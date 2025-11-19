Тест для фанатов советского кино: проверьте, как вы помните фильмы Леонида Гайдая

Сколько бы ни снимали нового кино, а советские комедии всё равно выглядят душевнее и кажутся как-то ближе, роднее. В этом можно убедиться на примере фильмов Леонида Гайдая. В этом году исполняется 102 года со дня рождения режиссера, а его работы и сегодня хочется смотреть не отрываясь. Чем мы на днях и занялись.

А когда закончили просмотр, решили, что теперь самое время составить тест по фильмам Леонида Гайдая. Вот вы, например, уверены, что помните их от начала до конца? У нас есть 10 вопросов, чтобы это проверить. Даже если не получится ответить на каждый из них, в любом случае отличное настроение вам гарантировано.