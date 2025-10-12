НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Только истинные любители советского кино ответят на 10 из 10. Тест со звездочкой

Только истинные любители советского кино ответят на 10 из 10. Тест со звездочкой

А вы можете причислить к ним себя?

107
Семен Семеныч показывает максимальное количество баллов, которое вы сможете набрать в этом тесте | Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, киностудия «Мосфильм», 1969 год

Семен Семеныч показывает максимальное количество баллов, которое вы сможете набрать в этом тесте

Источник:

кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, киностудия «Мосфильм», 1969 год

А че это вы здесь делаете, а? Неужели собрались проходить тест по советскому кино? Так их есть у нас! Вот прямо сейчас перед вами как раз один такой. В нем вам предстоит угадать фильм по одному случайному кадру. Вот только сегодня не будет вопросов про совсем уж популярные фильмы. Так что эта задача — со звездочкой. Будет ли она вам по силам?

ТЕСТПройден 12 раз
1 / 10

Приготовились. Начинаем. Первый кадр. Из какого он фильма?

  • «Курьер» (16+)

  • «Не болит голова у дятла» (0+)

  • «Вам и не снилось» (0+)

  • «Доживем до понедельника» (0+)

2 / 10

Что это, голова Леонида Филатова? А из какого фильма?

  • «Похождения зубного врача» (12+)

  • «Город Зеро» (18+)

  • «Господин оформитель» (16+)

  • «День солнца и дождя» (0+)

3 / 10

Что это за фильм?

  • «Июльский дождь» (0+)

  • «Крылья» (12+)

  • «Дневные звезды» (0+)

  • «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (12+)

4 / 10

Это кадр из самого начала фильма. Вот только какого?

  • «Высота» (0+)

  • «Девушка без адреса» (12+)

  • «Дело было в Пенькове» (12+)

  • «Весна на Заречной улице» (12+)

5 / 10

Олег Басилашвили и Людмила Гурченко встретились в ресторане, и понеслось. Как называется фильм?

  • «Москва слезам не верит» (16+)

  • «Осенний марафон» (12+)

  • «Вокзал для двоих» (0+)

  • «Раба любви» (18+)

6 / 10

Поклонники творчества Андрея Тарковского (Сарик Андреасян, без обид) без труда назовут фильм, откуда мы взяли этот кадр. А вы?

  • «Иди и смотри» (18+)

  • «Иваново детство» (12+)

  • «Восхождение» (18+)

  • «Это было в разведке» (6+)

7 / 10

Узнаете героя — без труда вспомните, как называется фильм.

  • «Война и мир» (18+)

  • «Воскресение» (6+)

  • «Крейцерова соната» (16+)

  • «Анна Каренина» (0+)

8 / 10

А этот фильм смотрели?

  • «Иван Грозный» (12+)

  • Броненосец «Потёмкин» (16+)

  • «Александр Невский» (6+)

  • «Илья Муромец» (0+)

9 / 10

Из какого фильма этот молодой человек?

  • «Без свидетелей» (12+)

  • «Время желаний» (0+)

  • «Тема» (12+)

  • «Частная жизнь» (6+)

10 / 10

Завершим наш тест кадром из фильма с очаровательным и бесподобным Евгением Леоновым. В каком это фильме он спит в автомобиле?

  • «Белорусский вокзал» (12+)

  • «Джентльмены удачи» (6+)

  • «Мимино» (18+)

  • «Длинное, длинное дело…» (12+)

Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Тест Кино Советский фильм Развлечение
Комментарии
3
Гость
21 минута
«Три плюс два» — одно из любимых советских кино, классика на все времена.
Гость
22 минуты
Смотрел не всё, но классика вроде «Девяти дней одного года» — это шедевр.
Читать все комментарии
