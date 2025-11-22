«Откачка жира не работает». Александр Ревва — о секретах идеального тела и любви к пирожкам

Актер, шоумен и певец Александр Ревва, ставший ведущим Народной премии E1.RU, рассказал, как поддерживает себя в шикарной форме. В интервью корреспонденту E1.RU он раскрыл свои правила жизни и питания, а также объяснил, как ему в 51 год удается быть настолько подтянутым и спортивным.
— Во время Народной премии на сцене вы получили массу комплиментов по поводу своей фигуры. Есть ли у вас секрет, как держать себя в форме?
— Всё очень просто: тратить больше калорий, чем потребляешь. Если хочешь набрать, тогда наоборот: потребляй больше, чем тратишь. Только так это работает. Ты можешь есть всё что угодно, но если нет какой-то физической нагрузки, ты никогда не сбросишь вес.
Еще я практикую интервальное голодание — 16 на 8 часов. Моя тарелка на 70% состоит из чего-то живого, выросшего под солнцем: овощи, зелень. Остальное — белки и углеводы. Причем в основном белок — это птица и рыба, реже — мясо.
— Вы считаете калории?
— Я уже слушаю свой организм, обжорства не допускаю. Всё должно быть в балансе, ты не должен растягивать желудок. Если съел что-то, подожди. Еда упадет, и аппетит отступит.
— Есть какие-то утренние ритуалы?
— Утром я стараюсь натощак либо побегать, либо походить быстро, желательно на природе, потому что именно кислород дает клеткам и сосудам нужный положительный эффект.
— Как относитесь к алкоголю?
— Алкоголь, особенно после 40–45 лет, становится ядовитым. Я не говорю, что совсем не пью, — я выпиваю, но я делаю перерывы. И если употребляю, то это алкоголь в небольшом количестве и в хорошем качестве.
— Отказывались ли от мучного?
— Люблю я хлеб. [Сценический персонаж] Артур Пирожков не случайно был создан. Я обожаю хлеб, особенно горячий, хотя, как говорят, дрожжи — грибы, которые тебя заполняют и потом тобой управляют, это вредно. Но столько всего вкусного есть! Ты приезжаешь в Грузию, там этот лаваш горячий с сыром, с пучком зелени! Ну как? Как можно от этого отказаться?
— А к сладкому как относитесь?
— Сладкое — это, конечно, очень большой удар по организму, и особенно по сосудам, как говорят. Но я могу себе позволить иногда в первой половине дня морковный тортик или медовик с чашечкой травяного чая или кофе.
Порой это так вкусно, и то количество эндорфинов и окситоцина, которое ты получаешь с этой ложечкой, допустим, тирамису где-нибудь в Милане, перекрывает вред сахара.
Это не должно быть системой. Сахар я ем далеко не каждый день. Организм живой, нужно уметь к нему прислушиваться. Он реагирует на твою системность. Сладкие газировки и пакетированные соки — это самый большой вред, чистый сахар. Если будешь три дня подряд есть фастфуд, организм сразу тебе выдаст результаты: покраснения на коже, вздутие живота, плохой сон.
Но иногда же хочется чего-то такого домашнего, что поставила на стол бабушка, приготовила мама или супруга. Нутрициологи называют это запрещенкой. Но такая еда позволяет отправиться в детство, где даже не знали о профессии нутрициолога.
Скоро у меня выходит песня, которая называется «Похудеем позже». Эта песня — не популяризация нездорового образа жизни, она как раз о том аттракционе, который иногда хочется испытать тому, кто следит за собой и своим питанием.
— Но ведь здоровый образ жизни — это не только питание. Есть ли какая-то философия в этом?
— Любовь к себе, это очень важно. Причем и внутри, и внешне. И любовь к своим близким. Я помню, как я выглядел в начале своего пути. Мы с женой очень часто любили купить пачку пельменей, а еще отварить в соли креветки, и всё это дело с пивом. И на фотографиях сейчас смотришь, а мы там счастливые, с отекшими розовыми щеками.
Потом мы с супругой начали увлекаться темой питания. Причем жена в большей степени, она мой нутрициолог и диетолог. И мы стали меняться. В первую очередь меняется отношение к еде, появляется культура питания. Тогда меняется и внешний вид.
Я видел огромное количество комментариев: мол, мы сделали кучу хирургических вмешательств. Ничего подобного.
Понятно, что многие люди становятся заложниками вкуса. Но когда меняешь культуру питания, ты кайфуешь даже просто от проросших зерен. Ты понимаешь молекулу и чувствуешь ее.
Я всех призываю наслаждаться жизнью, здоровым питанием. Но если хочется чего-то — тот же пирог, — надо съесть его и не стесняться этого. Счастье внутри, и многое зависит от гормонов. Выделяются у тебя эндорфины, дофамины — ты счастливый человек. А если не выделяются, какой бы диеты ты ни придерживался, будешь несчастным и психологически нездоровым. Важно быть позитивным человеком.
Нужно совмещать физиологическое и психологическое здоровье. Обязательно двигаться. Представляете, обычная элементарная ходьба быстрым шагом творит волшебство. А все эти «откачки» жира, попытки наколоть себя какими-то препаратами — они не работают вдолгую.
