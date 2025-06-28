«Это был кошмар»: чего стоит улыбка Ляйсан Утяшевой — вы не поверите, через что она прошла

За широкой улыбкой ведущей скрываются годы домашнего насилия, похищение и голодание Источник: lisanutiasheva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кто бы мог подумать, что за ослепительной улыбкой, которой одаривает Ляйсан Утяшева участников шоу на выживание или своих гостей во время интервью, скрываются непростые испытания. Жизнь не один раз проверяла, насколько крепка та самая спортивная закалка бывшей гимнастки, которую зрители привыкли видеть на экранах телевизоров. И каждый раз Утяшева выходила победительницей, ну или почти.

«Я выглядела как узница концлагеря»

В детстве Ляйсан Утяшева мечтала стать совсем не гимнасткой, как вы могли подумать, а балериной. В четыре года, вдохновившись Майей Плисецкой, она представляла себе, как покоряет большую сцену, танцуя дома в балетной пачке из туалетной бумаги. Правда, в балетную школу ее не взяли, сославшись на то, что Ляйсан еще слишком маленькая.

— Ваша девочка еще слишком мала для балета, приходите к нам лет через шесть, — ответили тогда маме Ляйсан в школе.

Ни через шесть, ни через сколько-либо еще лет Ляйсан в балетную школу так и не пришла. Однажды, стоя в очереди в продуктовый магазин, на маленькую Ляйсан обратил внимание тренер по художественной гимнастике и пригласил к себе на занятия. Так начался путь Утяшевой в спорте, который поначалу совсем не радовал ее, до момента пока она впервые не ощутила приятную тяжесть медалей.

Источник: lisanutiasheva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако за каждым выигранным соревнованием стояла жестокая дисциплина. С детства Ляйсан придерживалась строгого режима и диеты. Она вспоминает, как завидовала одноклассницам, которые могли на обед есть бутерброды с колбасой.

Сама Ляйсан в то время довольствовалась обедом из курочки с огурчиком. Заработав первые деньги, она купила полкило вареной колбасы, заявив маме: «Никогда не пробовала, но очень хочу!» Мама в ответ поменяла колбасу на килограмм помидоров у соседки — вот она, житейская мудрость!

Когда Ляйсан было 11 лет, мать оставила ее жить с тренером в Москве, чтобы гимнастка не потеряла форму. Это были суровые времена: завтрак из сыра и зеленого чая, обед из йогурта и куриного бульона. Денег от мамы не было, так как тренер боялся, что они уйдут на сладости.

— Я стала выглядеть как узница концлагеря и думать могла только о еде, — рассказала уже позже Ляйсан. — У тренера был бультерьер по кличке Берта, и я ела ее корм. Никогда не забуду, как на четвереньках ползла к миске, потому что побаивалась собаки бойцовой породы, но Берта воспринимала меня как кутенка и не трогала.

По словам ведущей, именно в детстве, живя с тренером, она впервые столкнулась с анорексией Источник: lisanutiasheva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мама, узнав о страданиях дочери, забрала ее обратно, сказав, что здоровая и веселая дочь важнее, чем спортивные достижения.

«Мы тебе косичку отстрижем, чтобы папа приехал?»

Жизнь Ляйсан была полна испытаний не только в спорте. Ее отец, Альберт Утяшев, учитель по профессии, в 90-х задумал открыть свое дело, но, как это нередко бывало в те времена, связался не с теми людьми. Ляйсан вспоминает, что однажды после школы, сев в машину родителя, за рулем увидела незнакомого мужчину.

— Затем меня куда-то вывозят за город. Аул какой-то. Мне говорят: «Подождешь здесь папу». Меня никто не обижает, я спокойно сажусь ждать папу, — вспоминает гимнастка. — Папа не приходит. У меня длинная была косичка. Уважительно говорят: «Слушай, а можно мы тебе косичку отстрижем, чтобы папа приехал?» Отрезают косичку. Я поплакала немножко, мне дали гречку — я ее поела.

Источник: lisanutiasheva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спустя два дня отец так и не пришел, и Ляйсан спаслась от похитителей сама, выпрыгнув в форточку и доехав до дома на попутной машине.

