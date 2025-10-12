Только истинные любители советского кино ответят на 10 из 10. Тест со звездочкой

А че это вы здесь делаете, а? Неужели собрались проходить тест по советскому кино? Так их есть у нас! Вот прямо сейчас перед вами как раз один такой. В нем вам предстоит угадать фильм по одному случайному кадру. Вот только сегодня не будет вопросов про совсем уж популярные фильмы. Так что эта задача — со звездочкой. Будет ли она вам по силам?
Приготовились. Начинаем. Первый кадр. Из какого он фильма?
«Курьер» (16+)
«Не болит голова у дятла» (0+)
«Вам и не снилось» (0+)
«Доживем до понедельника» (0+)
Что это, голова Леонида Филатова? А из какого фильма?
«Похождения зубного врача» (12+)
«Город Зеро» (18+)
«Господин оформитель» (16+)
«День солнца и дождя» (0+)
Что это за фильм?
«Июльский дождь» (0+)
«Крылья» (12+)
«Дневные звезды» (0+)
«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (12+)
Это кадр из самого начала фильма. Вот только какого?
«Высота» (0+)
«Девушка без адреса» (12+)
«Дело было в Пенькове» (12+)
«Весна на Заречной улице» (12+)
Олег Басилашвили и Людмила Гурченко встретились в ресторане, и понеслось. Как называется фильм?
«Москва слезам не верит» (16+)
«Осенний марафон» (12+)
«Вокзал для двоих» (0+)
«Раба любви» (18+)
Поклонники творчества Андрея Тарковского (Сарик Андреасян, без обид) без труда назовут фильм, откуда мы взяли этот кадр. А вы?
«Иди и смотри» (18+)
«Иваново детство» (12+)
«Восхождение» (18+)
«Это было в разведке» (6+)
Узнаете героя — без труда вспомните, как называется фильм.
«Война и мир» (18+)
«Воскресение» (6+)
«Крейцерова соната» (16+)
«Анна Каренина» (0+)
А этот фильм смотрели?
«Иван Грозный» (12+)
Броненосец «Потёмкин» (16+)
«Александр Невский» (6+)
«Илья Муромец» (0+)
Из какого фильма этот молодой человек?
«Без свидетелей» (12+)
«Время желаний» (0+)
«Тема» (12+)
«Частная жизнь» (6+)
Завершим наш тест кадром из фильма с очаровательным и бесподобным Евгением Леоновым. В каком это фильме он спит в автомобиле?
«Белорусский вокзал» (12+)
«Джентльмены удачи» (6+)
«Мимино» (18+)
«Длинное, длинное дело…» (12+)