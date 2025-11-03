«Стоимость растения может достигать 5-значных цифр». Почему зумеры и миллениалы спасаются от депрессии цветоводством

Маргарита из Казани — популярный блогер, занимающийся выращиванием и «реабилитацией» растений Источник: Маргарита Черняева / Vk.com

Наверняка у вас есть хотя бы один знакомый, друг, подруга, а может, и родственник, который вместо ажурных ламп и декоративных композиций украшает свой дом «зелеными друзьями». Монстеры, аглаонемы, спатифиллумы и фикусы заменяют домашним цветоводам питомцев.

В последние несколько лет тренд на озеленение квартир будто бы всё больше врывается в массы, видео с выращиванием комнатных растений собирают десятки миллионов просмотров, миллениалы и зумеры скупают цветы в магазинах, а самые предприимчивые гроверы (те, кто выращивает комнатные культуры) размножают свои растения и продают их на сервисе бесплатных объявлений.

Редакция 116.RU поговорила с известным блогером из Казани и несколькими цветоводами о том, почему они увлеклись хобби, которое раньше считалось «бабушкиным». И спросили у психолога, почему это вновь популярно.

«Свой фитоспорин себе в чай добавь, чтобы мозгов прибавилось!»

33-летняя Маргарита Черняева из Казани — популярный цветочный блогер. На ее аккаунт в одной небезызвестной соцсети подписана 91 тысяча человек. При этом растениями девушка занимается только 1 год. Родом наша собеседница из Заинска, в столице республики она училась в КГМУ на стоматолога, но не доучилась.

— Я быстро поняла, что здоровье людей — это очень ответственно. Да и вообще учеба в медицинском дается не всем. Когда пришло осознание, на что я «подписалась», бросила. Думаю, что как раз таки желание кого-то лечить и дало начало тематике моего цветочного блога. Кем только я не работала: барменом, фитнес-инструктором, профессионально занималась танцами, была помощником бухгалтера, парикмахером. В итоге сильно увлекла бьюти-сфера, — рассказывает Маргарита.

Девушка отучилась на курсах по маникюру и даже открыла свой собственный маникюрный кабинет. Дело шло хорошо. А потом Маргарита вышла замуж и познакомилась с цветоводством. Начинала свой путь с того, что «реанимировала» больные растения.

— Так увлеченно выращиванием растений занимаюсь ровно год. В детстве были попытки выращивать кактус. Не получилось. Мы переехали на съемную квартиру, где от прошлого жильца осталось несколько цветочков в плачевном состоянии. Никому они в итоге не были нужны, а я не могла смотреть на их умирающий вид. В интернете начала искать информацию по лечению и пересадкам растений. Купила грунты, кашпо для них, так и втянулась в цветочное дело. Тогда я впервые подружилась с замиокулькасом, спатифиллумом, каланхоэ и эухарисом, — делится блогер.

У Маргариты более 100 растений, причем это, как правило, самые популярные цветы, которые продаются по уценке в супермаркете. Их девушка лечит. Дороже всего обходится мебель и оборудование для компактного размещения растений. Наша собеседница смогла преобразовать цветоводство из хобби в заработок. Она занимается онлайн-пересадкой и лечением растений, снимает и запускает рекламные ролики.

— Озеленение однозначно влияет на ментальное состояние! Когда начинаешь «цветочную возню», время останавливается. Скажу так: это лучшее хобби, которое у меня было! Рекомендую! Близкие к увлечению относятся с удивлением, конечно, вот так: «Чего?! Цветы выращиваешь?! Как неожиданно!» Такая реакция, наверное, потому что до растений я вела активную тусовочную жизнь. Раньше они не придавали этому значения, а теперь вопросики по своим цветочкам задают. Мне приятно — приняли, — рассказывает наша собеседница.

Несмотря на то, что Маргарита, казалось бы, занимается таким безобидным хобби, хейтеры у нее всё же есть. Девушка объясняет, что часто к ней в комментарии приходят цветоводы из «старой школы», которые вставляют свое экспертное мнение.

