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Развлечения Стартовали съемки сериала о Гарри Поттере — смотрим, кто сыграет любимых персонажей

Стартовали съемки сериала о Гарри Поттере — смотрим, кто сыграет любимых персонажей

Премьера проекта о мальчике, который выжил, назначена на 2027 год

232
2 комментария
Источник:

Городские медиа

В середине июля стартовали съемки сериала от НВО о Гарри Поттере. Кинокомпания показала основной состав актеров.

Открытый кастинг на три главные роли — Гарри, Гермионы и Рона — для британских и ирландских актеров проходил больше года, их сыграют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.

Кто сыграет любимых с детства героев, смотрите в видео выше.

Сериал будет основан на всех семи книгах Роулинг, каждая из которых получит отдельный сезон. В кинокомпании ожидают, что съемки всего сериала займут около десяти лет. Первый сезон будет снят по первой части серии книг Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» (6+).

Хотя выбор некоторых актеров вызвал массу вопросов у фанатов поттерианы, создатели сериала рассчитывают на небывалый успех проекта, обещая зрителям максимальное погружение в мир магии и точную адаптацию книг о мальчике, который выжил, и заявляют, что по размаху проект будет сопоставим с «Игрой престолов» (18+), а производственный бюджет сериала может и побить рекорд.

Премьера сериала запланирована на 2027 год на платформах HBO и HBO Max.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Сериал Гарри Поттер Актеры
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Комментарии
2
Гость
1 час
Вам то что с этого? У нас его всё равно не покажут
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