Василиса Володина назвала три знака зодиака, к которым в ноябре 2025 года удача сама придет в руки

Ноябрь обещает быть очень щедрым на возможности. Поездки, встречи с новыми людьми, неожиданные проекты — астролог Василиса Володина считает, что в ближайшее время этого будет в избытке. Некоторые знаки зодиака почувствуют, что их словно подталкивают к важным событиям. Но легкий заработок или внезапные романтические чувства не всегда приносят пользу. Астролог рассказала, кто в ноябре сможет наслаждаться успехами до конца следующего года, а кто пройдет через испытания, проверяющие интуицию.
Овен
Овнам ноябрь готовит череду сюрпризов, правда, не всегда приятных. Жизнь закрутится так, что дух будет захватывать. Новые знакомства, яркие эмоции и азарт погонят вперед — но осторожнее: переговоры могут застопориться, а планы полететь кувырком. Уезжать далеко в командировку или на учебу рискованно, лучше держитесь ближе к дому. Особенно будьте настороже с 1 по 8 ноября.
— В источниках доходов возможны неожиданные изменения: нехарактерные траты или выплаты. Финансовая ситуация выглядит в целом приемлемо, но заставит поволноваться. Если вы профессиональный финансист, в авантюры тоже не ввязывайтесь, азарт сейчас силен, а результат не гарантирован, — предупреждает астролог.
С 10 по 14 ноября вы будете на пике своей продуктивности. Главное правило месяца: никаких сомнительных проектов. Если хочется новых знаний — организуйте уютный книжный клуб, только не занимайте в нем позицию злого учителя. Постарайтесь в ноябре принимать любую точку зрения и поменьше навязывать свою. Будьте дипломатичней, иначе конфликтов не избежать. С 1 по 8 ноября будут непростые дни. Зато с 10-го по 14-е всё пройдет весело и энергично.
Телец
Тельцам в ноябре пора задуматься о своем здоровье. Представители знака уже давно откладывают чекап организма и скорее проводят вечера за переработками, чем за отдыхом — пришло время пересмотреть приоритеты. Запланируйте посиделки с друзьями, пойдите на вечеринку или сходите в кино: общение вам сейчас жизненно необходимо.
— Ваши существующие личные отношения могут проходить проверку на прочность. Особенно в дни с 6 по 11 ноября. Любовь или работа — кто кого? Вопрос будет стоять буквально так, — поделилась Василиса Володина.
В ноябре у вас может появиться крупный капитал или имущество. Будьте осторожнее с деньгами, из-за них вы можете поссориться с любимым человеком. Особенно стрессовыми будут последние дни месяца.
Близнецы
В ноябре Близнецам придется работать за троих. За месяц вы успеете сделать многое из того, что запланировали, но не пытайтесь прыгнуть выше головы. В погоне за дедлайнами может сильно пострадать здоровье.
Лишние проведенные за работой часы и дополнительные задачи принесут приличный доход и надбавку к зарплате. Однако не стоит, как только деньги капнут на карту, бежать тратить их, астролог рекомендует экономить.
— От каких-то старых идей или привычных расходов придется отказаться, например на свои увлечения, если они занимают слишком много времени и пожирают какую-то часть бюджета. Еще неплохо бы начать экономить в преддверии новогодних праздников, тоже будет полезно, — поделилась астролог.
Самые жаркие дни будут с 17 по 21 ноября, в этот период главное — держать нервы в узде. Если хочется какой-то поездки или романтических вечеров, берите инициативу в свои руки, особенно с 10 по 14 ноября.
Рак
Для Раков первая половина ноября пройдет в домашних хлопотах: помощь родителям и детям, ремонт, покупка мелочей для уюта. Не пытайтесь убежать от всего этого в работу. Ноябрь — не лучший месяц для карьерного роста и реализации идей. Лучше посвятите его себе и своим близким.
— Месяц обещает настроение праздника. Может быть, придется чаще выходить в свет, праздновать дни рождения друзей. И хотя вы на этих радостных мероприятиях не будете центральной фигурой, стоит всё равно заранее подготовить наряды, которые соответствуют случаю. Также стоит отложить деньги на подарки, — рекомендует Володина.
Астролог во всем календаре особенно отмечает дни с 14 по 17 ноября. В это время вы можете встретить мудрого наставника или получить поддержку от покровителей. Среди новых знакомых также может оказаться ваша вторая половинка. Если вы почувствуете сильное притяжение к человеку, не стоит бросать всё и уже планировать вашу свадьбу, — возможно, роман будет совсем недолгим.
Лев
Для Львов ноябрь — месяц домашних перемен. Вас ждет куча приятных моментов с родными и близкими. Только вот деньги будут таять прямо на глазах. Ремонт, обновки для зимнего гардероба, какие-то мелочи для машины или дачи — и зарплата уже ушла.
Не стесняйтесь предложить разделить затраты со своей второй половинкой. Ваш партнер с пониманием отнесется к тому, чтобы вместе улучшать совместный быт. Но не стоит перекладывать на него все заботы и ответственность.
— В ноябре проверенные романтические отношения могут дойти до формата постоянного партнерства, — считает астролог.
Самые важные перемены в вашей жизни произойдут с 14 по 18 ноября. Не воспринимайте их очень эмоционально, так как лишние всплески чувств с 19 по 24 ноября могут не сыграть вам на руку как на работе, так и дома.