— Вот, к примеру, самый жесткий комментарий хейтера: «Свой фитоспорин себе в чай добавь, чтобы мозгов прибавилось!» Смешно? Смешно! Этого человека я не блокировала, даю ему выговориться под моими видео. Вообще не блокирую хейтеров и их комментарии. Оставляю на память, поржать, — смеется цветовод.

«Цветочный врач» замечает, что в последнее время всё больше людей, в том числе молодежи, занимается комнатными растениями. По словам гровера, за рубежом растениеводство очень популярно, в нашей стране оно пока только развивается.

— Думаю, что это связано с модой, тенденциями, трендами, как когда-то популярны были фитнес и фитоняшки, например. Ну и молодежь, скорее всего, устала жить в гонке за «успешным успехом», а цветоводство круто заземляет. Еще не могу не отметить тот факт, что растения сейчас начали прикольные выводить — интерьерные. Появилось такое понятие как «интерьерное растение». Спрос на дизайн интерьера вырос, и растения отлично дополняют эту историю. Для меня теперь так: если в комнате нет растений — это недоделанная комната, — объясняет Маргарита.

«Это уже как домашний питомец, которого не оставишь одного»

37-летняя создательница фестиваля «КультТорг» Лилия Юсупова выращивает комнатные растения как минимум с 2010 года. В прошлой квартире у нее все подоконники были в цветах. Растения были в жизни нашей собеседницы всегда, но поскольку раньше она не знала, как их правильно выращивать, приживались они не очень хорошо.

— Я обожала ботанику. Сама выросла в деревне, поэтому весенне-летний сезон был занят посадками, посевами, уходом за культурами. С растениеводством с детства еще была знакома. Сейчас, живя в четырех стенах в квартире, хочется чего-то зеленого. Мне просто очень нравится зеленое пространство и всё это многообразие и великолепие растений, — рассказывает Лилия.

Цветов у Лилии порядка 150–200. Сколько пришлось потратиться на них — не может сказать точно, так как не считает те деньги, которые отдала за растения: не хочет расстраиваться.

— Бывает такое, что в месяц я ничего не покупаю. Бывает, что покупаю 1–2 растения, раньше скупала всё подряд. Потом поняла, что с какими-то растениями я вообще не дружу, я не понимаю их, как их нужно выращивать. <…> Сейчас если я что-то и покупаю, то это не такие популярные виды растений, как раньше. В том году я ездила на цветочный фестиваль, еще дополнительно мы посетили несколько цветочных магазинов, я потратила примерно 15 тысяч на растения. На прошедшем «ГринМаркете» в октябре я потратила 2300 на растения, — делится Юсупова.

Своих «зеленых друзей» Лилия продает редко и в целом не ставит перед собой задачи заработать на продаже растений. Иногда выставляет их на маркете, когда цветок сильно разросся. При этом, по словам нашей собеседницы, нужно понимать, что цветоводство — это не только одни сплошные плюсы, здесь есть и свои подводные камни.

— Когда у тебя уже большая коллекция, за ней нужно следить. Это уже как домашний питомец, которого не оставишь надолго одного, если заведутся какие-то паразиты — это большой караул, потому что нужно выделить и время, и потратить опять-таки свои деньги на покупку лекарств. Есть очень много нюансов, от которых голова кругом. Я иногда думаю: а зачем мне вообще столько много растений? Наверное, я замещаю их покупкой шопоголизм, — объясняет основательница фестиваля.

«Стоимость одного растения может достигать пятизначных цифр»

Еще одна наша собеседница — 27-летняя Зиля Сабитова — рассказывает, что растениями она занимается еще со школы. Начинала с кактусов, в студенческие годы украшала квартиру в университетском общежитии лианами. Уже более 15 лет она занимается выращиванием комнатных цветов.

