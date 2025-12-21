Киркоров красовался в костюме лаваша, а Долина не появилась — как прошла премьера «Невероятных приключений Шурика»

В кинотеатрах начался показ новой комедии «Невероятные приключения Шурика» (18+), ее сняли по мотивам культовых советских фильмов и зарубежной классики. Премьера прошла в модном столичном кинотеатре. На вечеринку пришли Филипп Киркоров в костюме лаваша, Ольга Бузова, блогер из Перми Андрей Савочкин и Владимир Селиванов с женой. Наши коллеги из 59.RU по приглашению телеканала ТНТ побывали на премьере. Рассказываем, как всё прошло, и показываем модные образы звезд.
В центре сюжета новой комедии «Невероятные приключения Шурика» — история любви Шурика и Нины. Фильм переносит зрителей в калейдоскоп советского и мирового кино. Авторы собрали целую вселенную киноцитат из «Форреста Гампа» (18+), «Кавказской пленницы» (6+), «Служебного романа» (6+), «Операции
Фильм снял телеканал ТНТ, над ним работали режиссеры Роман Ким, Миша Семичев, сценарий написали Андрей Шелков и Максим Ткаченко.
Премьеру устроили в большом московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Вместо традиционной красной дорожки расстелили голубую — это фирменный цвет фильма, отсылающий к «Форресту Гампу». Журналисты заняли места у дорожки за час до начала и настраивали камеры и микрофоны.
Одним из первых на дорожке появился Филипп Киркоров. Он словно сошел с постера — в золотистом костюме и мексиканской шляпе. В них он снялся и в самом фильме. Артист долго общался с прессой и останавливался почти у каждого микрофона.
В фильме Филипп Киркоров играет в сюжете, снятом по мотивам «Операции
«Да, на мне надет лаваш! — пошутил Филипп Киркоров. — Костюм делали очень долго. Я уже не первый год принимаю участие в новогодних проектах телеканала. Я как талисман — неважно, маленькая у меня роль или большая. Очень люблю кино, а особенно то, где можно посмеяться над собой».
Форма одежды для вечеринки была свободной, на многих звездах была черная классика. На премьеру также пришли Марина Кравец и Тимур Батрутдинов, сыгравшие Нину и Шурика, Слава Копейкин, исполнивший роль одного из Электроников, Ирина Горбачева, Павел Деревянко, Клава Кока, Bearwolf, Сарик Андреасян с супругой Лизой Моряк, Оксана Самойлова, Андрей Гайдулян, Яна Кошкина и другие артисты.
Фурор вызвала Ольга Бузова — она была в черном облегающем платье с разрезом. Яркости образу придавала косметика, крупные золотистые аксессуары и волосы, строго собранные в хвост.
Ольга Бузова охотно позировала фотографам и посылала им воздушные поцелуи.
«Самое главное — это ярко, эффектно и красиво начать, — сказала Ольга Бузова журналистам. — Бузова, как правило, либо закрывает мероприятие, либо его открывает. Несмотря на то что в этом фильме у меня небольшая роль, она ключевая, ведь с моего вопроса начинается рассказ Шурика. И вообще — маленьких ролей не бывает. Классику надо вспоминать, советские комедии сохранять и снимать ремейки. После нашей картины зритель точно пересмотрит оригинал, ведь всё новое — это хорошо забытое старое».
Многие пришли с близкими: Гарик Мартиросян, сыгравший в фильме товарища Саахова из «Кавказской пленницы», с супругой и Сергей Светлаков с женой. Наталья Медведева — с сыном, Михаил Галустян — с дочерью, а Джиган — с дочерью Леей и сыном Давидом.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева тоже были вместе, оба в бежевом. В фильме они сыграли пару — Анатолия Ефремовича Новосельцева и Людмилу Прокофьевну Калугину из «Служебного романа» (6+).
На дорожке появились Владимир Селиванов с женой Александрой. Он сыграл в комедии одного из приятелей Фили Болгарского. Гостем вечеринки стал кудрявый блогер из Перми Андрей Савочкин.
В фильме снялись также Игорь Ознобихин. Он сыграл Штирлица, Марина Федункив — комендантшу общежития, а Валентина Мазунина — болельщицу, но на премьере они не появились.
Владимир Селиванов с женой передали привет пермякам.
— Хорошего нового года! — помахал рукой в камеру актер землякам.
После того как звезды прошлись по дорожке и пофотографировались, всех пригласили в зал. На входе выдавали очки, как у Шурика, и просили их примерить — это был флешмоб.
Перед началом фильма директор телеканала ТНТ Тина Канделаки позвала всех артистов и создателей картины на сцену, поздравила с премьерой и дала команду начать показ.
Во время просмотра зрителям устроили сюрприз. В тот момент, когда Лариса Долина в фильме блистательно исполняла песню «За деньги да!», под потолком раздался хлопок, на зрителей посыпалось нечто. Оно летело и кружилось, а зрители поднимали головы и пытались догадаться, новогоднее конфетти это или блестки. Оказалось — шуточные доллары с изображением Саахова.
Сама Лариса Долина, исполнившая в фильме небольшую роль тети Саахова, банковскую магнатшу, на премьере не появилась. Песня в ее зажигательном исполнении звучала и после премьеры в фойе кинотеатра, гости даже затанцевали под нее.
Фильм «Невероятные приключения Шурика» будет идти в кинотеатрах до конца декабря и в начале января, а в новогоднюю ночь его покажут на канале ТНТ в особой версии.
