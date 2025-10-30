«Я еще долго буду трепать вам нервы»: оскандалившийся Лепс появился на публике после новостей о госпитализации

Григорий Лепс еще готов дать жару Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

На прошлой неделе Григорий Лепс заставил своих фанатов хорошенько понервничать. 25 октября начали появляться сообщения, что певец попал в больницу и лежит под капельницами. Несколько дней артист не делился подробностями о своем состоянии, но вскоре он уже бодро выступил на концерте в Казани и развеял все слухи.

Лепс появился перед зрителями полным сил. Практически два с половиной часа он пел без перерыва свои хиты, периодически перешучиваясь с казанцами.

— Вечер в хату, пацаны! — крикнул певец, исполняя песню «Накатила грусть».

Артист не обошел вниманием и последние события. Лепс заверил, что его рано хоронят и, несмотря на проблемы со здоровьем, он не планирует отменять концерты.

— Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Я еще долго буду трепать вам нервы. В следующий раз, если вы услышите, что я умер, пожалуйста, покупайте билеты, — шутя обратился к поклонникам Лепс.

Источник: Ильгиз Шарифзянов / 116.RU

Новости о госпитализации певца появились после его концерта во Владивостоке. То выступление зрители запомнят надолго. На сцене артист пустился во все тяжкие: курил, матерился. Некоторые посчитали, что артист что-то перепутал и вместо концерта организовал пьяное караоке. На певца обратил внимание глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и призвал остановить выступления Лепса.

— Он уже не понимает, где он находится, что он делает, потерял свою хватку. Такое ощущение, что он постоянно в состоянии аффекта. Он даже не понимает, что перед ним находятся живые люди, которые заплатили деньги за его концерт, — Виталий Бородин.

Это не первый раз, когда концерт Лепса проходит не по плану. В 2022 году в честь своего 60-летия он организовал большое шоу в Санкт-Петербурге. Только сам артист пришел без праздничного настроения: он оскорблял зрителей, грубо шутил, а в конце бросил микрофон на сцену и ушел.

После концерта артист устроил пьяную драку с одним из посетителей бара, где отдыхал.

Позднее Лепс оправдал свое состояние плохим самочувствием и поблагодарил всех, кто поддержал его.