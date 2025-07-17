Стартовали съемки сериала о Гарри Поттере — смотрим, кто сыграет любимых персонажей

Источник: Городские медиа

В середине июля стартовали съемки сериала от НВО о Гарри Поттере. Кинокомпания показала основной состав актеров.

Открытый кастинг на три главные роли — Гарри, Гермионы и Рона — для британских и ирландских актеров проходил больше года, их сыграют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.

Кто сыграет любимых с детства героев, смотрите в видео выше .

Сериал будет основан на всех семи книгах Роулинг, каждая из которых получит отдельный сезон. В кинокомпании ожидают, что съемки всего сериала займут около десяти лет. Первый сезон будет снят по первой части серии книг Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» (6+).

Хотя выбор некоторых актеров вызвал массу вопросов у фанатов поттерианы, создатели сериала рассчитывают на небывалый успех проекта, обещая зрителям максимальное погружение в мир магии и точную адаптацию книг о мальчике, который выжил, и заявляют, что по размаху проект будет сопоставим с «Игрой престолов» (18+), а производственный бюджет сериала может и побить рекорд.