Только знатоки советского кино ответят на 10 из 10: продолжите цитату из фильмов Эльдара Рязанова

Тест, в котором особенно приятно надеяться на память

Если на западе главным по диалогам в два счета стал Квентин Тарантино, то в отечественном кино по этой части мало кто может тягаться в Эльдаром Рязановым, который особенное внимание уделял разговорам главных героев. В результате цитаты из его фильмов быстро становились крылатыми и уходили в народ, а люди и сейчас могут их вставить в беседу при случае.

А вы могли бы вспомнить цитаты из фильмов Эльдара Рязанова или для вас это темный лес? Для этого нашего теста мы выбрали 10 фраз из известных картин режиссера. И теперь предлагаем вам их продолжить. Как думаете, справитесь?

1 / 10

Если женщина с такими внешними данными борется за правду, значит она…

  • …предельно серьезна

  • …бесконечно одинока

  • …выпившая

  • …наверняка не замужем

2 / 10

Лично я хожу на службу только потому, что…

  • …она сделала из меня человека

  • …она меня облагораживает

  • …влюблен в Людмилу Прокофьевну

  • …там платят деньги

3 / 10

В жизни всё зависит не от начальства, а…

  • …от того, сколько у начальства денег

  • …от случая

  • …от того, кто сегодня дежурит

  • …от подчиненных

4 / 10

Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить, и каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает этого только потому, что, …

  • …продав, останешься без машины

  • …начнет снова мечтать ее купить

  • …никому такая колымага не нужна

  • …не хочет ходить пешком

5 / 10

Слушайте, прекратите отсебятину! Во времена Шекспира не было…

  • …портвейна «Три топора»

  • …хозяйственного мыла

  • …сигарет «Друг»

  • тушенки «Завтрак туриста»

6 / 10

У нас не принято целовать…

  • …девушек до свадьбы

  • …манекенщиц

  • …мать невесты

  • …судью

7 / 10

Дороже вас у меня…

  • …только работа

  • …только дети

  • …вот уже несколько дней никого нет

  • …разве что машина

8 / 10

Где этот директор рынка? Я из него…

  • …мясной ряд делать буду!

  • …всю душу вытрясу!

  • …всю аренду стрясу!

  • …оливье покрошу

9 / 10

— Шурик, спасибо тебе за песню, милый.

— …

  • Вы кормить-то будете?

  • Для тебя я еще и не так могу

  • Какая кухня, такая и песня

  • А теперь мне, пожалуйста, триста коньяка, две колбасы, две киевские и две порции мороженого.

10 / 10

Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть…

  • На домуправительницу!

  • На автомобиль!

  • На лотерейные билеты!

  • На Конституцию!

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Развлечение Эльдар Рязанов Фильм СССР Кино Цитата Режиссер
Гость
10 минут
- Тарантино — это круто, но Рязанов тоже мастер слов. Давайте проверим, кто из них лучше!
Гость
12 минут
- А я всегда знал, что у Рязанова много запоминающихся фраз.
Гость
