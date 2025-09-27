«Не получил удовлетворения». Садовод вырастил две тыквы весом почти в тонну каждая — взгляните на них

Александр Чусов вырастил тыкву в 967 килограммов — это рекорд для России Источник: MSK1.RU

Александр Чусов — не обычный дачник. Он увлеченный садовод, который специализируется на выращивании гигантских тыкв. Он — идейный вдохновитель и организатор чемпионата России по выращиванию гигантских овощей. В прошлом году он поставил рекорд страны, вырастив тыкву весом 817 килограммов. В этом он надеялся преодолеть рубеж в тонну.

Для своих амбициозных проектов Александр построил специальную теплицу площадью 160 квадратных метров, где создал идеальные условия для роста: с подогревом земли, воздуха и капельным поливом. Именно здесь он вырастил двух своих главных претендентов на рекорд — две тыквы, которые он назвал Вульф и Кисамор.

Семена для них он тщательно подбирал по всему миру, изучая родословные потенциальных гигантов. Одно семечко он приобрел на аукционе за 120 тысяч рублей, другое — за 30 тысяч у коллеги-тыквовода. Уход за такими гигантами — это кропотливый труд. Растения в пик сезона выпивали по тонне воды в день и прибавляли по 30 килограммов в сутки.

Несмотря на огромный размер, эти тыквы съедобны. Но их судьба — не оказаться в супе или пироге. Александр признается, что сам тыкву не ест и вообще не любит. Для него это, в первую очередь, арт-объект, предмет гордости и экспонат для выставки. После чемпионата из них создадут инсталляцию, затем соберут ценные семена, а остальное утилизируют.

Итоговые результаты этого сезона уже подведены. Тыква Вульф достигла веса 961 кг, а Кисамор — 967 кг. Хотя заветная тонна не была покорена, Александр Чусов побил как собственный рекорд, так и рекорд страны.

«Я расстроился, конечно, для меня это разочарование. Я понимаю, что 960+ килограммов — это много. Но все-таки психологический момент: когда есть тысяча, уже по-другому ощущается. Есть определенное число, к которому ты стремишься, и если ты не достигаешь его, ты не получаешь должного удовлетворения. В планах все также осталась тыква весом в тысячу и больше килограммов», — рассказал Александр Чусов.