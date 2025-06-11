«У меня завышенные требования»: личная жизнь Антона Батырева — звезды сериала «Вторая семья»

Как бы хорошо Батырев не учил свои роли, уроки жизни ему даются не так просто Источник: b.a.t.o.n / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Говорят, что один раз — случайность, два раза — совпадение, а три — закономерность. Но Антон Батырев не верит в эти пословицы. Он четырежды женился, клялся в любви, говорил, что нашел свою судьбу. Однако каждый раз история повторялась: чувства угасали, отношения рушились, и однажды любимые женщины оказывались за бортом. Что же объединяет всех жен «русского Тома Харди» и почему актер до сих пор не нашел свое счастье?

«Мне по душе семья образца советских времен»

Антон Батырев родился в 1981 году в московской семье химика и инженера. С детства он видел среднестатистическую советскую семью, где мама — хозяйка и хранительница домашнего очага, а папа — добытчик и глава семейства. С мечтой о такой же, только уже своей семье, он зашагал во взрослую жизнь.

— Мне по душе семья образца советских времен. Мне кажется, в ней всё правильно было устроено, — уверен Антон. — Женщина же мечтает о сильном мужчине, разве нет? «Замужем» значит — за мужем. Мужчина должен больше зарабатывать, уметь содержать свою семью. Пусть жена тоже работает, если хочет, но он должен быть сильнее и в финансовом плане, и в остальных тоже.

После школы Батырев сначала учился на химика по настоянию родителей, а затем в Самаре поступил на актера, следуя зову сердца. В то время он не испытывал недостатка женского внимания, но о серьезных отношениях не задумывался. Только в 27 лет, вернувшись в Москву и начав выступать в театре «Табакерка», он встретил свою первую любовь — девушку, на которой вскоре женился.

Если вы тоже сначала увидели на фотографии молодого Тома Харди, вы не одиноки Источник: b.a.t.o.n / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Потом начали жить вместе, навалился быт, и мы поняли, что совсем не подходим друг другу, — вспоминает Антон.

Брак продержался меньше года. Актер не отрицает, что жить и строить с ним совместный быт непросто. Он не может жить в квартире, где в раковине стоит грязная посуда, на полу грязь, а в шкафу нет чистых футболок.

— У меня завышенные требования. Я не люблю грязь, я не люблю беспорядок. Помыть за собой раковину, когда ты намусорил, — это нормально. Не надевать второй раз потную футболку — это нормально. Чистоплотность в целом — нормально, но для кого-то это завышенные требования, — рассказал актер в одном из интервью.

После первого брака Антон не спешил повторно в ЗАГС. На несколько лет он полностью ушел в работу — выступал в театре, снимался в эпизодических ролях, а в 2011-м ему впервые дали главную роль в сериале «Пятницкий» (16+) — так что все мысли были на съемочной площадке, и только в 2013-м он оказался готов снова окунуться в пучину семейной жизни.

«Я посмотрел на ее ступни и улетел»

История знакомства Антона и его второй жены Екатерины похожа на сцену из фильма Квентина Тарантино. Он — брутальный, накаченный, ростом 187 сантиметров, при этом уже с небольшим набором сериалов, где он играл главные роли. И она — миниатюрная, с большими глазами, пышными кудряшками, а главное, без туфель.

— Моя жена, когда я с ней познакомился, была босиком. В 10 часов утра, в воскресенье, я пришел к подруге. Мне открыла дверь босоногая девушка. Я посмотрел на ее ступни и… всё, улетел, — описывает момент знакомства Антон.

Батырев и сам не заметил, как влюбился и начал ухаживать со всей галантностью, на которую способен. Вечер джаза, романтическая прогулка, подарки, сюрпризы — Екатерина не смогла устоять, и в этом же году пара поженилась. А еще через год у них родился сын — Добрыня.

С рождением малыша романтика и страсть угасли. Антон был на съемках, а Екатерина осталась одна. Она ухаживала за сыном, которому требовалось много внимания, и вела хозяйство.

— Когда появился Добрынька, я очень много времени в разъездах проводил. Катерина в основном им занималась, за что ей огромное спасибо. Я, наверное, полноценно подключился к его жизни и воспитанию после развода, — признается Антон.

Многие поклонники считают, что сын Антона очень сильно на него похож, но хочется верить, что найти свою любовь ему будет проще, чем отцу Источник: b.a.t.o.n / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Несмотря на все сложности, брак продержался пять лет, и только в 2018 году супруги объявили о разводе.

После расставания их отношения не разрушились, по словам актера, он регулярно созванивается и видится с сыном. При этом он легко находит общий язык с бывшей женой.

