Не отличить: что известно про актрис-близняшек из сериала «Сестры» — в одном видео

Источник: Городские медиа

Этим летом телеканал «Россия 1» запустил российско-турецкий сериал «Сестры» (16+). Главные роли в нем исполняют 26-летние близняшки Екатерина и Татьяна Журавлевы, которые родились в башкирском селе Кандры. История сестер — в видео чуть выше.

Екатерина и Татьяна родились в 1998 году, их отец Александр скончался через 10 месяцев, не дожив даже до первого дня рождения дочерей. Будущие артистки в детстве любили смотреть сериалы с бабушкой и мечтали однажды сами оказаться на экранах.

Высшее образование Журавлевы получили в легендарном ВГИКе. Первые их роли были в сериале «Гранд» (16+) — правда, эпизодические. Девушки не сдавались и в 2023 году сыграли в нашумевшей экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (18+). После этого они оказались уже и в «Сестрах».