Развлечения В Ярославле пришвартовался четырехпалубный немецкий теплоход. Смотрим, сколько стоят круизы

В Ярославле пришвартовался четырехпалубный немецкий теплоход. Смотрим, сколько стоят круизы

Обзор судна

1 289
На теплоходе можно уйти в плавание на месяц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа теплоходе можно уйти в плавание на месяц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На теплоходе можно уйти в плавание на месяц

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пришвартовался теплоход «Константин Федин». Его заметили в городе днем 15 сентября. Круизы на судне стоят десятки, а иногда и сотни тысяч рублей. Несмотря на стоимость, билеты раскупают быстро.

Теплоход «Константин Федин» курсирует по нескольким направлениям. Те, что охватывают три-четыре города, стоят дешевле. Например, на 18 сентября запланирован круиз из Нижнего Новгорода до Ульяновска с посещением Чебоксар, Свияжска и Казани. Он стоит 37 тысяч рублей и длится три дня.

А есть южный маршрут из Нижнего Новгорода до Таганрога через Астрахань и Ростов-на-Дону. С остановками в 14 городах путешествие займет 29 дней и обойдется от 200 тысяч рублей.

Что известно про теплоход

Судно «Константин Федин» построено в Германии в 1980 году. В 2018 году теплоход прошел комплексное переоборудование всех кают и общественных помещений. Его оснастили современным навигационным оборудованием.

«Для удобства наших гостей, которые предпочитают расслабленную атмосферу, развлекательная программа на борту организована менее интенсивно, чем на других наших теплоходах», — уточняют в компании-перевозчике «Водоходъ».

На борту подают блюда в традициях кухни Поволжья, Дона, Черного моря, Енисея, Русского Севера и Восточной Сибири, приготовленные из свежих местных продуктов.

На борту есть три типа кают: одноместные, двухместные и трехместные. В каждой — санузлы с душевой. Кроме того, все номера оснащены кондиционером, холодильником, телевизором, пассажирам предоставляют сейфы.

Так выглядит одноместная каюта. Из мебели: кровать, небольшой столик, холодильник и полка | Источник: «Водоходъ»Так выглядит одноместная каюта. Из мебели: кровать, небольшой столик, холодильник и полка | Источник: «Водоходъ»
В комнате также есть отдельный санузел | Источник: «Водоходъ»В комнате также есть отдельный санузел | Источник: «Водоходъ»
Двухместная каюта побольше размером | Источник: «Водоходъ»Двухместная каюта побольше размером | Источник: «Водоходъ»
Здесь уже есть вместительный шкаф, полноценный стол и телевизор | Источник: «Водоходъ»Здесь уже есть вместительный шкаф, полноценный стол и телевизор | Источник: «Водоходъ»
Туалет и душевая объединены | Источник: «Водоходъ»Туалет и душевая объединены | Источник: «Водоходъ»
Так выглядит трехместная каюта | Источник: «Водоходъ»Так выглядит трехместная каюта | Источник: «Водоходъ»
Третье спальное место находится на втором ярусе. При необходимости закрывается | Источник: «Водоходъ»Третье спальное место находится на втором ярусе. При необходимости закрывается | Источник: «Водоходъ»
Также есть небольшой санузел | Источник: «Водоходъ»Также есть небольшой санузел | Источник: «Водоходъ»

Вы хотели бы поехать в круиз?

Да
Нет
Ездил(а)
Свое мнение напишу в комментариях
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Теплоход
Комментарии
8
Гость
1 час
Прям сенсация
Гость
26 минут
Интересно последнее фото туалета (вид сверху), с камеры видеонаблюдения. 😊😊😊
Читать все комментарии
