Только знатоки советского кино ответят на 10 из 10: продолжите цитату из фильмов Эльдара Рязанова

Если на западе главным по диалогам в два счета стал Квентин Тарантино, то в отечественном кино по этой части мало кто может тягаться в Эльдаром Рязановым, который особенное внимание уделял разговорам главных героев. В результате цитаты из его фильмов быстро становились крылатыми и уходили в народ, а люди и сейчас могут их вставить в беседу при случае.
А вы могли бы вспомнить цитаты из фильмов Эльдара Рязанова или для вас это темный лес? Для этого нашего теста мы выбрали 10 фраз из известных картин режиссера. И теперь предлагаем вам их продолжить. Как думаете, справитесь?
Если женщина с такими внешними данными борется за правду, значит она…
…предельно серьезна
…бесконечно одинока
…выпившая
…наверняка не замужем
Лично я хожу на службу только потому, что…
…она сделала из меня человека
…она меня облагораживает
…влюблен в Людмилу Прокофьевну
…там платят деньги
В жизни всё зависит не от начальства, а…
…от того, сколько у начальства денег
…от случая
…от того, кто сегодня дежурит
…от подчиненных
Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить, и каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает этого только потому, что, …
…продав, останешься без машины
…начнет снова мечтать ее купить
…никому такая колымага не нужна
…не хочет ходить пешком
Слушайте, прекратите отсебятину! Во времена Шекспира не было…
…портвейна «Три топора»
…хозяйственного мыла
…сигарет «Друг»
тушенки «Завтрак туриста»
У нас не принято целовать…
…девушек до свадьбы
…манекенщиц
…мать невесты
…судью
Дороже вас у меня…
…только работа
…только дети
…вот уже несколько дней никого нет
…разве что машина
Где этот директор рынка? Я из него…
…мясной ряд делать буду!
…всю душу вытрясу!
…всю аренду стрясу!
…оливье покрошу
— Шурик, спасибо тебе за песню, милый.
— …
Вы кормить-то будете?
Для тебя я еще и не так могу
Какая кухня, такая и песня
А теперь мне, пожалуйста, триста коньяка, две колбасы, две киевские и две порции мороженого.
Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть…
На домуправительницу!
На автомобиль!
На лотерейные билеты!
На Конституцию!