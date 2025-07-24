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Развлечения Не отличить: что известно про актрис-близняшек из сериала «Сестры» — в одном видео

Не отличить: что известно про актрис-близняшек из сериала «Сестры» — в одном видео

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Источник:

Городские медиа

Этим летом телеканал «Россия 1» запустил российско-турецкий сериал «Сестры» (16+). Главные роли в нем исполняют 26-летние близняшки Екатерина и Татьяна Журавлевы, которые родились в башкирском селе Кандры. История сестер — в видео чуть выше.

Екатерина и Татьяна родились в 1998 году, их отец Александр скончался через 10 месяцев, не дожив даже до первого дня рождения дочерей. Будущие артистки в детстве любили смотреть сериалы с бабушкой и мечтали однажды сами оказаться на экранах.

Высшее образование Журавлевы получили в легендарном ВГИКе. Первые их роли были в сериале «Гранд» (16+) — правда, эпизодические. Девушки не сдавались и в 2023 году сыграли в нашумевшей экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (18+). После этого они оказались уже и в «Сестрах».

Сериал рассказывает историю разлученных в детстве близняшек — Алисы и Сони. Их мать, Анна, спасаясь от деспотичного мужа, смогла забрать с собой лишь одну дочь — Алису. Вместе с новым возлюбленным, турком Ахметом, они уехали в Турцию, где девочка росла в благополучной и любящей семье. Соня же осталась в Москве с отцом — суровым и властным человеком, и с малых лет училась выживать в сложных условиях. Спустя годы судьба неожиданно сводит сестер в Турции. После трагического происшествия Соня теряет память, и Алиса, увлекшись ее мужем, решает выдать себя за сестру.

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