— Хорошо общаемся. Мы живем недалеко друг от друга. Я его и в школу вожу, и на каникулах он со мной время проводит, мы с бывшей женой совершенно спокойно договариваемся, подстраховываем друг друга. Всё в порядке, — успокаивает поклонников Антон.

«В быту я тяжелый»

Долго одиноким Антон не был. Во время съемок сериала «На качелях судьбы» (16+) он познакомился с актрисой Евгенией Лозой. Что интересно, до этого времени актер придерживался строгих принципов, что его спутница никогда не будет актрисой. Но при встрече с Евгенией все эти обещания самому себе в миг забылись.

В 2019 году пара поженилась, некоторые из поклонников актера предполагали, что именно Евгения — причина, по которой Батырев расстался со своей второй женой, но всё это так и осталось разговорами.

Пара неожиданно повторила судьбу своих героев в сериале: сначала была счастлива в браке, потом пережила сложный развод Источник: loza_jenya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Первые месяцы супруги не могли насладиться друг другом, но постепенно наружу стали вылезать и проблемы, самая главная из которых — несовместимость в бытовом плане. Антон оказался не готов отказываться от своих привычек и любви к постоянной чистоте, и третий брак Батырева постигла та же участь, что и первый: не прошло и года, как он распался.

— Я совершенно не для нее, она совершенно не для меня. Она прекрасная и хорошая, но для кого-то другого. Мы совершенно разные. В быту я тяжелый. Со мной сложно ужиться. Я состоявшийся человек. Меня просто невозможно переделать, — описывает себя актер.

Лоза в свою очередь отметила, что развод дался ей совсем не легко, и причин для расставания оказалось немало.

— Развод был тяжелым. Мне кажется, что он таковой для всех и всегда. Нельзя сказать, что мы просто взяли и развелись внезапно. Тут был целый ряд причин. Сейчас с Антоном я не общаюсь, — поделилась актриса.

«Многие „доброжелатели“ оказались правы. Люди не меняются»

Через три года после последнего развода Батырева снова заметили в компании прекрасной дамы. В этот раз под его чары попала модель Анна Савельева, с которой он познакомился сразу после развода в 2020 году.

Поклонники сразу заметили, что новая спутница Антона удивительно похожа на его бывшую жену. Однако актера это не смутило. Он не обратил внимания ни на схожесть типажей, ни на 15-летнюю разницу в возрасте. В 2023 году они поженились. Антон говорил, что с Анной он чувствует необходимость становиться лучше и готов к изменениям.

— Я стал спокойнее. Я отказался от многих вещей из прошлого. Мне стали не нужны детскость, употребление алкоголя. Всё ушло. Поменялись ценности. Рядом со мной достойный человек, и я тоже хочу быть достойным, — признавался актер.

На первых этапах отношений Анне было непросто: сын Антона не хотел идти на контакт, а поклонники актера считали, что из-за нее распался брак с Лозой Источник: b.a.t.o.n / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Анна в свою очередь на подобные признания отвечала взаимностью и рассказывала о том, что Антон поддерживает ее стремление развиваться.

— Скучно быть домохозяйкой, варить борщи. Хочется везде успеть. Я не карьеристка, но мечтаю заниматься любимым делом. Антон за то, чтобы его женщина развивалась, но против выгорания на работе, — делилась Анна.

Анна принимала то, что Антон много времени проводит на съемках, часто снимаясь в откровенных сценах. У них совпадали привычки и вкусы, и казалось, что он наконец нашел то, что искал всю жизнь. Поклонники замечали романтические комментарии Антона в соцсетях Анны и радовались за пару. А потом пришла новость о ее беременности..

Чтобы объявить о беременности, супруги опубликовали романтическую фотографию в образе жениха и невесты Источник: b.a.t.o.n / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В октябре 2024-го у Анны и Антона родился сын Владимир. Постепенно пропали и признания в любви в социальных сетях, а в какой-то момент и совместные фотографии перестали регулярно появляться. А уже весной молодая супруга сбежала от актера вместе с восьмимесячным сыном.

— Многие уже догадались. Да, я была вынуждена уйти, и да, с маленьким ребенком. Многие «доброжелатели» оказались правы. Люди не меняются. Терпение заканчивается. Двигаемся вперед, — написала Анна в своих социальных сетях.

Расставание не повлияло на карьеру Батырева. Он продолжает сниматься в сериалах и завоевывает новых поклонников. Например, сейчас все смотрят за его похождениями в сериале «Вторая семья» (18+). Однако с новыми отношениями актер пока не торопится. Вероятно, он хочет всё обдумать, чтобы пятый брак стал действительно удачным и на всю жизнь.