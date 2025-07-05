Обаял Якубовича и телезрителей: ярославец блеснул на популярнейшем шоу на ТВ

Ярославец снялся в «Поле Чудес» Источник: «Поле Чудес» (6+), Первый канал, выпуск от 20.06.2025

Александр Панкрашов из Пошехонья Ярославской области принял участие в съёмках легендарной телепередачи «Поле чудес» (6+) на Первом канале и стал финалистом выпуска.

Александр представился как преподаватель по баяну и аккордеону в музыкальной школе.

«По совместительству ещё и ваш коллега — шоумен», — сказал пошехонец Леониду Якубовичу.

Чтобы продемонстрировать свои таланты, он исполнил музыкальный номер вместе со своим племянником Михаилом.

Александр спел со своим племянником Источник: «Поле Чудес» (6+), Первый канал, выпуск от 20.06.2025

Как и положено, на съёмочной площадке Панкрашов передал привет всем родным и знакомым:

«Всем пошехонцам, всем братьям, сёстрам, маме, дачкам, супруге, друзьям!» — сказал он со сцены.

Участие в игре оказалось успешным: в первом туре Александр отгадал слово «солносяд» и прошёл в финал. Всем участникам выпуска подарили мультиварки.

Солносяд — так в старину в Сибири называли закат солнца.

Честно говоря, эмоции зашкаливают. Все очень круто! Классная атмосфера счастья, добра. Все очень красиво, очень классно! Болеем за наших! Александр Панкрашов участник «Поле Чудес»

Вышел в финал

Так выглядит изнанка съемок «Поле Чудес» Источник: Александр Панкрашов / Vk.com

По правилам программы «Поле чудес», игра состоит из трёх туров, в каждом из которых участвуют по три человека. Победители каждого тура выходят в финал, где за главный приз сражаются трое участников.

В финале было такое задание: «Как в старину в некоторых российских губерниях называли легкие облака, появляющиеся перед дождем?»

С ходу Александр из Ярославской области угадал букву в слове, и, правилам игры, он получил право выбрать одну из двух шкатулок с деньгами. Интуиция не подвела — он открыл правильную и выиграл 5 тысяч рублей.

Правда, угадать всё слово до конца не удалось. Правильным ответом оказалось: потянухи.

В завершение выступления Панкрашов произнёс тост в честь грядущего юбилея ведущего программы:

«Леонид Аркадьевич, не знаю, когда ещё выпадет такой шанс — быть на „Поле Чудес“. В честь вашего дня рождения, который будет 31 июля, — за главного шоумена страны, за красивую дату, за мирное небо! Ура!»

Он также представил «запатентованный напиток», приготовленный по старинному пошехонскому рецепту из клюквы, но состав держал в секрете.

После выпуска Александу написала продюсер программы «Поле Чудес»:

«Леонид Аркадьевич лично от вас в восторге. Он сказал: „Какой хороший и харизматичный молодой человек“».