Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование

Мария Зиновьева

Та самая четверка: Существо, Невидимая Леди, Мистер Фантастик, Джонни Шторм Источник: «Кинопоиск»

В кинотеатрах в прокат вышел фильм: «Фантастическая четверка: Первые шаги» (16+), продолжающий историю о четырех ученых-космонавтах, получивших суперспособности во время одной из своих экспедиций. Наша коллега из 63.RU Мария Зиновьева уже посмотрела кино и делится впечатлениями.

После ударного фильма «Мстители: Финал» (18+), завершающего предыдущую арку Marvel, надеяться увидеть еще что-то стоящее в этой киновселенной было бы опрометчиво. Чаще мы получали второсортные сериалы и фильмы, которые зачастую обесценивали историю оригинальных Мстителей, — в них новые герои без зазрения совести хейтили героев старых, трушных, что для их фанатов было как ножом по сердцу.

В новой «Фантастической четверке» мы получили плюс-минус то же самое, только без столь наглого хейта «старичков». По ощущениям, фильм был снят только ради того, чтобы напомнить зрителю о существовании этих героев перед выходом по-настоящему многообещающего блокбастера «Мстители: Судный день», который мы ждем в 2026 году, если к тому времени для российских зрителей не прикроют нелегальную лавочку с «санкционкой» из Голливуда.

Джозеф Куинн в роли Джонни Шторма Источник: «Кинопоиск»

В этой части сменили оригинальный каст актеров. Теперь вместо Йоана Гриффита (Мистер Фантастик), Джессики Альбы (Невидимая Леди), Криса Эванса (Джонни Шторм) и Майкла Чиклиса (Существо) эти роли играют Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак. Но это никак не влияет на сюжетную составляющую фильма, а замена Йоана Гриффита на Педро Паскаля вообще пошла на пользу фильму, поскольку Паскаль больше похож на ученого-гения, чем Гриффит.

Графика, как и во всех фильмах Marvel, на высоте, естественно, что в этом жанре художники-постановщики и авторы спецэффектов не могут себе позволить халявить. Картинка яркая, цветовая палитра в ней очень симпатичная и не режет глаз. Атмосфера продвинутых 60-х с кучей футуристичной техники создана вполне органично с учетом того, что вся фантастическая навороченность выполнена в стилистике тех лет. Очень милый робот-помощник вообще стал лучшим персонажем картины — вокруг него выстроено много действительно забавных шуточек и приколов. Впрочем, для фильмов Marvel это неудивительно.

Робот Герби — генератор юмора Источник: «Кинопоиск»

На этом плюсы, к сожалению, заканчиваются. Первое, что разочаровывает, — в фильме очень скомканный и непонятный сюжет. Вот злодей тут, а вот он уже там, а вот герои здесь, а теперь надо сюда. Так хочется поставить всё на паузу и громко прокричать: «Остановитесь и давайте сначала!» Порой действия героев настолько хаотичны, что ты сам начинаешь придумывать план за них. Некоторые поступки команды откровенно нелогичны — буквально пять минут назад герою поставили условие, которое он не должен нарушать, но он тут же нарушает его без всякого сценарного смысла. Сидишь и давишься попкорном — эй, вы чего творите? Ситуация — сюр.

Злодей — вечно голодная сущность по имени Галактус, питающаяся планетами, как будто бы просто бесполезен в этой истории. Его не раскрыли от слова совсем. Мотивация творить гадости у Галактуса как бы есть, но ощущение, что он со всеми его планами — пустышка, которую ввели только для того, чтобы героям было кого побеждать.

Такое ощущение, что создателям не хватило времени, чтобы лучше рассказать эту историю. Если бы хронометраж был на полчаса длиннее, то получилось бы построить фильм более логично без ущерба для его динамики. Раскрыли бы какие-нибудь детали про злодея — кто он и откуда пришел, показали бы подробнее и тщательнее, как четверка решает проблему с ним, добавив побольше экшена. Ведь, собственно, ради него мы и смотрим Marvel. Но нет, тут всё решилось буквально за десять минут по щелчку пальцев.

Супергерои как-то так решают все проблемы Источник: «Кинопоиск»

Если раньше в фильмах Marvel ты переживал за героев, молился, чтобы с ними всё было хорошо, чтобы они выжили и выбрались из любой передряги, то здесь уже заведомо известно, что всё будет весело и позитивно — с первых минут становится ясно, что сегодня никто не умрет. Ведь впереди еще несколько историй с вашим участием, нельзя кого-то лишаться даже ради хорошей драмы!

В целом камбэк получился спорный. Для аудитории старого Marvel он покажется второсортным и предсказуемым. Возможно, тем, кто только начал знакомиться с этой вселенной, картина зайдет и покажется забавной. Но много ли найдется таких незамутненных зрителей на 65-м году существования Marvel и на 17-м году триумфального шествия кинофраншизы по экранам?

Как говорил величайший антагонист всех времен и народов Танос: «Пока есть те, кто помнит, как было „до“, будут и те, что не способны принять никакое „после“…»

Мария Зиновьева студентка журфака УрФУ