Только тот, кто застал СССР, ответит на 10 из 10 — а вам по силам?

Говорят, существовало в истории нашей страны время, когда и деревья были выше, и трава зеленее, и стеклянные стаканы из автоматов по продаже газированной воды никто не воровал. Это время известно всем как Советский Союз. Кто-то провел в нем большую часть своей жизни, кто-то запрыгнул в уходящий поезд, а некоторые и вовсе слышали о нем разве что от старших да из учебников истории. А к кому относите себя вы?