Развлечения Репортаж Киркоров красовался в костюме лаваша, а Долина не появилась — как прошла премьера «Невероятных приключений Шурика»

Киркоров красовался в костюме лаваша, а Долина не появилась — как прошла премьера «Невероятных приключений Шурика»

Фильм будет идти в кинотеатрах до конца декабря и в начале января, а в новогоднюю ночь его покажут по телевизору

239
Филипп Киркоров пришел на премьеру в костюме лаваша | Источник: телеканал ТНТФилипп Киркоров пришел на премьеру в костюме лаваша | Источник: телеканал ТНТ

Филипп Киркоров пришел на премьеру в костюме лаваша

Источник:

телеканал ТНТ

В кинотеатрах начался показ новой комедии «Невероятные приключения Шурика» (18+), ее сняли по мотивам культовых советских фильмов и зарубежной классики. Премьера прошла в модном столичном кинотеатре. На вечеринку пришли Филипп Киркоров в костюме лаваша, Ольга Бузова, блогер из Перми Андрей Савочкин и Владимир Селиванов с женой. Наши коллеги из 59.RU по приглашению телеканала ТНТ побывали на премьере. Рассказываем, как всё прошло, и показываем модные образы звезд.

В центре сюжета новой комедии «Невероятные приключения Шурика» — история любви Шурика и Нины. Фильм переносит зрителей в калейдоскоп советского и мирового кино. Авторы собрали целую вселенную киноцитат из «Форреста Гампа» (18+), «Кавказской пленницы» (6+), «Служебного романа» (6+), «Операции "Ы"» (6+), фильмов «Дьявол носит Prada» (18+), «Побег из Шоушенка» (18+) и других культовых картин. Сюжет начинается с того, что Шурик, как Форрест Гамп, сидит на скамейке и рассказывает свою историю.

Фильм снял телеканал ТНТ, над ним работали режиссеры Роман Ким, Миша Семичев, сценарий написали Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов появляются в фильме «Невероятные приключения Шурика» в первых кадрах | Источник: «Невероятные приключения Шурика», телеканал ТНТОльга Бузова и Тимур Батрутдинов появляются в фильме «Невероятные приключения Шурика» в первых кадрах | Источник: «Невероятные приключения Шурика», телеканал ТНТ
Ляйсан Утяшева сыграла строгую Калугину из «Служебного романа» | Источник: «Невероятные приключения Шурика», телеканал ТНТЛяйсан Утяшева сыграла строгую Калугину из «Служебного романа» | Источник: «Невероятные приключения Шурика», телеканал ТНТ
Павел Воля в роли Новосельцева | Источник: «Невероятные приключения Шурика», телеканал ТНТПавел Воля в роли Новосельцева | Источник: «Невероятные приключения Шурика», телеканал ТНТ
+1
Шурик и Нина готовятся к экзаменам, в роли героини&nbsp;— Марина Кравец | Источник: «Невероятные приключения Шурика», телеканал ТНТШурик и Нина готовятся к экзаменам, в роли героини&nbsp;— Марина Кравец | Источник: «Невероятные приключения Шурика», телеканал ТНТ

Премьеру устроили в большом московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Вместо традиционной красной дорожки расстелили голубую — это фирменный цвет фильма, отсылающий к «Форресту Гампу». Журналисты заняли места у дорожки за час до начала и настраивали камеры и микрофоны.

Филипп Киркоров назвал свой костюм «лавашом» | Источник: телеканал ТНТФилипп Киркоров назвал свой костюм «лавашом» | Источник: телеканал ТНТ

Филипп Киркоров назвал свой костюм «лавашом»

Источник:

телеканал ТНТ

Одним из первых на дорожке появился Филипп Киркоров. Он словно сошел с постера — в золотистом костюме и мексиканской шляпе. В них он снялся и в самом фильме. Артист долго общался с прессой и останавливался почти у каждого микрофона.

В фильме Филипп Киркоров играет в сюжете, снятом по мотивам «Операции "Ы"». Его герой Филя Болгарский отбывает срок в тюрьме. По сюжету заключенные увлечены творчеством и создают все предметы из мякиша хлеба, даже молоток. С этой деталью Киркоров и связал выбор наряда.

«Да, на мне надет лаваш! — пошутил Филипп Киркоров. — Костюм делали очень долго. Я уже не первый год принимаю участие в новогодних проектах телеканала. Я как талисман — неважно, маленькая у меня роль или большая. Очень люблю кино, а особенно то, где можно посмеяться над собой».

