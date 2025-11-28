НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Это самый большой сюрприз»: кто победил в седьмом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!»

«Это самый большой сюрприз»: кто победил в седьмом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!»

Решение жюри вас ошарашит

Киркоров уже не первый раз сидит на финале шоу «Ну-ка, все вместе!» и оценивает со всей строгостью | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Киркоров уже не первый раз сидит на финале шоу «Ну-ка, все вместе!» и оценивает со всей строгостью

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

Седьмой сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) подошел к концу. Его финалистам пришлось несладко: у сотни экспертов были настолько высокие ожидания, что за весь выпуск ни один участник не получил ста баллов. Не щедрым на оценки в этот раз был и приглашенный гость — Филипп Киркоров. Хотя именно его песня принесла одному из финалистов победу — рассказываем, кому именно.

По правилам проекта из десяти финалистов в заключительном баттле за победу участвует только трое, кто смог набрать больше всего баллов. В их число попала фаворитка Давида Виннера — Надежда Самкова из Красноярска. Она исполнила зажигательную песню на испанском языке «Mambo!» Имы Сумак. Половина стены не смогла устоять и начала танцевать, параллельно отдавая свой голос за участницу. К концу песни Надежда набрала 96 баллов. Ее главный почитатель Давид Виннер был под огромным впечатлением.

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

— Я не могу быть бесстрастным судьей, я сегодня страстен, и эту страсть во мне возбудили вы, Надежда. Страсть к высокому искусству. В знак высокого почтения, уважения и преклонения перед тем, что вы делаете в искусстве, позвольте мне от лица меня, достопочтенных граждан и наших телезрителей преподнести вам скромный букет? — обратился культурный обозреватель к Надежде.

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

Получив утвердительный ответ, Виннер стал первым экспертом в истории шоу, который подарил участнице букет цветов. И уже по традиции встал на колени, чтобы поблагодарить.

В финальный баттл также прошла любимая участница самого Лазарева — 15-летняя Анастасия Иванова. Она исполнила песню Деми Ловато «Anyone» и получила больше всех баллов за выпуск — 99.

— Эти глаза… Когда она выходит и еще не поет, а только смотрит. Откуда? Я не хочу понимать. Тут нет снисхождения, то, что ей 15 лет. Невозможно от вас глаз оторвать. Я уже не говорю о том, что когда вы поете, как будто ангелы играют, поют. Столько в вас этих нюансов и тонкостей. Берегите свой голос, это дар свыше, — остался под впечатлением Филипп Киркоров.

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

Единственной, кто не поддержала выступление Анастасии, стала певица Олеся Евстигнеева. Она посчитала, что участница слишком мала, чтобы ее оценивали наравне со взрослыми.

— Я не хочу умалить ваших способностей. Но всё-таки мне очень трудно судить юные, нераскрывшиеся тембрально голоса и сравнивать их с более сочными. Мне кажется, вас бы поставить с Элен (17-летняя победительница 6-го сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» — Прим. ред.), Марфой (18-летняя победительница специального выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!» — Прим. ред.). Для меня это будет более честный конкурс, чем смотреть на ваш возраст и делать такие выводы, — объяснила эксперт.

Последним, кто смог побороться за победу и пять миллионов рублей, стал Илья Булыгин с песней Валерии «До предела». Из всей тройки его выступление набрало меньше всех — только 95 баллов — и при этом отхватило много критики.

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

— Песня не конкурсная. Она красивая, культовая в репертуаре певицы Валерии, но вы ее прокричали. То ли от волнения, то ли от желания показать голос. Ни одной краски я не услышал, которая бы тронула душу мою. Я человек очень ранимый, меня легко тронуть интонацией между строк. Не прочитал я между строк ничего, — остался разочарован Филипп Киркоров.

Лазарев поддержал приглашенного гостя и хоть отдал свой голос за Илью, отметил, что его выступление было не таким сильным, как предыдущие.

— Мне сегодня было мало вас как артиста и актера. По вокалу вы всегда крепко выступаете. Первую часть вы начали хорошо, но как только вы вступили в припев, у вас понеслось: в голове ноты, позиция, а артистизм хромал, — прокомментировал номер лидер сотни.

В конце выпуска, когда все баллы обнулились, лидеры сезона снова вышли на сцену и по очереди выступили перед сотней. Третье место заняла Надежда Самкова, ее исполнение песни Муслима Магомаева «Верни мне музыку» собрало только 64 балла. Второй стала Анастасия Иванова — 89 баллов за песню Евгения Мартынова «Лебединая верность». И победителем назвали Илью Булыгина с композицией Филиппа Киркорова «Иллюзия» — 99 баллов.

— Я счастлив, что моя песня принесла вам победу. Эта иллюзия стала явью. Пойте ее всегда, я не против, — благословил Киркоров.

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

Не верящий своему счастью Булыгин также взял слово после оглашения результатов.

— Уважаемая сотня, это самый большой сюрприз, который вы могли сделать для моей семьи: для моей бабушки, для моей мамы. Для меня в том числе, потому что для меня это очень ценная и важная победа. Спасибо за рестарт моей исполнительской деятельности, — поблагодарил Илья.

Согласны с результатами?

Илья достоин победы
Не понимаю, почему не победила Анастасия Иванова
Выиграть должна была Надежда Самкова
Болел вообще за другого финалиста
Забросил смотреть сезон раньше финала
Не смотрю телевизор
Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Ну-ка, все вместе Филипп Киркоров Сергей Лазарев Шоу Телевидение
