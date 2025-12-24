НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Обзор А что дарить-то? Самые практичные и нужные подарки на Новый год — подборка с приятными ценами

А что дарить-то? Самые практичные и нужные подарки на Новый год — подборка с приятными ценами

Делимся идеями для презента женщинам, мужчинам и детям

238
В 5, 30 или 60 лет подарки должны вызывать восторг | Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RUВ 5, 30 или 60 лет подарки должны вызывать восторг | Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

В 5, 30 или 60 лет подарки должны вызывать восторг

Источник:

Ксения Потеева / FONTANKA.RU

Запах мандаринов, огни гирлянд и ожидание чуда — главные ингредиенты новогоднего настроения. Но есть еще один, способный как усилить магию праздника, так и испортить его, — подарки. Мы взяли на себя самую сложную часть и составили подробную шпаргалку по выбору: от гаджетов для мужчин и косметических наборов для женщин до развивающих игрушек для детей.

Главное — помните, что подарок стоит выбирать из интересов того, кому вы его будете дарить. Подробнее о том, что может приглянуться вашим близким, рассказывают наши коллеги из издания NGS55.RU.

Что подарить женщине на Новый год

Выбирая подарок девушке, стоит ориентироваться на ее вкусовые предпочтения. Стоит помнить, что презент, в котором видна забота об их комфорте и настроении, — самый выигрышный. Домашние спа-процедуры позволят расслабиться и насладиться времяпрепровождением.

Уходовая косметика — это всегда актуально. Выбирайте наборы для тела с ароматами, которые любит девушка, или с чем-то нейтральным. Сюда подойдут бомбочки для ванны, подарочные боксы с кремами для рук или масками для лица.

Все-таки подарок новогодний, поэтому можно подобрать соответствующий дизайн | Источник: wildberries.ruВсе-таки подарок новогодний, поэтому можно подобрать соответствующий дизайн | Источник: wildberries.ru
Или остановиться на классике | Источник: ozon.ruИли остановиться на классике | Источник: ozon.ru

Подарок, который превратит утренний кофе в ритуал, а ужин — в маленький праздник, — красивая кухонная посуда. Не просто тарелки, а стильный предмет, который украсит кухню или чаепитие. Здесь можно поэкспериментировать: выбрать классический набор или тематическую тарелку, которая впишется в новогоднюю тематику.

Если цвет настроения вашей девушки&nbsp;— черный, не отказывайте в покупке соответствующей посуды | Источник: wildberries.ruЕсли цвет настроения вашей девушки&nbsp;— черный, не отказывайте в покупке соответствующей посуды | Источник: wildberries.ru
Главное&nbsp;— выбирайте кухонную утварь под цвет интерьера | Источник: ozon.ruГлавное&nbsp;— выбирайте кухонную утварь под цвет интерьера | Источник: ozon.ru

Лучшие друзья девушек — это… ладно, не бриллианты, но украшения, которые могут дополнить любой образ. Небольшое изящное кольцо, серьги-гвоздики или аккуратный браслет может стать тем самым «маленьким праздником». Смотрите на стиль девушки: минимализм или яркие акценты.

Браслет станет отличным дополнением к образу | Источник: wildberries.ruБраслет станет отличным дополнением к образу | Источник: wildberries.ru
Перед тем, как подарить колечко, стоит узнать размер | Источник: ozon.ruПеред тем, как подарить колечко, стоит узнать размер | Источник: ozon.ru
Выбор сережек огромен, поэтому сначала присмотритесь, какие носит ваша девушка | Источник: ozon.ruВыбор сережек огромен, поэтому сначала присмотритесь, какие носит ваша девушка | Источник: ozon.ru

Символ домашнего тепла и уюта в холодные зимние вечера — мягкий плед. Выбор большой: из флиса, кашемира или мягкой шерсти в нейтральных или праздничных расцветках. Он станет прекрасным спутником для просмотра новогодних фильмов.

В этом пледе так и хочется утонуть | Источник: wildberries.ruВ этом пледе так и хочется утонуть | Источник: wildberries.ru
Теплый плед и кружка чая в новогодние праздники&nbsp;— идеальное сочетание | Источник: ozon.ruТеплый плед и кружка чая в новогодние праздники&nbsp;— идеальное сочетание | Источник: ozon.ru

Один из милых подарков — уютные тапочки. Поищите не просто обувь для дома, а то, что в наступающем году принесет с собой исключительную нежность. Это подарок, который согреет с первых секунд утра 1 января и будет напоминать о вашем внимании каждый день.

Ноги будут чувствовать себя прекрасно | Источник: wildberries.ruНоги будут чувствовать себя прекрасно | Источник: wildberries.ru
Тапочки с необычным дизайном подойдут только в том случае, если вы точно знаете, что дама это оценит | Источник: ozon.ruТапочки с необычным дизайном подойдут только в том случае, если вы точно знаете, что дама это оценит | Источник: ozon.ru

Что подарить мужчине на Новый год

Делать подарки мужчинам на самом деле не так сложно. Главное — смотреть на его повседневные привычки, хобби или то, что может упростить ему жизнь. Нужен не пафосный сюрприз, а практичная, качественная и по-настоящему полезная вещь.

Мы отобрали несколько проверенных вариантов: от классных аксессуаров для отдыха до гаджетов, которые снимут напряжение после работы. Например, набор стаканов для пива — отличный вариант для ценителя пенного напитка. Можно выбрать классические или те, на которых будет именная гравировка. Дополните подарок бутылкой крафтового пива.

