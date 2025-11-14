Только тот, кто застал СССР, ответит на 10 из 10 — а вам по силам?

Говорят, существовало в истории нашей страны время, когда и деревья были выше, и трава зеленее, и стеклянные стаканы из автоматов по продаже газированной воды никто не воровал. Это время известно всем как Советский Союз. Кто-то провел в нем большую часть своей жизни, кто-то запрыгнул в уходящий поезд, а некоторые и вовсе слышали о нем разве что от старших да из учебников истории. А к кому относите себя вы?
В этом тесте, посвященном тому самому времени, мы объединили 10 вопросов разной степени ностальгичности. Что их объединяет, так это то, что все они — о том самом времени. Сколько правильных ответов вы наберете?
О какой группе в 1982 году «Комсомольская правда» написала критическую статью под названием «Рагу из синей птицы»?
«Цветы»
«Машина времени»
«Звуки Му»
«Песняры»
Кем работал Никита Изотов, известный выполнением месячного плана на 2000 процентов?
Шахтером
Сталеваром
Лесорубом
Палачом
Какую надпись сделали незадолго до посадки Юрия Гагарина в корабль?
«Старт» на панели управления
«Поехали» на ракете-носителе
«Не прислоняться!» на люке
«СССР» на шлеме космонавта
Автомобили «Победа» с каким кузовом продавали в СССР на 500 рублей дешевле, чем с кузовом седан?
Лимузин
Кабриолет
Купе
Пикап
Как назывался самый кассовый советский фильм?
«Пираты XX века» (18+)
«Бриллиантовая рука» (18+)
«Москва слезам не верит» (18+)
«Щит и меч» (12+)
Какой советский город в 1920-х годах жил сразу в двух часовых поясах?
Омск
Нижневартовск
Новосибирск
Владивосток
Логотипом какой компании стало стилизованное изображение скульптурной группы «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной?
Москворецкого пивоваренного завода
Фирмы «Мелодия»
Киностудии «Мосфильм»
Треста «Знамя Труда»
Во времена Великой Отечественной войны в СССР не хватало танков. В одной из битв тракторы обшивали броней и устанавливали на них легкое вооружение. Эта конструкция получила название НИ-1. Что означало это «НИ»?
На испуг
Нужен импульс
Наша идея
Неутомимый Иван
В советское время выпускалось много необычных вещей, среди них — треугольная стеклянная бутылка. Что в нее наливали?
Машинное масло
Уксус
Портвейн
Одеколон
Как назывался первый официальный конкурс красоты в СССР?
«Мисс Москва — 76»
«Суперженщина СССР — 82»
«Краса Союза — 84»
«Московская красавица — 88»