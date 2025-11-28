«Это самый большой сюрприз»: кто победил в седьмом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!»

Киркоров уже не первый раз сидит на финале шоу «Ну-ка, все вместе!» и оценивает со всей строгостью Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Седьмой сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) подошел к концу. Его финалистам пришлось несладко: у сотни экспертов были настолько высокие ожидания, что за весь выпуск ни один участник не получил ста баллов. Не щедрым на оценки в этот раз был и приглашенный гость — Филипп Киркоров. Хотя именно его песня принесла одному из финалистов победу — рассказываем, кому именно. По правилам проекта из десяти финалистов в заключительном баттле за победу участвует только трое, кто смог набрать больше всего баллов. В их число попала фаворитка Давида Виннера — Надежда Самкова из Красноярска. Она исполнила зажигательную песню на испанском языке «Mambo!» Имы Сумак. Половина стены не смогла устоять и начала танцевать, параллельно отдавая свой голос за участницу. К концу песни Надежда набрала 96 баллов. Ее главный почитатель Давид Виннер был под огромным впечатлением.

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

— Я не могу быть бесстрастным судьей, я сегодня страстен, и эту страсть во мне возбудили вы, Надежда. Страсть к высокому искусству. В знак высокого почтения, уважения и преклонения перед тем, что вы делаете в искусстве, позвольте мне от лица меня, достопочтенных граждан и наших телезрителей преподнести вам скромный букет? — обратился культурный обозреватель к Надежде.

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

Получив утвердительный ответ, Виннер стал первым экспертом в истории шоу, который подарил участнице букет цветов. И уже по традиции встал на колени, чтобы поблагодарить. В финальный баттл также прошла любимая участница самого Лазарева — 15-летняя Анастасия Иванова. Она исполнила песню Деми Ловато «Anyone» и получила больше всех баллов за выпуск — 99. — Эти глаза… Когда она выходит и еще не поет, а только смотрит. Откуда? Я не хочу понимать. Тут нет снисхождения, то, что ей 15 лет. Невозможно от вас глаз оторвать. Я уже не говорю о том, что когда вы поете, как будто ангелы играют, поют. Столько в вас этих нюансов и тонкостей. Берегите свой голос, это дар свыше, — остался под впечатлением Филипп Киркоров.

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

Единственной, кто не поддержала выступление Анастасии, стала певица Олеся Евстигнеева. Она посчитала, что участница слишком мала, чтобы ее оценивали наравне со взрослыми. — Я не хочу умалить ваших способностей. Но всё-таки мне очень трудно судить юные, нераскрывшиеся тембрально голоса и сравнивать их с более сочными. Мне кажется, вас бы поставить с Элен (17-летняя победительница 6-го сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» — Прим. ред.), Марфой (18-летняя победительница специального выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!» — Прим. ред.). Для меня это будет более честный конкурс, чем смотреть на ваш возраст и делать такие выводы, — объяснила эксперт. Последним, кто смог побороться за победу и пять миллионов рублей, стал Илья Булыгин с песней Валерии «До предела». Из всей тройки его выступление набрало меньше всех — только 95 баллов — и при этом отхватило много критики.

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

— Песня не конкурсная. Она красивая, культовая в репертуаре певицы Валерии, но вы ее прокричали. То ли от волнения, то ли от желания показать голос. Ни одной краски я не услышал, которая бы тронула душу мою. Я человек очень ранимый, меня легко тронуть интонацией между строк. Не прочитал я между строк ничего, — остался разочарован Филипп Киркоров. Лазарев поддержал приглашенного гостя и хоть отдал свой голос за Илью, отметил, что его выступление было не таким сильным, как предыдущие. — Мне сегодня было мало вас как артиста и актера. По вокалу вы всегда крепко выступаете. Первую часть вы начали хорошо, но как только вы вступили в припев, у вас понеслось: в голове ноты, позиция, а артистизм хромал, — прокомментировал номер лидер сотни. В конце выпуска, когда все баллы обнулились, лидеры сезона снова вышли на сцену и по очереди выступили перед сотней. Третье место заняла Надежда Самкова, ее исполнение песни Муслима Магомаева «Верни мне музыку» собрало только 64 балла. Второй стала Анастасия Иванова — 89 баллов за песню Евгения Мартынова «Лебединая верность». И победителем назвали Илью Булыгина с композицией Филиппа Киркорова «Иллюзия» — 99 баллов. — Я счастлив, что моя песня принесла вам победу. Эта иллюзия стала явью. Пойте ее всегда, я не против, — благословил Киркоров.

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

Не верящий своему счастью Булыгин также взял слово после оглашения результатов. — Уважаемая сотня, это самый большой сюрприз, который вы могли сделать для моей семьи: для моей бабушки, для моей мамы. Для меня в том числе, потому что для меня это очень ценная и важная победа. Спасибо за рестарт моей исполнительской деятельности, — поблагодарил Илья.