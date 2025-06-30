«Все в Музей мамонта!» и еще топ-9 мест в Якутии, которые рекомендует посетить звездный Павел Воля

Артист отправляется в Якутию Источник: Павел Воля / T.me

Известный шоумен, телеведущий и стендап-комик Comedy Club (16+) Павел Воля приехал в Якутию отдохнуть. Во время короткого путешествия он посетил самые знаменитые места северного края, потерял кепку, увидел мамонта и влюбился в красоты дикой природы. 14.RU собрал топ-10 мест, которые Павел Воля рекомендует обязательно посетить в Якутии.

Ленские столбы

Сразу после прилета в Якутию первым делом Павел Воля отправился на Ленские столбы. Путь был не близкий: Национальный природный парк «Ленские столбы» находится в 180 километрах от Якутска.

Обычно туристы и жители Якутии добираются до Ленских столбов на круизных теплоходах («Демьян Бедный» и «Михаил Светлов»), некоторые, как Павел, арендуют катера и моторные лодки в ближайших населенных пунктах, например у села Булгунняхтах, Улахан-Ан, Еланка или Тит-Ары. Зимой до природного парка можно добраться на машине или воспользоваться экскурсионным автобусом.

Прибыв на место, Павел Воля поднялся на обновленную смотровую площадку, маршрут до которой занимает 2600 метров. С высоты 100 метров на пике скал перед ним открылся невероятный вид на реку.

— Как красиво! Лена, какая же она огромная! Просто фантастическая красота, е-мое! — восхитился телеведущий.

Павел Воля взобрался на Ленские столбы Источник: Павел Воля / T.me

Ленские столбы входят в наследие шедевров Юнеско, ибо единственные в своем роде — они растянулись по берегу реки Лены на целых 40 километров. На территории парка обитают 42 вида млекопитающих: медведь, волк, лось, косуля, изюбрь, росомаха и так далее. При этом тут же можно встретить больше 120 видов птиц. Часть растений парка больше нигде на Земле не встречается.

Арка желаний

Следующим местом прибытия у Павла Воли стала Арка желаний — самая популярная остановка на пути к Ленским столбам. Она находится на территории Еланских скал. В народе их так называют в честь деревни Еланки.

Звездный гость посетил Арку желаний Источник: Павел Воля / T.me

— Огромная, просто невозможная. Видео не передает, конечно, но она гигантская. Очень красиво, — сказал Павел Воля и зрительно сравнил катерок, на котором он добрался до места, с масштабами самой Арки желаний.

По легенде, если пройти через арку и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Павел Воля о том, что загадал, рассказывать подписчикам не стал. Вдруг не сбудется.

Еланские скалы — это такой же известковый массив, как и популярные столбы, только они известны легендами и пещерами. Скалы находятся на расстоянии от Якутска в 160 км и 45 км — от Ленских столбов. Добраться до них можно так же, как и до Ленских столбов.

Наскальные рисунки времен неолита

Павел Воля также рассказал о наскальных рисунках, которые находятся на Еланских скалах.

— Рисунки наскальные времен неолита на скале. Три тысячи, пять тысяч лет до нашей эры. Вообще… — восхитился Воля.

Артист заснял петроглифы Суруктах-Хая Источник: Павел Воля / T.me

На территории Якутии насчитывается около пяти тысяч петроглифов (рисунки, оставленные древними людьми. — Прим. ред.), самым популярным в республике считается тот, который снял Павел Воля, на нем два лося дерутся за детеныша. Известный рисунок находится возле поселка Тит-Ары. Добраться до него можно по туристическому маршруту на арендованном катере или зимой на машине.

Бизонарий

Следующим местом, который Павел Воля рекомендует посетить в Якутии, является питомник лесных бизонов Усть-Буотама в Хангаласском районе. Он расположен на мысе между реками Леной и Буотамой, также является подразделением парка «Ленские столбы». Телеведущий показал в своем видео бизонов и нашел там Гаишника.

— Бизоны огромные, гигантские. А вот у этого кличка Гаишник. <…> Вон малышата! — говорит Воля в своем видео.

Бизон по кличке Гаишник Источник: Павел Воля / T.me

Питомник открыли в 2006 году для восстановления азиатской популяции лесных бизонов, первых животных привезли из канадского национального парка «Вуд Баффало». Звери находятся в условиях содержания, максимально приближенных к реальности. Добраться туда можно через село Булгунняхтах — бизонарий находится на противоположном берегу.

Тукуланы

Следующая остановка группы Павла Воли — Тукуланы, большие песчаные дюны. Конечно, телеведущий поднялся на самую их вершину.

— Огромные, просто гигантские песчаные горы. Смотрите, какая красота! Северные барханы! О-го-го, а вон там лес, бескрайний лес! — прокомментировал Воля.

На пути к дюнам кепка Павла Воли улетела в реку, но благодаря сопровождающим ее удалось спасти. При этом группа столкнулась с препятствием в виде бревна, из-за чего сломался двигатель катера. Но, к счастью, московских туристов спас местный житель Анатолий, который забрал их себе на лодку.

Тукуланы вид снизу Источник: Павел Воля / T.me

Тукуланы, вид с вершины Источник: Павел Воля / T.me

В переводе с якутского на русский «тукуланы» — это буквально «место, занесенное песком». Тукуланы — это не пустыня, а система дюнных массивов посреди леса и болот. Общая площадь природного чуда примерно 66 тысяч километров в квадрате. Это место очень интересно как туристам, так и ученым, ведь точного объяснения, почему в Якутии среди тайги появились огромные песчаные дюны, нет. Добраться туда можно из села Булгунняхтах. Через Тукуланы, кстати, проходит обычный маршрут до бизонария Усть-Буотама.

