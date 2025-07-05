«Лучше бы вообще не снималась»: личная жизнь Ольги Ломоносовой — звезды сериала «Всё как у людей»

Ольга так хорошо сыграла холодную и закрытую блондинку, что не может избавиться от этого амплуа до сих пор Источник: кадр из сериала «Всё как у людей» (12+), реж. Кирилл Седухин, студия «Стелла», 2021 год

Для актрисы Ольги Ломоносовой имя Кира уже стало пророческим. Если в 10-х так звали героиню ситкома «Не родись красивой» (12+), который прославил актрису, то теперь Ольга проживает новую волну популярности, но уже в образе женщины-следователя с таким же именем в сериале «Всё как у людей». В отличие от своих героинь, актриса совсем не такая холодная и расчетливая, как ее представляют, и легко в порыве чувств может пойти наперекор самой судьбе.

Источник: Городские медиа

«Я не хотела покидать родителей»

Родилась Ольга в Донецке в семье строителя и экономиста. В возрасте восьми лет она переехала в Киев, куда по работе перевели ее отца. Именно там она начала заниматься художественной гимнастикой, а затем поступила в хореографическое училище, мечтая о карьере балерины. Ради мечты она отказывала себе в сладком, сидела на строгой диете и много занималась.

В самом детстве Ольга мечтала о том, чтобы вырасти и поехать на Олимпиаду в качестве гимнастки Источник: olgalomonosovaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Балетные девочки должны быть «костями», чтобы их можно было поднимать, — повторяла она себе.

Несмотря на внешнюю холодность и зажатость, в училище Ольга быстро проявила себя. В 17 лет ей предложили стажироваться в Германии, отец уже вовсю собирал документы, чтобы дочь добилась лучшего будущего, но сама Ольга возможности не была рада.

— Мне стали сниться страшные сны, я не захотела покидать Киев, родителей. Хотя, казалось бы, какие перспективы! Передо мной открывались театры Европы, — позже рассказала в интервью Ольга.

Источник: olgalomonosovaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Перед тем как принять окончательное решение, Ольга уехала в Москву, куда ее пригласил знакомый актер погостить. Сначала большой город не произвел на нее впечатления, но всё изменилось, когда она встретила Владимира Машкова.

«Он был несвободен»

В Москве Ольга попала на репетицию в театр «Сатирикон», где на сцене увидела Владимира Машкова. Ломоносова по уши влюбилась в актера, который на тот момент уже снимался в кино и был известен далеко за пределами столицы.

— Он был несвободен. Просто такие харизматичные мужчины никогда не бывают свободны, всегда есть какая-то женщина рядом. Я ту неделю провела в театре, но не из-за того, что там был кто-то, просто мне было интересно, — вспоминает Ольга.

За неделю она всё передумала и вернулась домой с твердым решением, что балет больше не для нее. Ломоносова отказалась от поездки в Германию и подала документы в театральный университет в Москве.

Источник: olgalomonosovaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Папа очень долго собирал документы, подыскивал мне квартиру в Германии. А потом я пришла и сказала, что никуда не поеду. Думала, он меня убьет, — поделилась Ольга.

Во второй раз Москва встретила Ломоносову уже не так радушно. Машков исчез из ее жизни, а в Щукинском училище, куда поступила Ольга, ей пришлось забыть всё, чему она научилась в балетной школе.

— Я пропускала лекции, даже актерское мастерство! Если студент на первом курсе позволяет себе пропускать актерское мастерство просто потому, что он проспал, это нонсенс. Сейчас я бы согласилась с тем, что таких надо гнать в шею, — считает Ольга.

С работой у Ольги тоже сложилось не сразу. В театр ее взяли только после того, как она сильно похудела.

— В театр меня не очень охотно взяли, потому что я была полновата. И покойный Дмитрий Александрович Брянцев поставил мне условие — похудеть. Я приехала к нему месяца через полтора сильно похудевшей не слишком хорошим способом. Таблетки пила. И меня взяли. Но потом вес вернулся, я же не могла всё время сидеть на препаратах, — признается Ольга.

Источник: olgalomonosovaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актриса перешла на правильное питание, стала следить за своим здоровьем вдвое усерднее, но проблемы с работой от этого не закончились, и ей потребовалось срочно выходить замуж, если она хотела оставаться в Москве.

«Не было большой любви»

Еще в студенческие годы, чтобы остаться в Москве, Ольга сыграла свадьбу с Евгением Решенцевым. Как позже признавалась сама актриса, решение было поспешным, в какой-то степени даже ребяческим, и уже спустя несколько месяцев пара поняла, что не создана друг для друга.

— С семейной жизнью не получилось, потому что я заканчивала институт, была с головой там, у Жени было что-то свое, он работал в шоу-бизнесе. Не было большой любви, и всё, — поделилась Ольга.

Долго Ольга не тосковала о замужней жизни, да и когда? Работа в театре, съемки, правда, пока только второстепенные роли. Но и последнее совсем не расстраивало Ломоносову и она ждала своей звездной роли. Та пришла к ней в 2005 году. После сериала «Не родись красивой» Ольга получила неслыханную волну популярности, но, как признается сама актриса, если бы можно было всё поменять, она бы не согласилась играть Киру.

Из-за роли Киры актрисе пришлось на год оставить театр, из-за чего она сильно переживала Источник: кадр из сериала «Не родись красивой» (12+), реж. Александр Назаров, «Амедиа» 2005 год

— «Не родись красивой» — это несерьезно, и я отдаю себе в этом отчет. Это мыльная опера, а серьезное — это если ты снялся в кино у какого-то крутейшего режиссера и на следующее утро стал знаменитым, — рассказала Ольга. — Меня не воспринимали как серьезную актрису, потому что сериал — попса. Лучше было бы, если бы вообще не снималась.

В своем плотном рабочем графике Ольга всё же нашла время для одного мужчины — режиссера Павла Сафонова. Первая встреча произошла, когда она была замужем, и их сотрудничество осталось исключительно деловым. Но, когда они снова начали работать над постановкой в театре, между ними вспыхнули чувства.

Ольга называет самым сексуальным в ее любимом мужчине — талант Источник: olgalomonosovaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Как потом признался Паша, я производила впечатление холодной, поверхностной блондинки. Почему? Не понимаю, — задавалась вопросом Ольга.

Служебный роман перерос в серьезные отношения. В 2006 году у пары родилась дочь Варвара, которая теперь учится в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, следуя по стопам матери. В 2011 году у Ольги появилась вторая дочь — Александра, а в 2017 году — сын Федор. Актриса не могла выбрать между семьей и работой, поэтому часто появлялась на съемочной площадке с малышом, чтобы не упустить роль.

— В сериале «Лучше, чем люди» (18+) у Андрея Джунковского я снималась на седьмом месяце беременности. Они дождались, когда я рожу, и я пришла на съемочную площадку с грудным Федей. Ему был месяц, и я просто не могла оторвать его от груди. Я говорю: «Может, возьмем крупный план, а ребенок будет в это время есть?» — с улыбкой вспоминает Ольга.

Источник: кадр из сериала «Лучше, чем люди» (18+), реж. Андрей Джунковский, студия Yellow, Black and White, 2018 год

Несмотря на троих детей, которые уже выросли, Ольга и Павел не планируют жениться, и больше, чем кольца на безымянном пальце, Ломоносова ждет звездную роль, которая подарит ей не только популярность у публики, но и у членов жюри престижных конкурсов.