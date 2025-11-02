Василиса Володина назвала три знака зодиака, к которым в ноябре 2025 года удача сама придет в руки

Овнам ноябрь готовит череду сюрпризов, правда, не всегда приятных. Жизнь закрутится так, что дух будет захватывать. Новые знакомства, яркие эмоции и азарт погонят вперед — но осторожнее: переговоры могут застопориться, а планы полететь кувырком. Уезжать далеко в командировку или на учебу рискованно, лучше держитесь ближе к дому. Особенно будьте настороже с 1 по 8 ноября.

— В источниках доходов возможны неожиданные изменения: нехарактерные траты или выплаты. Финансовая ситуация выглядит в целом приемлемо, но заставит поволноваться. Если вы профессиональный финансист, в авантюры тоже не ввязывайтесь, азарт сейчас силен, а результат не гарантирован, — предупреждает астролог.

С 10 по 14 ноября вы будете на пике своей продуктивности. Главное правило месяца: никаких сомнительных проектов. Если хочется новых знаний — организуйте уютный книжный клуб, только не занимайте в нем позицию злого учителя. Постарайтесь в ноябре принимать любую точку зрения и поменьше навязывать свою. Будьте дипломатичней, иначе конфликтов не избежать. С 1 по 8 ноября будут непростые дни. Зато с 10-го по 14-е всё пройдет весело и энергично.