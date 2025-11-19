НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
Тест для фанатов советского кино: проверьте, как вы помните фильмы Леонида Гайдая

10 вопросов, и вы поймете, что вам нужно пересмотреть еще как минимум раз

Леонид Гайдай подарил нам много приятных часов за просмотром его фильмов. Но как вы их помните? | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаЛеонид Гайдай подарил нам много приятных часов за просмотром его фильмов. Но как вы их помните? | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Леонид Гайдай подарил нам много приятных часов за просмотром его фильмов. Но как вы их помните?

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Сколько бы ни снимали нового кино, а советские комедии всё равно выглядят душевнее и кажутся как-то ближе, роднее. В этом можно убедиться на примере фильмов Леонида Гайдая. В этом году исполняется 102 года со дня рождения режиссера, а его работы и сегодня хочется смотреть не отрываясь. Чем мы на днях и занялись.

А когда закончили просмотр, решили, что теперь самое время составить тест по фильмам Леонида Гайдая. Вот вы, например, уверены, что помните их от начала до конца? У нас есть 10 вопросов, чтобы это проверить. Даже если не получится ответить на каждый из них, в любом случае отличное настроение вам гарантировано.

ТЕСТПройден 25 раз
1 / 10

Почему отец невесты (Георгий Вицин) из новеллы «Свадебное происшествие» лакает водку, не дождавшись гостей?

  • Для равновесия

  • Для успокоения чувств

  • Потому что его дочь слишком молода, чтобы выходить замуж

  • Не пьянства ради, а здоровья для

2 / 10

Назовете полный список предметов, что затянуло в пылесос в начале фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?

  • Наушники, шнурки, кошачий хвост

  • Ремень, галстук, шнурки

  • Сигареты, шнурки, кошачий хвост

  • Носки, галстук, журнал «Наука и жизнь»

3 / 10

Леонид Гайдай поделил фильм «Бриллиантовая рука» на две части. Первая называется «Бриллиант почти не виден». А вторая?

  • «А вот и бриллиант»

  • «Костяная нога»

  • «Появляется шеф»

  • «Береги руку, Сеня!»

4 / 10

В фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» прокурора можно было найти в психиатрической больнице. В какой палате? (Подсказка: там раньше был Наполеон.)

  • В третьей

  • В шестой

  • В девятой

  • В тридцать третьей

5 / 10

Продолжите цитату: «Наше строительно-монтажное управление построило такое количество жилой площади, которое равно одному такому городу, как Чита, десяти таким городам, как Хвалынск, или тридцати двум…»

  • Почепам

  • Жиздрам

  • Мытищам

  • Крыжополям

6 / 10

«А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за первый квартал, и поставить эти этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем…»

  • «…знаменитый Нотр-Дам-де-Пари».

  • «…прекрасная Останкинская телебашня».

  • «…всемирно известная Эйфелева башня».

  • «…облюбованная статуя Свободы».

7 / 10

Куда, по словам Труса, нужно вешать коврики?

  • На влажную штукатурку

  • На сухую штукатурку

  • Вместо обоев и штукатурки

  • На самом видном месте

8 / 10

В «Кавказской пленнице…» Трус продает билеты, Бывалый преподает твист, а Балбес чем занимается?

  • Играет в шахматы

  • Играет в домино

  • Показывает кино

  • Продает вино

9 / 10

В свое время появление Анны Сергеевны в бикини произвело фурор — не каждый режиссер мог позволить снять настолько откровенную сцену. А помните, какого цвета оказалось бикини красавицы?

  • Белого

  • Красного

  • Зеленого

  • Синего

10 / 10

На кого показывает Степа из фильма «Спортлото-82» в этом кадре?

  • На Сан Саныча

  • На Голубева

  • На медведя

  • На указатель «Мангал»

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Леонид Гайдай Кино Цитата Кадр Тест Развлечение Отдых
Комментарии
Гость
24 минуты
А я думал, что «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» — классика Гайдая!
Гость
23 минуты
Интересно, почему другие работы Гайдая забылись.
Гость
