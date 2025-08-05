«Я плакала и плакала»: что удивило россиянку на концерте Джастина Тимберлейка — видео

Несмотря на волну критики, обрушившуюся на Джастина Тимберлейка после его европейских концертов, одна из его поклонниц из России, фотограф Полина Теплова, осталась в полном восторге от выступления артиста в Баку. Полина осуществила свою давнюю мечту, посетив шоу в конце июля, и поделилась своими впечатлениями с нашими коллегами из NGS22.RU.

По словам Полины, артист выложился на все сто, продемонстрировав яркое и запоминающееся шоу.



«Он и пел, и танцевал, и взаимодействовал с аудиторией. У него была хорошая отдача, за которой мы, в принципе, и ехали», — рассказала она.



Полина призналась, что, наблюдая за происходящим в бинокль, она не могла сдержать слез, настолько близким ей казалось происходящее на сцене.



Не стал проблемой и языковой барьер. Джастин использовал простые фразы, понятные даже тем, кто не владеет английским в совершенстве. Шоу было наполнено живой музыкой и новыми аранжировками, что, по словам Полины, добавило ему особой атмосферы. Она отметила, что, в отличие от некоторых других концертов тура, где зрители выражали недовольство, ее опыт был исключительно положительным.