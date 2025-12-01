Только знатоки советского кино ответят на 10 из 10: продолжите цитату из фильмов Эльдара Рязанова

Если на западе главным по диалогам в два счета стал Квентин Тарантино, то в отечественном кино по этой части мало кто может тягаться в Эльдаром Рязановым, который особенное внимание уделял разговорам главных героев. В результате цитаты из его фильмов быстро становились крылатыми и уходили в народ, а люди и сейчас могут их вставить в беседу при случае.

А вы могли бы вспомнить цитаты из фильмов Эльдара Рязанова или для вас это темный лес? Для этого нашего теста мы выбрали 10 фраз из известных картин режиссера. И теперь предлагаем вам их продолжить. Как думаете, справитесь?