За эти годы она несколько раз уходила искать что-то новое, пробовала себя в других профессиях, но всегда возвращалась к росписи игрушек.

— Кто сказал, что я умею рисовать? — смеется она. — Просто это же круто, когда ты что-то рисуешь, особенно новое. Ты всё разрисовал, смотришь на игрушку и думаешь: «Блин, это что, я сделала? Офигеть!» И хочется себе домой на елку ее сразу.

— Появляется да всё-таки желание забрать игрушку домой?

— Каждый раз. Каждый раз! Всегда. А у кого такого не было?

А это уже Коммунальный мост Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Волшебство какое-то Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

От этих рук веет теплом Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Магия стекла: звук, который возвращает в детство

Рядом с фабрикой есть фирменный магазинчик, где и реализуют продукцию. Купить игрушку можно и на самой фабрике. Журналистка NGS24.RU не устояла и прямо во время экскурсии расчехлила кошелек, чтобы забрать домой «Деда Мороза — байкера».

Дед Мороз на мотоцикле Источник: Мария Зарукина / NGS24.RU

Конечно, чем ближе Новый год, тем больше прилавки ломятся от китайских пластиковых игрушек. Но на фабрике уверены: стекло — это особая магия.

— Стеклянные шарики берут те, кому нужен особенный дух Нового года. Те, кто разбирается и понимает ценность елочной игрушки, никогда не предпочтут пластиковый шарик стеклянному. Это же тот самый звук — знаете, когда коробки разбираешь, шарики так звенят. Вот этот звук возвращает в детство. Стеклянная игрушка — это воспоминания, ностальгия, плюс это просто намного красивее, чем пластик. Это для ценителей, — резюмирует Артем Денисович, заместитель директора фабрики.

Очень нежная партия Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Ниже фотографии, без которых мы не можем вас оставить Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Не верится, что это нарисовано человеком Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— На такую экскурсию могут попасть все жители города?

— Разумеется. У нас мастер-классы проводятся, т. е. если человеку интересно самому попробовать порисовать на игрушке, это можно сделать, прийти. И индивидуально, и в группе. Надпись на шариках можно сделать любую, признание в любви или, наоборот, послание тому, кто тебе сильно не нравится, такое, честно говоря, тоже бывает.

Эта курочка украла сердца всех коллег Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Конь почти готов, его еще посыплют золотом Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Как на подбор! Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В цвете новогодней елки Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Завершающий этап, главное не срезать лишнего Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Символ нового 2026 года Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Девчонки, чей бывший потерялся? Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Тот самый бутерброд! Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Самое теплое фото Источник: Мария Ленц / NGS24.RU