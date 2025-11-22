«Откачка жира не работает». Александр Ревва — о секретах идеального тела и любви к пирожкам

Фигуре 51-летнего Александра Реввы позавидуют и молодые Источник: Алексей Варзегов / E1.RU

Актер, шоумен и певец Александр Ревва, ставший ведущим Народной премии E1.RU, рассказал, как поддерживает себя в шикарной форме. В интервью корреспонденту E1.RU он раскрыл свои правила жизни и питания, а также объяснил, как ему в 51 год удается быть настолько подтянутым и спортивным. — Во время Народной премии на сцене вы получили массу комплиментов по поводу своей фигуры. Есть ли у вас секрет, как держать себя в форме? — Всё очень просто: тратить больше калорий, чем потребляешь. Если хочешь набрать, тогда наоборот: потребляй больше, чем тратишь. Только так это работает. Ты можешь есть всё что угодно, но если нет какой-то физической нагрузки, ты никогда не сбросишь вес.

Александр регулярно занимается спортом, в том числе модным паделом (игра, похожая на теннис) Источник: arthurpirozhkov / Instagram* (продукт Meta, экстремистской организации, запрещенной на территории РФ)

Еще я практикую интервальное голодание — 16 на 8 часов. Моя тарелка на 70% состоит из чего-то живого, выросшего под солнцем: овощи, зелень. Остальное — белки и углеводы. Причем в основном белок — это птица и рыба, реже — мясо. — Вы считаете калории? — Я уже слушаю свой организм, обжорства не допускаю. Всё должно быть в балансе, ты не должен растягивать желудок. Если съел что-то, подожди. Еда упадет, и аппетит отступит. — Есть какие-то утренние ритуалы? — Утром я стараюсь натощак либо побегать, либо походить быстро, желательно на природе, потому что именно кислород дает клеткам и сосудам нужный положительный эффект. — Как относитесь к алкоголю? — Алкоголь, особенно после 40–45 лет, становится ядовитым. Я не говорю, что совсем не пью, — я выпиваю, но я делаю перерывы. И если употребляю, то это алкоголь в небольшом количестве и в хорошем качестве. — Отказывались ли от мучного? — Люблю я хлеб. [Сценический персонаж] Артур Пирожков не случайно был создан. Я обожаю хлеб, особенно горячий, хотя, как говорят, дрожжи — грибы, которые тебя заполняют и потом тобой управляют, это вредно. Но столько всего вкусного есть! Ты приезжаешь в Грузию, там этот лаваш горячий с сыром, с пучком зелени! Ну как? Как можно от этого отказаться? — А к сладкому как относитесь? — Сладкое — это, конечно, очень большой удар по организму, и особенно по сосудам, как говорят. Но я могу себе позволить иногда в первой половине дня морковный тортик или медовик с чашечкой травяного чая или кофе. Порой это так вкусно, и то количество эндорфинов и окситоцина, которое ты получаешь с этой ложечкой, допустим, тирамису где-нибудь в Милане, перекрывает вред сахара. Это не должно быть системой. Сахар я ем далеко не каждый день. Организм живой, нужно уметь к нему прислушиваться. Он реагирует на твою системность. Сладкие газировки и пакетированные соки — это самый большой вред, чистый сахар. Если будешь три дня подряд есть фастфуд, организм сразу тебе выдаст результаты: покраснения на коже, вздутие живота, плохой сон. Но иногда же хочется чего-то такого домашнего, что поставила на стол бабушка, приготовила мама или супруга. Нутрициологи называют это запрещенкой. Но такая еда позволяет отправиться в детство, где даже не знали о профессии нутрициолога.

Александр не ограничивает себя в питании, но подходит к рациону осознанно Источник: arthurpirozhkov / Instagram*

Скоро у меня выходит песня, которая называется «Похудеем позже». Эта песня — не популяризация нездорового образа жизни, она как раз о том аттракционе, который иногда хочется испытать тому, кто следит за собой и своим питанием. — Но ведь здоровый образ жизни — это не только питание. Есть ли какая-то философия в этом? — Любовь к себе, это очень важно. Причем и внутри, и внешне. И любовь к своим близким. Я помню, как я выглядел в начале своего пути. Мы с женой очень часто любили купить пачку пельменей, а еще отварить в соли креветки, и всё это дело с пивом. И на фотографиях сейчас смотришь, а мы там счастливые, с отекшими розовыми щеками.

Александр Ревва с женой Анжеликой Источник: arthurpirozhkov / Instagram*

Потом мы с супругой начали увлекаться темой питания. Причем жена в большей степени, она мой нутрициолог и диетолог. И мы стали меняться. В первую очередь меняется отношение к еде, появляется культура питания. Тогда меняется и внешний вид.

Я видел огромное количество комментариев: мол, мы сделали кучу хирургических вмешательств. Ничего подобного. Александр Ревва шоумен

Понятно, что многие люди становятся заложниками вкуса. Но когда меняешь культуру питания, ты кайфуешь даже просто от проросших зерен. Ты понимаешь молекулу и чувствуешь ее. Я всех призываю наслаждаться жизнью, здоровым питанием. Но если хочется чего-то — тот же пирог, — надо съесть его и не стесняться этого. Счастье внутри, и многое зависит от гормонов. Выделяются у тебя эндорфины, дофамины — ты счастливый человек. А если не выделяются, какой бы диеты ты ни придерживался, будешь несчастным и психологически нездоровым. Важно быть позитивным человеком.

Александр Ревва считает, что главное — сохранять позитив Источник: Алексей Варзегов / E1.RU