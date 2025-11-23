«Она вертела нас всех на хвосте»: жюри шоу «Аватар» раскрыло Берегиню — кто был под маской

В четвертом сезоне шоу «Аватар» (12+) удача на стороне жюри. Уже вторую серию подряд они безошибочно угадывают, кто скрывается под маской героя мифа или сказки. На прошлой неделе зрители попрощались с Чудо-Юдо — в этом образе выступал Аркадий Укупник. На этой неделе к «детективам» — Лазареву, Кудрявцевой, Батрутдинову и Тишману — присоединилась Регина Тодоренко. Хотя она много лет участвует в шоу «Маска» и успешно отгадывает артистов, здесь ей не повезло. Регина единственная из жюри не определила, кто управлял Берегиней.
Раскрыть богиню славянской мифологии порывались уже давно. Среди версий звучали Эвелина Бледанс, Ирина Салтыкова, Екатерина Гордон и последнее время часто оказывающаяся на слуху Екатерина Мизулина. В новом выпуске после расспросов о том, танцует и играет ли Берегиня, к этим предположениям добавилось еще одно — Ирина Горбачева.
— У Берегини хитрый взгляд. Она всё время смотрит, будто: «Ну давайте, ну что». Она вообще вертела нас всех на хвосте, — сделал вывод Лазарев и не стал называть, кто может скрываться за аватаром.
Остальные члены жюри, кроме Тодоренко, также последовали его примеру и после того, как Берегиня спела песню «Fashion Girl» группы «А-Студио», лишь похвалили участницу, но версию выдвигать не стали. Вместо этого они предложили Регине догадаться, кого они единогласно услышали.
Кроме Берегини, в номинацию на выбывание попала Афродита. Кудрявцева с момента появления богини в новом выпуске настаивала, что ей управляет Анастасия Волочкова, а Тодоренко в противовес назвала Ольгу Бузову.
— Афродита, вы Оля или Настя? — спросили у нее члены жюри.
Участница с улыбкой ответила:
— У меня имя начинается на А и заканчивается на А. Афродита.
Вячеслав Макаров запомнил этот момент и после того, как жюри предположило, что аватаром управляет Алена Свиридова или Алиса Мон, отметив, что это может быть знак, что они движутся в верном направлении.
— Интересный факт, что Афродита сказала: «Мое имя начинается и заканчивается на А», и версии, которые вы сегодня предложили, тоже, — выдвинул идею ведущий.
Батрутдинов вспомнил еще одну артистку, которая подходит под описание:
— Алена Апина — дважды А.
Так и не придя к общему решению, жюри перешло к тому, чтобы определить, кто третий отправится в номинацию — не повезло Авроре. Ее хотят разгадать уже вторую неделю подряд. Особенно сильно коллегия настаивала на том, что аватаром управляет Татьяна Буланова. Однако услышав, как участница спела песню Тони Брекстон «Un-Break My Heart» с сильными низами и мелизмами, Регина Тодоренко не согласилась с мнением большинства.
— Вы с ума сошли? Вы болеете? — обратилась к членам жюри Тодоренко.
Чтобы убедиться самой, ведущая попросила Аврору прочитать скороговорку. Услышав интонацию, Регина с уверенностью заявила, что певица говорит совсем по-другому. Вместо этого она предложила другую версию.
— У меня есть ощущение, что иногда в Авроре проскакивала Анна Asti. И мне кажется, что ее специально сдерживали. Зная голос Ани, ее возможности и потенциал, она бы тут раздала. И по мимике мне тоже напоминает Аню, — настаивала Регина.
Дойти до отгадывания Авроры и Афродиты жюри так и не успело. Они начали с Берегини и практически единогласно проголосовали, что всё это время перед ними пела Ирина Салтыкова. Только Тодоренко выдвинула свою версию — Ирина Горбачева — и приготовилась удивляться, увидев на сцене исполнительницу песни «Голубые глазки».
— Ирочка, красавица, фэшн-герл наша. Конечно же, это ты. Ура, — не могла нарадоваться Кудрявцева, которая первая выдвинула версию с певицей.
Угадали Ирину Салтыкову?