Ледник Булуус

Еще одно популярнейшее место у туристов — это нетающий ледник Булуус. В переводе с якутского получится буквально «ледник» или «погреб». Секрет этого места в том, что из земли бьет мощный ключ, вода которого очень чиста и неизменно стоит на нуле градусов, что не дает растаять огромному леднику. Воду, кстати, разливают туристам в бутылки.

Павел Воля пришел в восторг от красоты голубого цвета льда.

— Очень красиво, голубого цвета лед. Чудеса. Глубина метра три, наверное. Там внутри все — лед, — рассказал подписчикам своего Telegram-канала Павел Воля.

Артист показывает, что ледник не тает Источник: Павел Воля / T.me

Добраться до Булууса можно из Якутска, сев на паром до поселка Нижний Бестях, а уже оттуда по федеральной трассе P-504 «Колыма» (Лена) проехать примерно 95 километров. Также можно воспользоваться организационными турами до ледника.

Комик удивляется, что ледник состоит из снежинок Источник: Павел Воля / T.me

Шоумен показывает ручей на Булуусе Источник: Павел Воля / T.me

Царство вечной мерзлоты

На второй день пребывания в Якутии Павел Воля вернулся в Якутск. И конечно, как и все туристы, отправился в самое знаменитое место — «Царство вечной мерзлоты». От вида ледяных скульптур и снега на глубине 1,5 метров, где никогда температура не падает ниже -10 градусов и не поднимается выше -4, Павел Воля пришел в шок.

— Мы под землей, тут минус! Все во льду, в снегах! И такое везде! Ну, в это сложно, конечно, поверить, но полтора метра под землей — все вот такое, везде! Очень красивое место! Невероятно! — восхитился артист.

Павел Воля удивляется вечной мерзлоте Источник: Павел Воля / T.me

«Царство вечной мерзлоты» — это туристический комплекс в нетающем леднике внутри горы с выставкой ледяных скульптур и аттракционами. Штольни (горная выработка, имеющая выход на поверхность, проведенная на местности со сложным рельефом. — Прим. ред.) выкопали еще в советское время для хранения продуктов, а в 2005-м их переработали в туристический комплекс.

Так как место находится в Якутске, добраться до него несложно. Можно воспользоваться городскими автобусами или приехать на машине. Адрес: Вилюйский тракт, 7-й километр, 1.

Ледяные скульптуры в «Царстве вечной мерзлоты» Источник: Павел Воля / T.me

Музей мамонта

Павел Воля назвал Музей мамонта обязательным к посещению. При этом познакомил подписчиков с кандидатом биологических наук Сергеем Федоровым, который провел ему экскурсию. Воля показал подписчикам единственные в своем роде останки мамонта, которые сохранили в себе кровь, шерсть и мясо.

— Если у вас будет возможность попасть к Сергею Егоровичу, никогда не вздумайте сомневаться. Вы проведете лучшее время в своей жизни. Все в Музей мамонта идите! Все до одного! — заявил Воля.

Артист настоятельно рекомендует посетить Музей мамонта Источник: Павел Воля / T.me

Туши мамонтов Источник: Павел Воля / T.me

Музей мамонта основали в 1991 году по инициативе якутского мамонтолога Петра Лазарева. Место стало научным и культурным центром по изучению мамонтовой фауны и среды ее обитания. В музее можно увидеть скелеты и мумии мамонтов, окаменелости других животных и артефакты ледникового периода.

Музей находится в Якутске на улице Кулаковского, 48. Можно добраться автобусом до остановки «Теплое озеро» или на машине.

Усадьба Атласовых

Павел Воля не обошел стороной усадьбу Атласовых. Артист был поражен экскурсией, которую провела хозяйка места. Также он подметил семейную атмосферу, которой пропитана вся усадьба. Комик однозначно посоветовал это место.

— Просто надо прийти и послушать здесь хозяйку, которая сама водит экскурсии по своему дому, по своей родной усадьбе! Просто прелесть необыкновенная, семейная. Советую!

Представление усадьбы Атласовых и ее хозяйки Источник: Павел Воля / T.me

Рекомендации от Павла Воли Источник: Павел Воля / T.me

«Усадьба Атласовых» — это этнографический комплекс, основанный семьей Василия и Валентины Атласовых. Место представляет собой олицетворение традиционного якутского быта. Комплекс призван показать гостям Якутии культуру и фольклор народов Севера. В этом месте представлены традиционные якутские постройки, экспозиция древних предметов быта якутского народа и экопарк со скульптурами из природных материалов. При этом в комплексе есть ресторан с национальной кухней, здесь проводят экскурсии и разные мероприятия. Комплекс находится в Якутске по адресу Вилюйский тракт, 6-й километр, 1/1. Добраться можно на автобусе до остановок «3-я Борисовка» или «Чочур Мыраан».

Старый город

Артист прогулялся по Старому городу Якутска. Павел Воля рассказал подписчикам, что именно так раньше выглядела столица республики. Павел Воля посчитал деревянные дома очень красивыми.

— Аутентичненько! — прокомментировал телеведущий.

Прогулка по Старому городу вместе с Павлом Волей Источник: Павел Воля / T.me

Старый город — это исторический квартал с воссозданными купеческими домами и другими постройками ХIХ — начала ХХ веков. Реставрация началась в начале нулевых, место открыли для посещения в 2006 году. Все строения были воссозданы по старинным чертежам, картинам и фотографиям. Место находится на улице Аржакова, 6 в центре Якутска. Добраться можно на автобусе или на машине.

Павел Воля вернулся в Москву наполненный впечатлениями. Он поблагодарил Якутию за радушный прием и пообещал вернуться.

— Гигантское спасибо за это путешествие. Это было лишь маленькое знакомство. Мы обязательно вернемся, — сказал Воля.