Форма одежды для вечеринки была свободной, на многих звездах была черная классика. На премьеру также пришли Марина Кравец и Тимур Батрутдинов, сыгравшие Нину и Шурика, Слава Копейкин, исполнивший роль одного из Электроников, Ирина Горбачева, Павел Деревянко, Клава Кока, Bearwolf, Сарик Андреасян с супругой Лизой Моряк, Оксана Самойлова, Андрей Гайдулян, Яна Кошкина и другие артисты.

Валентина Рубцова сыграла строгую милиционершу | Источник: телеканал ТНТВалентина Рубцова сыграла строгую милиционершу | Источник: телеканал ТНТ
Андрей Гайдулян появится в фильме в роли Доцента | Источник: телеканал ТНТАндрей Гайдулян появится в фильме в роли Доцента | Источник: телеканал ТНТ
Актриса Ирина Горбачева | Источник: телеканал ТНТАктриса Ирина Горбачева | Источник: телеканал ТНТ
Клава Кока в элегантной шляпке | Источник: телеканал ТНТКлава Кока в элегантной шляпке | Источник: телеканал ТНТ
Актриса Яна Кошкина пришла в рваных джинсах и майке с корсетом | Источник: телеканал ТНТАктриса Яна Кошкина пришла в рваных джинсах и майке с корсетом | Источник: телеканал ТНТ
Источник: телеканал ТНТИсточник: телеканал ТНТ
+7
Bearwolf поет в фильме «Сигма бой» | Источник: телеканал ТНТBearwolf поет в фильме «Сигма бой» | Источник: телеканал ТНТ
Александр Шепс верен своем образу&nbsp;— как всегда, в кожаной куртке. Он тоже появляется в фильме | Источник: телеканал ТНТАлександр Шепс верен своем образу&nbsp;— как всегда, в кожаной куртке. Он тоже появляется в фильме | Источник: телеканал ТНТ
Анатолий Цой и Слава Копейкин | Источник: телеканал ТНТАнатолий Цой и Слава Копейкин | Источник: телеканал ТНТ
Пермский блогер Андрей Савочкин&nbsp;— гость вечеринки | Источник: телеканал ТНТПермский блогер Андрей Савочкин&nbsp;— гость вечеринки | Источник: телеканал ТНТ
Аркадий Водахов в фотозоне, стилизованной под советскую парикмахерскую | Источник: телеканал ТНТАркадий Водахов в фотозоне, стилизованной под советскую парикмахерскую | Источник: телеканал ТНТ
Павел Деревянко | Источник: телеканал ТНТПавел Деревянко | Источник: телеканал ТНТ
Источник: телеканал ТНТИсточник: телеканал ТНТ

Фурор вызвала Ольга Бузова — она была в черном облегающем платье с разрезом. Яркости образу придавала косметика, крупные золотистые аксессуары и волосы, строго собранные в хвост.

Блистательная Ольга Бузова | Источник: телеканал ТНТБлистательная Ольга Бузова | Источник: телеканал ТНТ

Блистательная Ольга Бузова

Источник:

телеканал ТНТ

Ольга Бузова охотно позировала фотографам и посылала им воздушные поцелуи.

«Самое главное — это ярко, эффектно и красиво начать, — сказала Ольга Бузова журналистам. — Бузова, как правило, либо закрывает мероприятие, либо его открывает. Несмотря на то что в этом фильме у меня небольшая роль, она ключевая, ведь с моего вопроса начинается рассказ Шурика. И вообще — маленьких ролей не бывает. Классику надо вспоминать, советские комедии сохранять и снимать ремейки. После нашей картины зритель точно пересмотрит оригинал, ведь всё новое — это хорошо забытое старое».

Многие пришли с близкими: Гарик Мартиросян, сыгравший в фильме товарища Саахова из «Кавказской пленницы», с супругой и Сергей Светлаков с женой. Наталья Медведева — с сыном, Михаил Галустян — с дочерью, а Джиган — с дочерью Леей и сыном Давидом.

