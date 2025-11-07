НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Развлечения Обзор «Робин Гуд» с Шоном Бином и сгущающаяся тьма: 7 сериалов, которые стоит посмотреть и пересмотреть в ноябре

«Робин Гуд» с Шоном Бином и сгущающаяся тьма: 7 сериалов, которые стоит посмотреть и пересмотреть в ноябре

Осторожно: увидев первую серию, остановиться уже невозможно

88
Семь атмосферных сериалов ноября&nbsp;— делитесь впечатлениями после просмотра | Источник: kinopoisk.ruСемь атмосферных сериалов ноября&nbsp;— делитесь впечатлениями после просмотра | Источник: kinopoisk.ru

Семь атмосферных сериалов ноября — делитесь впечатлениями после просмотра

Источник:

kinopoisk.ru

Чем ближе к зиме, тем меньше желания покидать уютный теплый дом и прерывать просмотр любимого сериала. А последняя серия последнего сезона сравнима с катастрофой — и как теперь жить дальше? Без паники, мы собрали для вас подборку, годную к просмотру вечерами. Здесь есть всё: проклятые артефакты, неразгаданные исчезновения, путешествия во времени, личные кризисы. Ноль скуки, один лишь азарт. Пусть серые ноябрьские вечера станут порталом в другие реальности. Подробности — в материале NGS.RU.

«Оно: добро пожаловать в Дерри» (16+)

Уже вышло три эпизода из восьми | Источник: kinopoisk.ruУже вышло три эпизода из восьми | Источник: kinopoisk.ru

Уже вышло три эпизода из восьми

Источник:

kinopoisk.ru

Сериал по мотивам романа Стивена Кинга «Оно». Это приквел к фильмам 2017 и 2019 годов, где действие разворачивается за 27 лет до событий первого фильма. Билл Скарскард вновь повторил роль Пеннивайза — того самого жуткого клоуна из канализации. 1962 год. Военный Лерой Хэнлон вместе с женой Шарлотт и сыном Уиллом переезжают в небольшой город Дерри в штате Мэн. Лерой прибывает на военную базу неподалеку для участия в секретном задании, но новые сослуживцы встречают его с холодом. Когда в городе начинают погибать дети, группа школьников, в которую влился Уилл Хэнлон, расследует цепочку смертей.

«Вампиры средней полосы» (18+)

Третий сезон станет финальным | Источник: kinopoisk.ruТретий сезон станет финальным | Источник: kinopoisk.ru

Третий сезон станет финальным

Источник:

kinopoisk.ru

Премьера третьего сезона сериала о вампирах состоялась 1 ноября. Любимые герои вновь на экране, правда с некоторыми изменениями. Женю будет играть не Глеб Калюжный, а Тимофей Кочнев. Юрий Стоянов, к счастью, на месте. Клан вампиров, которые стараются жить в мире с людьми, сталкивается с очень опасными врагами. Героям придется противостоять роду уральских кровопийц, которые вовсе не хотят жалеть человечество и готовы расправиться даже с сородичами.

«Робин Гуд» (16+)

Шон Бин присоединился к касту&nbsp;— какая судьба на этот раз ждет его героя? | Источник: kinopoisk.ruШон Бин присоединился к касту&nbsp;— какая судьба на этот раз ждет его героя? | Источник: kinopoisk.ru

Шон Бин присоединился к касту — какая судьба на этот раз ждет его героя?

Источник:

kinopoisk.ru

Очередная интерпретация жизни лесного разбойника. После гибели отца сын саксонского лесника Робин решает бороться с нормандскими захватчиками. Он собирает банду и выходит против местного шерифа, установившего жестокие порядки. Робин также объединяется с нормандкой леди Мэриэн, которая внедряется в дом врага. Постепенно герои влюбляются. Дата выхода первой серии — 2 ноября.

«Тьма» (18+)

Сериал затягивает с первой серии&nbsp;— остановиться невозможно | Источник: kinopoisk.ruСериал затягивает с первой серии&nbsp;— остановиться невозможно | Источник: kinopoisk.ru

Сериал затягивает с первой серии — остановиться невозможно

Источник:

kinopoisk.ru

Ноябрьская мгла и ощущение временного застоя делают сериал идеальным для ноября. Его мрачная, почти готическая эстетика и глубокая символика особенно резонируют в промозглые осенние дни. Сериал 2017–2020 годов рассказывает историю четырех семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают темные тайны прошлого.

«Сверхъестественное» (18+)

Ноябрь&nbsp;— время, когда, по народным поверьям, граница между мирами истончается. Кажется, это знак | Источник: kinopoisk.ruНоябрь&nbsp;— время, когда, по народным поверьям, граница между мирами истончается. Кажется, это знак | Источник: kinopoisk.ru

Ноябрь — время, когда, по народным поверьям, граница между мирами истончается. Кажется, это знак

Источник:

kinopoisk.ru

Почему бы не провести время в компании братьев Винчестеров? Большая часть эпизодов показана именно промозглой осенью, в лесах и заброшенных домах, создавая идеальное настроение для хеллоуинского послевкусия и мистических размышлений. Сэм и Дин путешествуют по Америке, охотясь на демонов, призраков, ангелов и других сверхъестественных существ. За 15 сезонов (2000–2020 годы) их история превращается из «монстров недели» в эпическую битву между добром и злом, полную мифологии, жертв и братской любви.

«Острые козырьки» (18+)

Сериал (2013–2022 годы) с нотками дыма и запахом виски | Источник: kinopoisk.ruСериал (2013–2022 годы) с нотками дыма и запахом виски | Источник: kinopoisk.ru

Сериал (2013–2022 годы) с нотками дыма и запахом виски

Источник:

kinopoisk.ru

Старое доброе, проверенное временем зрелище. Туманные улицы, дождливые пейзажи, теплые, но мрачные интерьеры пабов и постоянное ощущение надвигающейся бури создают атмосферу, будто созданную для осенних вечеров. «Острые козырьки» — это британский сериал о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века, в котором многолюдная семья Шелби стала одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд послевоенного времени.

«Аркейн» (16+)

В сериале «Аркейн» 2 сезона, первый вышел в 2021 году | Источник: kinopoisk.ruВ сериале «Аркейн» 2 сезона, первый вышел в 2021 году | Источник: kinopoisk.ru

В сериале «Аркейн» 2 сезона, первый вышел в 2021 году

Источник:

kinopoisk.ru

Несмотря на анимационный формат, «Аркейн» — зрелая, эмоционально насыщенная драма с потрясающей визуальной стилистикой: теплые, но мрачные тона, багряные закаты и уютные, но тревожные интерьеры идеально отражают хмурое осеннее настроение. Действие разворачивается в двух контрастных городах — технологичном Пилтовере и заброшенном андеграунде Заун. Сериал следует за двумя сестрами, чьи пути расходятся из-за конфликта, предательства и борьбы за справедливость. Это история о власти, классовом неравенстве, семье и том, как добро и зло рождаются в одном сердце.

Для тех, кто хочет продлить атмосферу Хеллоуина, — 10 сериалов в жанре ужасов, которые заслуживают внимания.

ПО ТЕМЕ
Алёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Гость
21 минута
«Робин Гуд» с Шоном Бином — отличный выбор для просмотра!
Гость
19 минут
Смотрел несколько раз, каждый раз нахожу что-то новое.
