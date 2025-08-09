Едем покорять Север: крутые речные круизы по Енисею и Лене — сколько они стоят

Речные круизы развиваются не только по Волге, но и по другим рекам! Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Енисей и Лена — реки, которые помогут путешественникам покорить Север в комфортной обстановке. Стоимость речных круизов по ним хоть и кусается, но такие прогулки точно не оставят вас равнодушными. В дороге вы познакомитесь с древними храмами, бизонами, бытом северных народов — чего только не встретится на пути. Мы выбрали четыре интересных круиза, которые покажут холодное очарование Севера.

Красноярск — Енисейск — Бахта — Туруханск — Игарка — Дудинка

Экспедиция по Енисею обычно занимает две недели, но из-за высоких цен по 500–700 тысяч рублей с человека туроператоры стали предлагать сокращенную до недели программу. За нее просят от 300 тысяч рублей с человека. Итоговая стоимость зависит от каюты и программы.

Маршрут путешествия Источник: НГС

Путешествие начинается в Красноярске. В городе множество интересных мест, которые стоит посетить перед отплытием: знаменитые «Красноярские Столбы», часовня Параскевы Пятницы, смотровая площадка на Караульной горе и другие.

В Красноярске большое количество достопримечательностей Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Енисейск — Бахта

Енисейск был основан в 1619 году, и в городе с тех времен сохранилось множество старинных храмов. Так, Спасо-Преображенский монастырь ведет свое начало с конца XVI века, а Богоявленский собор — с начала XVIII века. Можно полюбоваться старинными купеческими зданиями и посетить местные этнографические музеи.

Корабль по маршруту направляется в поселок Бахта. Здесь можно познакомиться с традиционным укладом жизни коренных народов и насладиться прекрасными видами сибирской природы.

Путешествие по Северу даже летом — то еще приключение! Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Туруханск — Игарка — Дудинка

Теплоход прибывает в Туруханск. Село было основано в 1660 году и, по сути, историю свою начинает с Троицкого Туруханского монастыря, который обязательно стоит посетить. В Игарке опытные туристы советуют обязательно посмотреть экспонаты Музея вечной мерзлоты и прогуляться по пристани арктического морского порта.

Путешествие заканчивается в Дудинке — самом древнем поселении Крайнего Севера, которое ведет свою историю с 1609 года. Дома здесь стоят на вечной мерзлоте. В городе есть интересные этнографические музеи и впечатляющий арктический морской порт.

Красноярск — Ярцево — Бахта — Ворогово — Енисейск — Галанино — Барабаново — Красноярск

Чуть более бюджетное путешествие на 8 дней обойдется примерно в 200–250 тысяч рублей , хотя есть и каюты по 400 тысяч рублей . Теплоход так же отплывает из Красноярска.

Маршрут путешествия Источник: НГС

Ярцево — Бахта

Сначала корабль двигается полным ходом на Север и останавливается в Ярцево. Здесь в 1605 году кетские казаки основали зимовье-острог, которое в итоге и стало селом. Оно отлично сохранило свою атмосферу и знаменито особыми видами на Енисей.

Самая северная часть маршрута — поселок Бахта. Здесь можно узнать о традиционном укладе жизни коренных народов и полюбоваться природой.

Ворогово — Енисейск

Корабль начинает путь обратно и останавливается в Ворогово. В конце XVIII века здесь была построена Дубческая Троицкая церковь. Путешественники смогут насладиться и видами природы.

Следующая точка маршрута — Енисейск, который славится своими старинными храмами. Про них мы писали чуть выше.

Галанино — Барабаново — Красноярск

В селе Галанино путешественники смогут размять ноги и нагуляться вдоволь. Следующая точка маршрута — Барабаново. Здесь располагается храм Параскевы Пятницы (не путайте с часовней в Красноярске!). Приход был открыт в 1854 году. Храм считается одним из шедевров деревянного зодчества.

Путешествие заканчивается там же, где и начиналось, — в Красноярске.

Якутск — Ленские Столбы — Буотама — Жиганск — Кюсюр — Неелово (Тикси) — Тит-Ары — Соттинцы — Якутск

Круиз рассчитан на 14 дней, поэтому придется брать полноценный отпуск. Цена на такое путешествие тоже кусается — от 210 тысяч рублей с человека . Окончательная стоимость зависит от каюты и программы.

Маршрут путешествия Источник: НГС

Якутск — Ленские Столбы — Буотама

Путешествие начинается в Якутске. Перед отправлением стоит заглянуть в Музей мамонта, погулять по проспекту Ленина и посетить местный зоопарк. Корабль направляется к жемчужине Якутии — Ленским Столбам.

В Буотаме можно будет посетить бизонарий Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Ленские Столбы включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и не могут не произвести впечатление. Их высота доходит до 200 метров, а протяженность по правому берегу Лены — 40 километров. Горным породам около 600 миллионов лет! Столбы — священное место для местных жителей.

В Буотаме можно будет посетить бизонарий и полюбоваться этими величественными животными, занесенными в международную Красную книгу.

Жиганск — Кюсюр — Неелово (Тикси)

Жиганск был основан в 1632 году и стал известен как одно из самых северных поселений для ссылки. Здесь можно познакомиться с бытом местных народов, как и на следующей остановке в Кюсюре.

В такое путешествие многие отправляются, чтобы увидеть северное сияние Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Теплоход прибывает в Неелово, а затем в Тикси. Последний — один из самых известных и важнейших транспортных узлов России. Это морской порт, который располагается на берегу моря Лаптевых в устье Лены.

Тит-Ары — Соттинцы — Якутск

На острове Тит-Ары растет даурская лиственница. Из села можно отправиться на экскурсии по леднику. За следующие несколько дней путешественники преодолевают полярный круг. В основном в программе «зеленые остановки». Во время них можно погулять и насладиться видами.

Теплоход берет курс на Соттинцы, где расположен музей деревянного зодчества «Дружба». В селе восстановили старинные постройки Якутии XVII–XIX веков. После этого корабль возвращается в Якутск.

Усть-Кут — Киренск — Ленские Щеки — Витим — Ленск — Олекминск — Ленские Столбы — Соттинцы — Якутск

Стоимость такого круиза начинается от 150 тысяч рублей с человека , а люксовые каюты стоят от 600 тысяч . Займет путешествие 10 дней и пролегает из Иркутской области в Якутию. Оно начинается в Усть-Куте, где перед отправкой стоит посетить мемориал «Родина-мать» и Усть-Кутский исторический музей.

Маршрут путешествия Источник: НГС

Киренск — Ленские Щеки

Теплоход прибывает в Киренск. Он был основан в 1630 году. Это старейший в Иркутске город с особой архитектурой и атмосферой. После его посещения туристы смогут увидеть долгожданные Ленские Щеки.

Это три отвесные красно-медные скалы, которые считаются одним из самых глубоких каньонов в Сибири. Он считается непростым для судоходства, потому что заставляет корабль выполнять крутые повороты.

Витим — Ленск — Олекминск

Витим был основан золотоискателями в далеком 1621 году. Здесь можно полюбоваться природой и прикоснуться к местной истории в краеведческом музее.

Теплоход продолжает плыть по Лене и прибывает в Ленск. Это уютный городок с интересными скульптурами «Тройка» и «Ладья» и целым рядом памятников.

Круизы по Лене проводят в основном летом из-за погодных условий Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На следующей остановке в Олекминске стоит обязательно посетить трехметровую скульптуру «Красавица Лена».

Ленские Столбы — Соттинцы — Якутск