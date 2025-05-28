Для нового сериала по «Гарри Поттеру» выбрали детей-актеров. Рассматриваем будущих звезд

HBO представил миру новых Гарри, Рона и Гермиону — они станут лицами сериала по вселенной Источник: HBO, Warner Bros.











HBO объявил имена актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер в новом сериале по волшебной вселенной. Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону — Арабелла Стэнтон, а Рона — Аластер Стаут.

Осенью прошлого года стриминговый сервис HBO объявил открытый кастинг и с тех пор провел более 30 тысяч слушаний. Главные роли достались этим юным британцам. Хотя все трое — начинающие актеры, у двух из них уже есть опыт. Маклафлин, «Гарри», уже снялся в приключенческом сериале BBC «Одаренные» (18+) про подростков, которые открывают в себе сверхъестественные способности — этот сериал еще не вышел, его ожидают в этом году.

11-летняя Арабелла Стэнтон — театральная актриса. Она учится в академии, играет в детском театре и уже исполняла главную роль в мюзикле по книге Роальда Даля. Сериал станет для нее дебютом на экране.

Для Стаута, «Рона», это будет первый масштабный проект.

Неудивительно, что все трое — британские актеры, как и в случае с «оригинальным», привычным нам кастом. Вероятно, в этот раз это тоже стало желанием самой Роулинг, потому как тогда, еще до съемок первого фильма франшизы, она заявляла, что главных героев должны играть именно англичане. Роулинг активно участвует в работе над сериалом.

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Что еще известно о сериале «Гарри Поттер»

Съемки сериала начнутся летом 2025 года. Взрослых персонажей сыграют Джон Литгоу (Дамблдор), Дженет Мактир (МакГонагалл), Ник Фрост (Хагрид) и другие.

Автор книг, Джоан Роулинг, выступит исполнительным продюсером. Она поддержала стремление HBO сохранить целостность книг. Также продюсерами стали Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс и Дэвид Хейман, работавший над оригинальными фильмами.

Шоураннером назначена Франческа Гардинер («Наследники» (18+), «Темные начала» (18+)), сценарий пишет Лора Нил («Убивая Еву» (18+)). Режиссер Марк Майлод («Игра престолов» (18+), «Наследники») поставит несколько серий. Гардинер обещает показать зрителям ранее неизвестные грани истории, а Майлод хочет сделать Хогвартс еще более живым и детализированным. Ожидается, что каждый сезон сериала будет рассказывать события одной книги — таким образом, это станет самым масштабным проектом по вселенной.