Похоронила всю семью и стала звездой в 50 лет: жизнь и драма актрисы из фильма «Сердце Пармы»

Источник: 116.RU

Наверняка вы видели на телеэкранах заслуженную артистку России Розу Хайруллину — она снималась в «Сердце Пармы» и «Ольге». Свою актерскую карьеру актриса начала в Казани, а затем отправилась покорять новые горизонты. Наши коллеги из 116.RU рассказали, какой непростой путь прошла Хайруллина и что для нее значит актерское искусство.

Актриса родилась в поселке под Норильском, но начала свою карьеру в Казани. Сначала она поступила в театральное училище, а затем стала профессиональной актрисой Казанского театра юного зрителя (ТЮЗ).

В ТЮЗе она проработала 15 лет, пока в ее жизни не случилось страшное: всего за год артистка похоронила брата, родителей и еще троих родственников. Тогда Хайруллина решила уехать из Казани.

Она пробовала остановиться в Голландии, в Челябинске, какое-то время работала в самарском театре. И наконец переехала в Москву. Там, параллельно работая в театре-студии под руководством Олега Табакова, она начала сниматься в кино. Роза появилась в популярных фильмах «Иван Грозный» (12+), «Орда» (14+) и сериалах «Ольга» (16+), «Зулейха открывает глаза» (12+).

Ее образом вдохновлялись дизайнеры и музыкальные исполнители и звали ее на показы и на съемки клипов. Личной жизнью актриса предпочитает не делиться, известно только, что она не замужем и у нее нет детей.