Как в старых советских фильмах | Источник: wildberries.ruКак в старых советских фильмах | Источник: wildberries.ru
Более утонченный вариант | Источник: ozon.ruБолее утонченный вариант | Источник: ozon.ru

Качественная, приятная к телу пижама из фланели или мягкого хлопка — это гарантия комфортного отдыха в праздничные выходные. Выбирайте спокойные, классические расцветки или можете поэкспериментировать и подарить новогодний вариант с Дедом Морозом.

Такие пижамы ассоциируются с Новым годом | Источник: wildberries.ruТакие пижамы ассоциируются с Новым годом | Источник: wildberries.ru
Деда Мороза заказывали? | Источник: ozon.ruДеда Мороза заказывали? | Источник: ozon.ru
Классические варианты никогда не устареют | Источник: ozon.ruКлассические варианты никогда не устареют | Источник: ozon.ru

Набор настоек или ингредиентов для нее — подарок, благодаря которому мужчина сможет создать напиток собственного производства. Помимо этого, вы можете подарить тематические наборы: несколько видов крафтового пива, миниатюры различных настоек, набор для приготовления глинтвейна или хороший виски. Учитывайте вкусы мужчины.

Рецептура будет понятна каждому | Источник: wildberries.ruРецептура будет понятна каждому | Источник: wildberries.ru
Можно выбрать наборы, в которых не только сухие ингредиенты, но и небольшие бутылки с концентратом | Источник: ozon.ruМожно выбрать наборы, в которых не только сухие ингредиенты, но и небольшие бутылки с концентратом | Источник: ozon.ru

Кошелек — практичный и статусный аксессуар, который прослужит долго. Выбирайте модели из качественной кожи, с нужным количеством отделений. Можно добавить гравировку с инициалами. Не забудьте положить денежку, примета такая.

Портмоне выглядит дорого | Источник: wildberries.ruПортмоне выглядит дорого | Источник: wildberries.ru
Кошелек удобно носить с собой | Источник: ozon.ruКошелек удобно носить с собой | Источник: ozon.ru

Массажер для шеи и плеч станет незаменимой вещью для снятия напряжения после рабочего дня или долгого сидения за компьютером. Современные модели бывают с прогревом, вибрацией и разными режимами работы.

Самое то после тяжелого рабочего дня | Источник: wildberries.ruСамое то после тяжелого рабочего дня | Источник: wildberries.ru
Этим массажером можно помочь не только спине, но и всему телу | Источник: ozon.ruЭтим массажером можно помочь не только спине, но и всему телу | Источник: ozon.ru

Что подарить ребенку на Новый год

Детский восторг — главная награда в Новый год. Подарок должен быть желанным, ярким и соответствовать возрасту. Здесь нет места условностям, только чистая магия и мгновенная радость. В Новый год вы должны стать волшебником, исполнившим заветное желание.

Яркие машинки, которые способны покорять препятствия в виде табуреток, столов и диванов явно придутся по душе мальчишкам.

Машинок много не бывает! | Источник: ozon.ruМашинок много не бывает! | Источник: ozon.ru
Набор машинок&nbsp;— хороший выбор, ведь в них можно играть с друзьями, а не поодиночке | Источник: wildberries.ruНабор машинок&nbsp;— хороший выбор, ведь в них можно играть с друзьями, а не поодиночке | Источник: wildberries.ru

Кукла для девочки — классический вариант. Она будет расчесывать игрушке волосы, менять платья и хвастаться подругам тем, как преобразилась «модель». Этот подарок поможет развить эмоциональный интеллект, а также режиссерские навыки, ведь истории, которые происходят с куклой, сочиняет ребенок.

Милая кукла для милой девочки | Источник: ozon.ruМилая кукла для милой девочки | Источник: ozon.ru

Милая кукла для милой девочки

Источник:

ozon.ru

Чем можно занять и мальчика, и девочку? Знаем: игрой с конструктором. На просторах интернета и в магазинах найдутся самые разные комплектации: всем известные «кирпичи» или современные блоки.

Благодаря этой игре развивается пространственное мышление | Источник: wildberries.ruБлагодаря этой игре развивается пространственное мышление | Источник: wildberries.ru
В игре с этим конструктором нужно проявить куда больше смекалки | Источник: ozon.ruВ игре с этим конструктором нужно проявить куда больше смекалки | Источник: ozon.ru

Пижама, от которой ребенок будет без ума, поможет ему быстрее заснуть. Главное — подберите качественную ткань и яркий рисунок. Для мальчиков можно выбрать принт с любимым супергероем, а для девочки подобрать милый комплект принцессы.

Только взгляните, как мило выглядит пижама | Источник: ozon.ruТолько взгляните, как мило выглядит пижама | Источник: ozon.ru
Не забываем про Человека-паука и Супермена | Источник: ozon.ruНе забываем про Человека-паука и Супермена | Источник: ozon.ru

Мягкие игрушки — друзья для объятий и секретов. Большой, почти ростовой плюшевый мишка, которого так трудно затащить в кровать. Или малютка, которую легко везде носить с собой. Это подарок, который ребенок обнимет утром 1 января.

С такой игрушкой будет удобно спать в обнимку | Источник: ozon.ruС такой игрушкой будет удобно спать в обнимку | Источник: ozon.ru

С такой игрушкой будет удобно спать в обнимку

Источник:

ozon.ru

Стоит помнить, что в Новый год дарят не вещи, а атмосферу, традиции и внимание. Подумайте о том, какая вещь вызовет искреннюю улыбку у близкого человека.

А вы купили подарки к Новому году?

Конечно!
Еще нет
А я не буду ничего покупать — я экономить буду
Гость
56 минут
- где в моём городе можно купить недорогие, но практичные подарки?
Гость
53 минуты
- хочу, чтобы подарок был не только нужным, но и запоминающимся.
Рекомендуем