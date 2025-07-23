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Развлечения Обзор Вот это жеребец! Посмотрите, как горяч Максим Матвеев на первых кадрах сериала «Полдень»

Вот это жеребец! Посмотрите, как горяч Максим Матвеев на первых кадрах сериала «Полдень»

Даже Юрий Колокольников, глядя на него, скрылся в тень

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Умеет Максим Матвеев правильно презентовать проект, в котором снимается | Источник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 годУмеет Максим Матвеев правильно презентовать проект, в котором снимается | Источник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год

Умеет Максим Матвеев правильно презентовать проект, в котором снимается

Источник:

кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год

Романы братьев Стругацких наперебой получают новую жизнь, но уже в киновоплощении. После новости о съемках «Отеля „У погибшего альпиниста“» (18+) и «Трудно быть богом» (18+) сообщили о начале съемок фантастического триллера «Полдень» (16+) по роману «Жук в муравейнике». Книга вышла больше 46 лет назад, но до ее экранизации добрались только сейчас, и, судя по первым кадрам, зрелище ждет захватывающее.

Чего ждать от сериала «Полдень»

Действие сериала «Полдень» происходит в 2278 году. Главный герой — прогрессор Лев Абалкин. Ему поручено исследовать планету Надежда, где он вступает в контакт со сверхорганизацией Странников. После этого Абалкин убивает напарника, с которым работает, и тайно возвращается на Землю. Его цель — уничтожить планету, как это сделали Странники с Надеждой.

Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру из КОМКОНа-2 найти Абалкина и остановить его. Максим должен предотвратить катастрофу, которая грозит Земле.

Источник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 годИсточник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год
Источник:

кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год

По словам режиссера Клима Козинского, он захотел снять сериал по роману «Жук в муравейнике», как только прочитал эпиграф.

— Роман Стругацких открывается небольшим стихотворением: «Стояли звери около двери, / В них стреляли, они умирали». Автором указан некий маленький мальчик. Я, честно говоря, не до конца понимаю, что эти строки означают. Что это за звери, почему в них стреляли и что за двери, перед которыми они стояли? Но как только я прочел этот стишок, мне стало очевидно, что я хочу это снять, — уверенно заявил Клим.

Источник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 годИсточник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год
Источник:

кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год

Режиссер признаётся, что сериал «Полдень» будет скорее вольным пересказом истории, но при этом шоураннеры постарались полностью сохранить идеи, заложенные авторами.

— В этой истории главным является драма лишнего человека в абсолютно идеальном мире. И всё, что мы постарались сделать, — это поставить данную тему на рельсы захватывающего триллера, — признаётся Козинский.

Кто снимается в сериале «Полдень»

Каст сериала «Полдень» пестрит известными именами. Роль Льва Абалкина сыграет Максим Матвеев. На первых кадрах со съемок он предстает то в образе загнанного отшельника, то в амплуа сексуального злодея, который из-за влияния общества превращается из просто странного исследователя в настоящее чудовище.

Источник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 годИсточник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год
Источник:

кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год

— Мой персонаж — глубоко несчастный человек, которого без объяснения причин, руководствуясь достаточно умозрительными доводами, выбрали быть аутсайдером, — рассказал Матвеев. — Представьте, каким вернется человек, которого отправляли на самые рискованные, несопоставимые с жизнью миссии и в течение 20 лет не давали вернуться домой и пообщаться с любимой?

В сериале также участвует Юрий Колокольников, чье имя после премьеры «Игры престолов» (18+) стало известно не только в России, но и за рубежом. В этом фантастическом проекте актер предстанет в непривычном для себя образе. Вместо лысины, которая стала его визитной карточкой, на голове Юрия теперь густая копна светлых волос.

Колокольникову предстоит перевоплотиться в Максима Каммерера и стать спасителем мира будущего.

Источник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 годИсточник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год
Источник:

кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год

— Максим Каммерер — проводник. Он идет между эпохами, между разными уровнями сознания, между человеком и тем, что лежит за пределами личности. Его миссия кажется глобальной — спасти человечество, но на самом деле это, конечно же, путь к самому себе.

Источник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 годИсточник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год
Источник:

кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год

В сериале «Полдень» также снимется Леонид Ярмольник в роли Рудольфа Сикорски, того самого главы Комиссии, а также Юлия Снигирь. Чей женский персонаж предстоит воплотить последней, пока остается в тайне.

Когда выйдет сериал «Полдень»

Съемки фантастического сериала «Полдень» уже стартовали. Всего в первом сезоне планируется шесть серий по 45 минут каждая. Точная дата премьеры пока остается в тайне, но известно, что выход сериала запланирован сразу в нескольких онлайн-кинотеатрах.

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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Братья Стругацкие Максим Матвеев Юрий Колокольников Юлия Снигирь Книга Российский сериал Фантастика
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