Сергей Светлаков с женой | Источник: телеканал ТНТСергей Светлаков с женой | Источник: телеканал ТНТ
Гарик Мартиросян с супругой | Источник: телеканал ТНТГарик Мартиросян с супругой | Источник: телеканал ТНТ
Михаил Галустян с дочкой | Источник: телеканал ТНТМихаил Галустян с дочкой | Источник: телеканал ТНТ
+2
Джиган с детьми | Источник: телеканал ТНТДжиган с детьми | Источник: телеканал ТНТ
Блогер и музыкант Женя Ершов со спутницей | Источник: телеканал ТНТБлогер и музыкант Женя Ершов со спутницей | Источник: телеканал ТНТ

Павел Воля и Ляйсан Утяшева тоже были вместе, оба в бежевом. В фильме они сыграли пару — Анатолия Ефремовича Новосельцева и Людмилу Прокофьевну Калугину из «Служебного романа» (6+).

Павел Воля и Ляйсан Утяшева | Источник: телеканал ТНТПавел Воля и Ляйсан Утяшева | Источник: телеканал ТНТ

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Источник:

телеканал ТНТ

В фильме они сыграли пару&nbsp;— Новосельцева и Калугину из «Служебного романа» | Источник: «Невероятные приключения Шурика», телеканал ТНТВ фильме они сыграли пару&nbsp;— Новосельцева и Калугину из «Служебного романа» | Источник: «Невероятные приключения Шурика», телеканал ТНТ

В фильме они сыграли пару — Новосельцева и Калугину из «Служебного романа»

Источник:

«Невероятные приключения Шурика», телеканал ТНТ

На дорожке появились Владимир Селиванов с женой Александрой. Он сыграл в комедии одного из приятелей Фили Болгарского. Гостем вечеринки стал кудрявый блогер из Перми Андрей Савочкин.

В фильме снялись также Игорь Ознобихин. Он сыграл Штирлица, Марина Федункив — комендантшу общежития, а Валентина Мазунина — болельщицу, но на премьере они не появились.

Звезды ответили на вопросы журналистов

Источник:

59.RU

Владимир Селиванов с женой передали привет пермякам.

— Хорошего нового года! — помахал рукой в камеру актер землякам.

Тимур Батрутдинов исполняет в фильме роль Шурика | Источник: телеканал ТНТТимур Батрутдинов исполняет в фильме роль Шурика | Источник: телеканал ТНТ

Тимур Батрутдинов исполняет в фильме роль Шурика

Источник:

телеканал ТНТ

А Марина Кравец&nbsp;— Нины | Источник: телеканал ТНТА Марина Кравец&nbsp;— Нины | Источник: телеканал ТНТ

А Марина Кравец — Нины

Источник:

телеканал ТНТ

После того как звезды прошлись по дорожке и пофотографировались, всех пригласили в зал. На входе выдавали очки, как у Шурика, и просили их примерить — это был флешмоб.

Перед началом фильма директор телеканала ТНТ Тина Канделаки позвала всех артистов и создателей картины на сцену, поздравила с премьерой и дала команду начать показ.

Перед началом фильма | Источник: телеканал ТНТПеред началом фильма | Источник: телеканал ТНТ
Тина Канделаки на премьере | Источник: телеканал ТНТТина Канделаки на премьере | Источник: телеканал ТНТ
Лариса Долина в фильме | Источник: «Невероятные приключения Шурика», телеканал ТНТЛариса Долина в фильме | Источник: «Невероятные приключения Шурика», телеканал ТНТ

Лариса Долина в фильме

Источник:

«Невероятные приключения Шурика», телеканал ТНТ

Во время просмотра зрителям устроили сюрприз. В тот момент, когда Лариса Долина в фильме блистательно исполняла песню «За деньги да!», под потолком раздался хлопок, на зрителей посыпалось нечто. Оно летело и кружилось, а зрители поднимали головы и пытались догадаться, новогоднее конфетти это или блестки. Оказалось — шуточные доллары с изображением Саахова.

Сама Лариса Долина, исполнившая в фильме небольшую роль тети Саахова, банковскую магнатшу, на премьере не появилась. Песня в ее зажигательном исполнении звучала и после премьеры в фойе кинотеатра, гости даже затанцевали под нее.

Фильм «Невероятные приключения Шурика» будет идти в кинотеатрах до конца декабря и в начале января, а в новогоднюю ночь его покажут на канале ТНТ в особой версии.

В прошлый раз мы были еще на одной столичной премьере — фильме «Небриллиантовая рука» (16+), также снятом ТНТ. Посмотрите репортаж оттуда.

Киркоров Премьера Владимир Селиванов Фильм ТНТ Лариса Долина Гарик Мартиросян Сергей Светлаков Михаил Галустян Марина Кравец
Рекомендуем