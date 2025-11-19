Тест для фанатов советского кино: проверьте, как вы помните фильмы Леонида Гайдая

Сколько бы ни снимали нового кино, а советские комедии всё равно выглядят душевнее и кажутся как-то ближе, роднее. В этом можно убедиться на примере фильмов Леонида Гайдая. В этом году исполняется 102 года со дня рождения режиссера, а его работы и сегодня хочется смотреть не отрываясь. Чем мы на днях и занялись.
А когда закончили просмотр, решили, что теперь самое время составить тест по фильмам Леонида Гайдая. Вот вы, например, уверены, что помните их от начала до конца? У нас есть 10 вопросов, чтобы это проверить. Даже если не получится ответить на каждый из них, в любом случае отличное настроение вам гарантировано.
Почему отец невесты (Георгий Вицин) из новеллы «Свадебное происшествие» лакает водку, не дождавшись гостей?
Для равновесия
Для успокоения чувств
Потому что его дочь слишком молода, чтобы выходить замуж
Не пьянства ради, а здоровья для
Назовете полный список предметов, что затянуло в пылесос в начале фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?
Наушники, шнурки, кошачий хвост
Ремень, галстук, шнурки
Сигареты, шнурки, кошачий хвост
Носки, галстук, журнал «Наука и жизнь»
Леонид Гайдай поделил фильм «Бриллиантовая рука» на две части. Первая называется «Бриллиант почти не виден». А вторая?
«А вот и бриллиант»
«Костяная нога»
«Появляется шеф»
«Береги руку, Сеня!»
В фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» прокурора можно было найти в психиатрической больнице. В какой палате? (Подсказка: там раньше был Наполеон.)
В третьей
В шестой
В девятой
В тридцать третьей
Продолжите цитату: «Наше строительно-монтажное управление построило такое количество жилой площади, которое равно одному такому городу, как Чита, десяти таким городам, как Хвалынск, или тридцати двум…»
Почепам
Жиздрам
Мытищам
Крыжополям
«А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за первый квартал, и поставить эти этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем…»
«…знаменитый Нотр-Дам-де-Пари». «…прекрасная Останкинская телебашня». «…всемирно известная Эйфелева башня». «…облюбованная статуя Свободы».
Куда, по словам Труса, нужно вешать коврики?
На влажную штукатурку
На сухую штукатурку
Вместо обоев и штукатурки
На самом видном месте
В «Кавказской пленнице…» Трус продает билеты, Бывалый преподает твист, а Балбес чем занимается?
Играет в шахматы
Играет в домино
Показывает кино
Продает вино
В свое время появление Анны Сергеевны в бикини произвело фурор — не каждый режиссер мог позволить снять настолько откровенную сцену. А помните, какого цвета оказалось бикини красавицы?
Белого
Красного
Зеленого
Синего
На кого показывает Степа из фильма «Спортлото-82» в этом кадре?
На Сан Саныча
На Голубева
На медведя
На указатель «Мангал»