В Ярославле пришвартовался четырехпалубный немецкий теплоход. Смотрим, сколько стоят круизы

На теплоходе можно уйти в плавание на месяц Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пришвартовался теплоход «Константин Федин». Его заметили в городе днем 15 сентября. Круизы на судне стоят десятки, а иногда и сотни тысяч рублей. Несмотря на стоимость, билеты раскупают быстро.

Теплоход «Константин Федин» курсирует по нескольким направлениям. Те, что охватывают три-четыре города, стоят дешевле. Например, на 18 сентября запланирован круиз из Нижнего Новгорода до Ульяновска с посещением Чебоксар, Свияжска и Казани. Он стоит 37 тысяч рублей и длится три дня.

А есть южный маршрут из Нижнего Новгорода до Таганрога через Астрахань и Ростов-на-Дону. С остановками в 14 городах путешествие займет 29 дней и обойдется от 200 тысяч рублей.

Что известно про теплоход

Судно «Константин Федин» построено в Германии в 1980 году. В 2018 году теплоход прошел комплексное переоборудование всех кают и общественных помещений. Его оснастили современным навигационным оборудованием.

«Для удобства наших гостей, которые предпочитают расслабленную атмосферу, развлекательная программа на борту организована менее интенсивно, чем на других наших теплоходах», — уточняют в компании-перевозчике «Водоходъ».

На борту подают блюда в традициях кухни Поволжья, Дона, Черного моря, Енисея, Русского Севера и Восточной Сибири, приготовленные из свежих местных продуктов.

На борту есть три типа кают: одноместные, двухместные и трехместные. В каждой — санузлы с душевой. Кроме того, все номера оснащены кондиционером, холодильником, телевизором, пассажирам предоставляют сейфы.