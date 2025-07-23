Вот это жеребец! Посмотрите, как горяч Максим Матвеев на первых кадрах сериала «Полдень»

Умеет Максим Матвеев правильно презентовать проект, в котором снимается Источник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год

Романы братьев Стругацких наперебой получают новую жизнь, но уже в киновоплощении. После новости о съемках «Отеля „У погибшего альпиниста“» (18+) и «Трудно быть богом» (18+) сообщили о начале съемок фантастического триллера «Полдень» (16+) по роману «Жук в муравейнике». Книга вышла больше 46 лет назад, но до ее экранизации добрались только сейчас, и, судя по первым кадрам, зрелище ждет захватывающее.

Чего ждать от сериала «Полдень»

Действие сериала «Полдень» происходит в 2278 году. Главный герой — прогрессор Лев Абалкин. Ему поручено исследовать планету Надежда, где он вступает в контакт со сверхорганизацией Странников. После этого Абалкин убивает напарника, с которым работает, и тайно возвращается на Землю. Его цель — уничтожить планету, как это сделали Странники с Надеждой.

Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру из КОМКОНа-2 найти Абалкина и остановить его. Максим должен предотвратить катастрофу, которая грозит Земле.

Источник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год

По словам режиссера Клима Козинского, он захотел снять сериал по роману «Жук в муравейнике», как только прочитал эпиграф.

— Роман Стругацких открывается небольшим стихотворением: «Стояли звери около двери, / В них стреляли, они умирали». Автором указан некий маленький мальчик. Я, честно говоря, не до конца понимаю, что эти строки означают. Что это за звери, почему в них стреляли и что за двери, перед которыми они стояли? Но как только я прочел этот стишок, мне стало очевидно, что я хочу это снять, — уверенно заявил Клим.

Источник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год

Режиссер признаётся, что сериал «Полдень» будет скорее вольным пересказом истории, но при этом шоураннеры постарались полностью сохранить идеи, заложенные авторами.

— В этой истории главным является драма лишнего человека в абсолютно идеальном мире. И всё, что мы постарались сделать, — это поставить данную тему на рельсы захватывающего триллера, — признаётся Козинский.

Кто снимается в сериале «Полдень»

Каст сериала «Полдень» пестрит известными именами. Роль Льва Абалкина сыграет Максим Матвеев. На первых кадрах со съемок он предстает то в образе загнанного отшельника, то в амплуа сексуального злодея, который из-за влияния общества превращается из просто странного исследователя в настоящее чудовище.

Источник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год

— Мой персонаж — глубоко несчастный человек, которого без объяснения причин, руководствуясь достаточно умозрительными доводами, выбрали быть аутсайдером, — рассказал Матвеев. — Представьте, каким вернется человек, которого отправляли на самые рискованные, несопоставимые с жизнью миссии и в течение 20 лет не давали вернуться домой и пообщаться с любимой?

В сериале также участвует Юрий Колокольников, чье имя после премьеры «Игры престолов» (18+) стало известно не только в России, но и за рубежом. В этом фантастическом проекте актер предстанет в непривычном для себя образе. Вместо лысины, которая стала его визитной карточкой, на голове Юрия теперь густая копна светлых волос.

Колокольникову предстоит перевоплотиться в Максима Каммерера и стать спасителем мира будущего.

Источник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год

— Максим Каммерер — проводник. Он идет между эпохами, между разными уровнями сознания, между человеком и тем, что лежит за пределами личности. Его миссия кажется глобальной — спасти человечество, но на самом деле это, конечно же, путь к самому себе.

Источник: кадр из сериала «Полдень» (16+), реж. Клим Козинский, студия «Медиаслово», 2026 год

В сериале «Полдень» также снимется Леонид Ярмольник в роли Рудольфа Сикорски, того самого главы Комиссии, а также Юлия Снигирь. Чей женский персонаж предстоит воплотить последней, пока остается в тайне.

Когда выйдет сериал «Полдень»