Проблемы с деньгами сильно пошатнули отца Ляйсан. Он начал пить, устраивать скандалы дома и поднимать руку на жену. Утяшева уговаривала маму уйти, но та объяснила, что «отец серьезно болен». Однажды, защищая маму, Ляйсан даже ударила отца гимнастической булавой, сломав ее.

— Мне было жаль булавы, которая стоила дорого, — делилась она.

Только когда гимнастке было 10 лет, мама поддалась на уговоры и ушла от мужа-тирана.

Источник: lisanutiasheva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мама очень тяжело пережила развод с отцом. После того как они развелись, она еще шесть лет была ему верна. Она ходила на свидания и общалась с молодыми людьми, но мама говорила: «Ляйсан, я не готова и не хочу», — рассказала о маме Утяшева.

Еще долгие годы Ляйсан не общалась с отцом и радовалась, что весь этот ужас закончился, но тогда она еще не знала, что совсем скоро ее ждут новые трудности, которые навсегда у нее отнимут любимую гимнастику.

«Вы не сможете ходить»

В 2002 году Ляйсан поехала на соревнования в Самару. Ничего не предвещало беды, но во время номера она неудачно приземлилась на бетонный пол.

— У меня стала болеть правая нога. Я сказала о своей боли докторам в Новогорске, мне сделали рентген, но он ничего не показал. Массажисты, которые видели мою ногу, говорили докторам, что у Утяшевой ненормальная припухлость ноги, но никто не придавал жалобам значения. Она же выступает! А дальше — еще хуже: я не могла выходить в зал без обезболивающих. Ноги меня совершенно не слушались. Все говорили, что я чокнутая, потому что постоянно жалуюсь на боль в ногах…

Несмотря на опасения врачей, сейчас она может носить не только берцы, но и шпильки Источник: lisanutiasheva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ляйсан продолжала тренироваться и поехала на соревнования за кубок мира, где одержала победу. Правда даже тогда продолжали говорить, что она специально давит на жалость. Чтобы развеять всякие перешептывания, тренер Ирина Винер отправила Ляйсан в дорогую клинику в Германии, где оказалось, что поводы для жалоб и слёз всё же были.

— Я никогда не забуду, что сказали мне после обследования: «Стопы ног не подлежат восстановлению, из-за нагрузок кости полностью раздроблены. Если срочно не сделать операцию, вы не сможете ходить», — с тяжелым сердцем вспоминает гимнастка.

Ляйсан сделали операцию. Ей сообщили, что до конца ногу так и не получится восстановить и придется попрощаться с каблуками и спортом. Но, несмотря на запрет, Утяшева продолжила потихоньку тренироваться и даже выступила на чемпионате Европы, но силы были уже не те, и штыри давали о себе знать, поэтому она приняла решение уйти.

В освободившееся без тренировок время Ляйсан не знала, чем себя занять, начала смотреть кино и есть под него всё подряд. В результате через какие-то полгода она набрала 30 кило.

Источник: lisanutiasheva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Это был кошмар. На завтрак ела гренки с шоколадным маслом, зефир с маслом, кофе с молоком и сахаром. Под «Красотку» (18+) всё это съедалось. Я понимала, что мне мало, и к этой гренке добавляла докторскую колбасу, — описывала свой рацион Ляйсан.

В себя бывшая гимнастка пришла только после звонка тренера, который пригласил ее на мероприятие.

— Я ей говорю: «Знаете, вам не понравится, что вы увидите». Я приехала к ней на следующий день, и она меня даже не узнала. Смотрит и спрашивает: «Ты кто такая?» Я представилась официальным лицом пельменей, гренок и зефира, — шутит Утяшева.

После этого случая Ляйсан снова занялась своим питанием и в скором времени вернулась в прежнюю форму.

«Девочка, я понесу тебя на руках»

Преданные поклонники знают, что Ляйсан встретила своего нынешнего мужа Пашу Волю еще в 2005 году, когда пришла на съемки Comedy Club. Вот только после первой встречи Утяшева еще не воспринимала комика всерьез и предпочитала сохранять дистанцию. Тем более она в тот момент только рассталась с фигуристом Алексеем Ягудиным, отношения с которым хоть и продлились полгода, но точно оставили приличное количество приятных воспоминаний.

