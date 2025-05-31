Из библиотеки — в индустрию 18+: как девушка из глубинки стала порноактрисой и прославилась на весь мир — видео

Девушка родилась и выросла в Ишиме, небольшом городе Тюменской области Источник: Городские медиа

Любовь Бушуева, больше известная как Лола Тейлор, — одна из российских актрис фильмов для взрослых. Она родилась и выросла в Ишиме, небольшом городе Тюменской области, где провела непростое детство: мать покончила с собой, отец отказался от ребенка, и девочку воспитали бабушка с дедушкой. Казалось бы, ее судьба могла сложиться совершенно иначе — ведь одна из первых профессий Любы была… библиотекарь.

Однако тихая работа с книгами быстро наскучила. Девушка сменила несколько специальностей и в 20 лет уехала в Петербург — именно там началась ее карьера в индустрии 18+. Вскоре стало понятно: в России эта профессия не только рискованна, но и почти не приносит дохода. Тогда Лола Тейлор сделала ставку на Европу — и не прогадала.

Как Бушуева превратила скандалы в карьеру, почему променяла порно на эскорт и сколько теперь зарабатывает — смотрите в видео выше .