— Растения устроены так сложно, филигранно и гениально, что вызывают мое восхищение. Через растения я своими руками могу пробуждать жизнь и делиться ею с другими. У меня порядка 200 растений. Сейчас в коллекции преобладают алоказии, хойи и антуриумы. Они достаточно популярны среди коллекционеров, и стоимость одного растения может достигать пятизначных цифр. Это хобби включает и дополнительные расходы: свет, средства против вредителей, грунты. Поэтому может быть достаточно накладно, но на увлечении удается и заработать, — говорит Зиля.

Как делится Сабитова, в этом году у нее получилось продать более 200 растений, среди них срезы и клубни. По словам Зили, есть группы растений, которые активно скупают. Гровер уверена, что растениеводство сейчас набирает обороты, в том числе и среди молодежи.

— Многие связывают это с локдауном 2020 года, когда остались только мы и комната и хотелось, чтобы она радовала. Кроме того, миллениалы наконец-то построили карьеры, жизнь подуспокоилась, и появилось время на хобби: бег, йогу, книги, блог, растения, шитье. Сейчас такой шумный мир, что каждый ищет хобби, в котором мысли успокаиваются, — объясняет Сабитова.

«Проращивать "корешей" из грунта — реальный антидепрессант»

40-летняя Диляра Закирова увлекается выращиванием и коллекционированием растений с 2020 года. Ей нравилось то, что на подоконнике стоят домашние цветы. Сначала их ей отдавали мама и бабушка, а затем девушка сама стала покупать растения. Сейчас их у нее более 300.

— В начале коллекционирования брала всё, что попадалось. Естественно, не со всеми случилась «дружба», поэтому сейчас покупаю более осознанно. Не считала мои затраты на них. В год, наверное, около 50 тысяч рублей. Два года назад заметила, что меня сейчас не пугает и не печалит предстоящая осень и зима, так как дома растет много растений и им также нужно мое внимание и забота, поэтому «нет плохому настроению», — рассказывает Диляра.

23-летний Илья из Кукмора занимается выращиванием растений уже на протяжении 6 лет. Сейчас в его собственной коллекции около 50 горшков различных цветов: от герани до спатифиллума. На продажу ничего не выставляет, занимается комнатными цветами исключительно для души.

— Я начал заниматься цветами лет с 17–18. Причем абсолютно интуитивно к этому пришел. Первыми «подопытными» стали лимоны и мамина китайская роза. Ну а затем стали появляться и другие. Кого-то покупал, кого-то мне подарили, а несколько натырил из поликлиник и МФЦ. У многих в голове не укладывается, что парень выращивает цветы. Но это мое душевное равновесие! — объясняет Илья.

Наш собеседник рассказывает, что в его окружении многие занимаются цветоводством. Причем выращивают не только девушки, но и парни.

— Замечаю тенденцию, что многие зумеры сейчас повернулись в сторону комнатных растений. Во-первых, копаться в земле, проращивать «корешей» из грунта — реальный зеленый антидепрессант. Во-вторых, это развитие способности заботиться о чём-то. Знаете, какое счастье, когда какой-то из задохликов пророс и пустил новый лист? А я вот знаю, — делится парень.

Почему выращивают растения?

Редакция 116.RU решила узнать, с чем может быть связан ажиотаж на выращивание растений среди зумеров и миллениалов, у клинического психолога Михаила Короба. По его словам, цветоводством люди занимаются по разным причинам: кому-то это просто нравится, у кого-то мама или кто-то из родственников выращивали растения, кто-то находит в этом успокоение, человеку может нравиться видеть плоды своих трудов.

Я бы выделил несколько факторов, почему люди занимаются выращиванием растений: первое — это одиночество, у нас век тотального одиночества, поверхностного общения в сети и нет живых, близких связей с людьми. Хотя вокруг нас много людей, но близкие отношения мало кто умеет выстраивать. Второе — это желание, даже, может быть, и неосознанное, о ком-то заботиться. Михаил Короб клинический психолог

Психолог объясняет, что многие заводят растения вместо животных. Кроме того, цветоводство, по словам Короба, может служить способом справиться с тревогой.