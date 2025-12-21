Киркоров красовался в костюме лаваша, а Долина не появилась — как прошла премьера «Невероятных приключений Шурика»

Одним из первых на дорожке появился Филипп Киркоров. Он словно сошел с постера — в золотистом костюме и мексиканской шляпе. В них он снялся и в самом фильме. Артист долго общался с прессой и останавливался почти у каждого микрофона.

В фильме Филипп Киркоров играет в сюжете, снятом по мотивам «Операции "Ы" ». Его герой Филя Болгарский отбывает срок в тюрьме. По сюжету заключенные увлечены творчеством и создают все предметы из мякиша хлеба, даже молоток. С этой деталью Киркоров и связал выбор наряда.

«Да, на мне надет лаваш! — пошутил Филипп Киркоров. — Костюм делали очень долго. Я уже не первый год принимаю участие в новогодних проектах телеканала. Я как талисман — неважно, маленькая у меня роль или большая. Очень люблю кино, а особенно то, где можно посмеяться над собой».