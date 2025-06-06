«Девчонок понесло»: актер Роман Курцын выложил горячее видео. А фанатки устроили жару в комментариях

Актер Роман Курцын похвастался шикарными формами Источник: Роман Курцын / Vk.com











Ярославский актер Роман Курцын вновь заставил фанаток восхититься его внешним видом. 40-летняя звезда кино опубликовала у себя на странице во «ВКонтакте» горячее видео. Там Роман с оголенным торсом выходит из бани, от него исходит пар. В игривой манере актер предупредил зрителей, что ниже торса камеру опускать не будет.

«От меня прям парит. Ниже показывать не буду», — подмигнул зрительницам Роман.

Поклонницы актера в комментариях сдерживать себя не стали. Большинство высказываний оказались не менее интересны, чем само видео. Женщины зовут Романа к себе в баню, вспоминают об ушедшей юности и просят приоткрыть, так сказать, завесу полотенца.

Роман поделился с подписчиками видео после бани Источник: Роман Курцын / Vk.com

Вот самые яркие высказывания. Орфографию и пунктуацию авторов мы, конечно же , сохранили.

«Ух ты ж. Какой горячий финский парень С лёгким паром чё ли», — написала Арина Василенко.

«Да что ж ты делаешь со мной!» — вопрошает Анастасия Коляденко.

«Можно и ниже показать», — предложила Виктория Сергеевна.

«Рома, приезжай ко мне в баньку», — предложила Людмила Григорьева.

«Горячий мальчик», — написала Мария Сметанина.

«Да ну тебя, у меня слюни потекли», — шутливо обиделась Анна Кардашова.

«Как это развидеть, чтобы спокойно спать по ночам?» — спросила Зоя Раева.

«Ой, девочки, мне Ромка подмигнул», — пошутила Юлия Емельянова.

«Провокатор, девчонок понесло-о-о-о… В баню», — написала Юля Липецк.

«Тут ВСЕ собрались посмотреть, а ОН не показывает, что внизу», — возмутилась Арина Василенко.

«Тушите меня семеро», — лаконично отозвалась Любовь Дведенидова.

«Хорошшш, зараза», — отозвалась Елена Просто-Елена.

Сам Роман после этого поклонниц без горячего контента не оставил. Спустя несколько дней он опубликовал видео из зала, где были отчетливо видны «кубики» на его прессе.

Роман Курцын родом из Костромы, окончил Ярославский театральный институт. Актер снимается в кино и сериалах с 23 лет. В его фильмографии более 100 проектов. Многим зрителям он известен по сериалам «Меч» (16+), «Пять минут тишины» (12+), «Корабль» (18+), фильмам «Крым» (16+) и «Огонь» (6+), комедиям «Гуляй, Вася!» (16+) и «Бабушка легкого поведения — 2» (16+).