Дева
Ноябрь для Дев — это месяц перемен. Многие вопросы, которые, казалось, уже закрыты, снова напомнят о себе. Это затронет как работу, где изменятся документы и бумаги, так и личную жизнь.
— В любовных отношениях у Дев может почувствоваться холодок, формализм. Вроде бы в паре есть серьезные отношения, но чего-то не хватает. И вот если отношения не до конца определены, могут откуда ни возьмись возникать бывшие и начинать смущать, — предупреждает Дев Василиса Володина.
Не сильно рассчитывайте на друзей и близких. Они могут подвести вас. Одни предложат встретиться, но в последний момент отменят встречу. Другие будут агитировать за поездку, но, когда казалось, что всё решено, изменят свое решение или перекрутят всё так, что первоначальные планы окажутся бессмысленными. Особенно неприятные сюрпризы могут вскрыться с 17 по 21 ноября.
Весы
Ноябрь разделится на две части. До 7-го числа вы почувствуете прилив сил, будете строить грандиозные планы и мечтать о том, что свернете горы. После столкнетесь с суровой реальностью, сильнее всего вы почувствуете нехватку денег на всё, что вам хочется.
Астролог предупреждает, что проблемы с финансами могут показаться началом конца, но не паникуйте раньше времени. Выдохните и спокойно пересмотрите свои траты и запланированные расходы. Например, отложите покупку автомобиля, сейчас для этого неподходящее время.
— Раздражающими будут даты с 6 по 10 ноября и последние числа месяца, а с 24-го по 27-е вы ощутите почву под ногами и нотки оптимизма, — перечислила ключевые дни астролог.
Скорпион
Скорпионы в ноябре в центре внимания. Конференции, командировки, симпозиумы, выступления на созвонах — на работе придется много говорить, защищать свои проекты и интересы компании.
— В течение ноября вы остро ощутите, что деньги очень важны, но даже не сами по себе, а как какой-то важный маркер развития. Скорее всего, у вас уже есть понимание, для чего именно нужна какая-то сумма, — предлагает задуматься Василиса Володина.
Внешность тоже потребует внимания. Пересмотрите свой гардероб или смените прическу, чтобы ваш образ еще лучше помогал вам во время выступлений. Только не переусердствуйте с экспериментами. Подравнять кончики, обновить цвет волос — подойдет вам в плюс, а кардинальные перемены станут головной болью.
Стрелец
В ноябре Стрельцам пора задуматься о себе, своем комфорте и счастье. Это осознание не придет легко. В начале месяца вы будете искать признания и терзаться вопросом: почему награда снова досталась другому? Как только вы перестанете бежать за одобрением от других людей, жить станет легче, но врагов у вас заметно увеличится.
Не обращайте внимания на пересуды, вы не будете один на один со своими проблемами и переживаниями. В ноябре вас поддержат старшие родственники или более опытные наставники.
— Ноябрь принесет любовные тайны. Или вы сами будете что-то скрывать от самого дорогого человека, или новый роман придется не афишировать, или партнер по браку что-то делает за вашей спиной, — поделилась Василиса Володина.
Все важные дела и встречи лучше всего планировать на конец месяца или период с 14 по 16 ноября. В это время вы будете особенно продуктивными.
Козерог
Козероги, многие нерешенные вопросы, которые мучили вас долгие месяца, наконец решатся. В ноябре у вас появится конкретика, как жить дальше, вплоть до весны следующего года. Со второй половины месяца вы почувствуете невероятный прилив энергии, да и удача окажется к вам благосклонна.
— С 14-го числа открывается возможность ярко о себе заявить на работе, в дружеском кругу. Как знать, может быть, из вашего рассказа про планы на будущее вырастет позднее совместный проект с кем-то, — рассказала астролог.
В конце ноября, с 20-го числа, вам покажется, что вся ваша жизнь свелась к счетам, оформлениям важных документов. Этот рутинный период нужно перетерпеть, тем более вы не будете одиноким: вам подсобят ваши друзья или помощники, на которых можно положиться.
Водолей
Водолеи, ноябрь расставит всё по полочкам в вашей голове. Поймете, как правильно сочетать желания и возможности, и сразу захочется строить планы на будущий год. Сейчас вы в коллективе главная звезда и генератор идей. Пользуйтесь моментом и постарайтесь найти как можно больше союзников и друзей на будущее. С начальством отношения будут складываться не так просто, как с коллегами.
— Вы можете в профессиональных делах столкнуться с некорректной постановкой задачи от руководства. Нет смысла доказывать свою правоту, искать справедливости, просто сделайте заново и живите спокойно дальше, — рассказала Василиса Володина.
С деньгами в ноябре будет трудно. Семейные расходы взлетят до небес. Ситуация выправится только к 18 ноября, и к концу месяца вы выдохнете и посвятите время личной жизни.
Рыбы
Для Рыб ноябрь — старт нового периода. Все тревоги и переживания останутся в прошлом. Вас окружают ваши дети, родители и любимый человек, которые не дадут вам заскучать и впасть в уныние.
Ближайшие дни у вас появится много поводов выбраться на выставку, концерт или мастер-класс, если близкие люди предлагают билет — берите. Астролог также добавляет, что ноябрь — подходящее время, чтобы обратиться к психологу, если вы чувствуете в этом необходимость.
— Рабоче-профессиональные вопросы не так прекрасны, могут возникать даже острые ситуации, какие-то перемены, которые вводятся наспех. К счастью, они не делают общей погоды месяца, — считает астролог.