Только тот, кто застал СССР, ответит на 10 из 10 — а вам по силам?

Только тот, кто застал СССР, ответит на 10 из 10 — а вам по силам?

Исторический тест с нотками ностальгии

Говорят, существовало в истории нашей страны время, когда и деревья были выше, и трава зеленее, и стеклянные стаканы из автоматов по продаже газированной воды никто не воровал. Это время известно всем как Советский Союз. Кто-то провел в нем большую часть своей жизни, кто-то запрыгнул в уходящий поезд, а некоторые и вовсе слышали о нем разве что от старших да из учебников истории. А к кому относите себя вы?

В этом тесте, посвященном тому самому времени, мы объединили 10 вопросов разной степени ностальгичности. Что их объединяет, так это то, что все они — о том самом времени. Сколько правильных ответов вы наберете?

ТЕСТПройден 84 раза
1 / 10

О какой группе в 1982 году «Комсомольская правда» написала критическую статью под названием «Рагу из синей птицы»?

  • «Цветы»

  • «Машина времени»

  • «Звуки Му»

  • «Песняры»

2 / 10

Кем работал Никита Изотов, известный выполнением месячного плана на 2000 процентов?

  • Шахтером

  • Сталеваром

  • Лесорубом

  • Палачом

3 / 10

Какую надпись сделали незадолго до посадки Юрия Гагарина в корабль?

  • «Старт» на панели управления

  • «Поехали» на ракете-носителе

  • «Не прислоняться!» на люке

  • «СССР» на шлеме космонавта

4 / 10

Автомобили «Победа» с каким кузовом продавали в СССР на 500 рублей дешевле, чем с кузовом седан?

  • Лимузин

  • Кабриолет

  • Купе

  • Пикап

5 / 10

Как назывался самый кассовый советский фильм?

  • «Пираты XX века» (18+)

  • «Бриллиантовая рука» (18+)

  • «Москва слезам не верит» (18+)

  • «Щит и меч» (12+)

6 / 10

Какой советский город в 1920-х годах жил сразу в двух часовых поясах?

  • Омск

  • Нижневартовск

  • Новосибирск

  • Владивосток

7 / 10

Логотипом какой компании стало стилизованное изображение скульптурной группы «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной?

  • Москворецкого пивоваренного завода

  • Фирмы «Мелодия»

  • Киностудии «Мосфильм»

  • Треста «Знамя Труда»

8 / 10

Во времена Великой Отечественной войны в СССР не хватало танков. В одной из битв тракторы обшивали броней и устанавливали на них легкое вооружение. Эта конструкция получила название НИ-1. Что означало это «НИ»?

  • На испуг

  • Нужен импульс

  • Наша идея

  • Неутомимый Иван

9 / 10

В советское время выпускалось много необычных вещей, среди них — треугольная стеклянная бутылка. Что в нее наливали?

  • Машинное масло

  • Уксус

  • Портвейн

  • Одеколон

10 / 10

Как назывался первый официальный конкурс красоты в СССР?

  • «Мисс Москва — 76»

  • «Суперженщина СССР — 82»

  • «Краса Союза — 84»

  • «Московская красавица — 88»

Гость
1 час
Я уверен, что жизнь в СССР имеет свои плюсы и минусы, но важно оценивать её объективно, а не через призму ностальгии.
Гость
1 час
Детство в СССР — это не только хорошее, но и сложное, и важно помнить об этом.