Источник: alexei.yagudin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Ухаживал Леша красиво: когда бывал в Москве, назначал свидания, а в разлуке присылал трогательные эсэмэски. Например, в восемь утра пишет мне из Питера: «Что ты любишь на завтрак?» Я из Москвы отвечаю: «Омлет». Он пишет: «Хорошо, приготовлю омлет, я его тоже люблю, — рассказала Ляйсан в одном из интервью.

Такие романтичные поступки легко могли перейти в нечто серьезное, но между влюбленными встало расстояние. Мало того что гимнастка жила в Москве, а фигурист в Санкт-Петербурге, так еще и постоянные соревнования лишь больше разделяли их, и в какой-то момент в окружении Алексея оказались другие девушки, которые помогли ему забыть о Ляйсан.

Только в 2010 году Ляйсан снова вступила в серьезные отношения. Ее новым спутником оказался бизнесмен Валерий Ломадзе. Мужчина сразу дал понять, что ему для Утяшевой ничего не жалко: украшения, огромные букеты цветов, машина, деньги. Но после расставания оказалось, что всё не так просто и «подарки» придется вернуть. Ломадзе подал в суд на Ляйсан и ее маму, обвинив их в краже на три миллиона рублей. Он потребовал назад машину, а также сумму, которую Утяшева потратила на ремонт квартиры.

Гимнастка не стала влезать в бесконечные разборки и судебные дела, продала машину и вернула деньги. Только, помимо неприятного осадочка, конфликт оставил след на здоровье мамы Ляйсан. Той становилось каждый день всё хуже, и в 2012 году она умерла.

В этот момент с Ляйсан оказался не кто иной, как ее давний друг Паша Воля.

Источник: lisanutiasheva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я ушла в себя на полтора года, и у меня произошли большие проблемы с памятью. Я похудела на 30 килограммов, я весила 37, когда в последний раз взвешивалась, — признавалась Ляйсан. — Я была под капельницей. И только самый близкий друг, который оказался в итоге не друг, который любил меня всю жизнь. Это Паша Воля, который просто встал и сказал: «Девочка, я понесу тебя на руках».

В этом же году они поженились, а уже во время медового месяца пара узнала, что у них скоро будет малыш — сын Роберт. Второй ребенок не заставил себя долго ждать, и через три года в семье появилась девочка Софи.

«Ты тогда недоженщина, если ты не умеешь готовить»

После того как Ляйсан стала мамой, о ее спортивном прошлом всё больше стали забывать, да и сама гимнастка оказалась не прочь поменять амплуа. Она занялась созданием танцевальных постановок, пошла в качестве ведущей на телевизионные программы и открыла собственное шоу «Дерзкая готовка» (16+).

Вместе с Мигелем Ляйсан Утяшева вела шоу «Танцы» (16+), но после неудачных высказываний о российских спортсменках ее убрали из программы Источник: lisanutiasheva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ляйсан также не забывает напоминать, что она в первую очередь любящая жена и мама, которая и коня на скаку остановит, и борщ за 20 минут приготовит.

— Ты тогда недоженщина, если ты не умеешь готовить. Никакого домостроя нету. Ты же от мужика требуешь забить гвоздь элементарно. Ты можешь заказать себе шикарную еду домой, понимаешь? Но не уметь приготовить… — уверенно заявила Ляйсан в интервью Светлане Бондарчук.

Правда, умение вести домашнее хозяйство не спасает пару Ляйсан + Паша от громких скандалов. Один из них случился в 2020 году, когда Волю увидели в ресторане с прекрасной незнакомкой.

Ляйсан, несмотря на свою любовь, всё еще завидует мужу. Он может есть всё, что захочет, и при этом остается стройным как кипарис Источник: lisanutiasheva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— В ресторане какая-то девочка исподтишка щелкнула меня за столом. Зачем-то выложила у себя в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. ред.). И фейк-ньюс накатали столько статей: «Изменщик», «Эскортница», — объясняет Павел. — Ко мне тоже прилетает эта новость. Читаю: «Я и 16-летняя эскортница». Думаю: «Вау! Надо Ляйсан рассказать, пока ей кто-то другой не рассказал». Прихожу домой и по глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и до хрена дополнительных вопросов.

Тогда скандал не ушел дальше серьезного разговора между супругами, и Ляйсан поверила в невиновность Павла и его искреннюю любовь. Сегодня супруги не расстаются ни на минуту и всегда настолько близки друг с другом, что между ними не может пробежать ни одна черная кошка.