«Она вертела нас всех на хвосте»: жюри шоу «Аватар» раскрыло Берегиню — кто был под маской

В четвертом сезоне шоу «Аватар» (12+) удача на стороне жюри. Уже вторую серию подряд они безошибочно угадывают, кто скрывается под маской героя мифа или сказки. На прошлой неделе зрители попрощались с Чудо-Юдо — в этом образе выступал Аркадий Укупник. На этой неделе к «детективам» — Лазареву, Кудрявцевой, Батрутдинову и Тишману — присоединилась Регина Тодоренко. Хотя она много лет участвует в шоу «Маска» и успешно отгадывает артистов, здесь ей не повезло. Регина единственная из жюри не определила, кто управлял Берегиней.

Раскрыть богиню славянской мифологии порывались уже давно. Среди версий звучали Эвелина Бледанс, Ирина Салтыкова, Екатерина Гордон и последнее время часто оказывающаяся на слуху Екатерина Мизулина. В новом выпуске после расспросов о том, танцует и играет ли Берегиня, к этим предположениям добавилось еще одно — Ирина Горбачева.

— У Берегини хитрый взгляд. Она всё время смотрит, будто: «Ну давайте, ну что». Она вообще вертела нас всех на хвосте, — сделал вывод Лазарев и не стал называть, кто может скрываться за аватаром.

Остальные члены жюри, кроме Тодоренко, также последовали его примеру и после того, как Берегиня спела песню «Fashion Girl» группы «А-Студио», лишь похвалили участницу, но версию выдвигать не стали. Вместо этого они предложили Регине догадаться, кого они единогласно услышали.

Кроме Берегини, в номинацию на выбывание попала Афродита. Кудрявцева с момента появления богини в новом выпуске настаивала, что ей управляет Анастасия Волочкова, а Тодоренко в противовес назвала Ольгу Бузову.