Вам пора в отпуск или это был тяжелый день? Быстрый тест на выгорание

В эпоху достигаторства усталость уже давно стала запрещенным словом. Не хочется работать? Прокрастинация. Не успеваете по утрам сделать кучу дел и еле соскребаете себя с кровати? Это всё потому, что много спите и надо раньше вставать. И в идеале обливаться холодной водой, наносить патчи, и будет вам счастье. Но на деле это могут быть первые симптомы, когда тело машет вам красным флагом и кричит: остановись, не беги за успехом, а отдохни. Давайте проверим, насколько вы близки к выгоранию, когда усталость станет диагнозом.
Как вы начинаете утро, чтобы день прошел продуктивно?
Кофе и еще кофе, много кофе
Делаю зарядку или медитирую
На первом месте завтрак: если не поем, всё пойдет наперекосяк
Встаю раньше будильника, чтобы успеть прийти в себя и включиться в работу
В вашей жизни много стресса?
В последнее время больше, чем я могу вынести
Моя жизнь — один сплошной стресс
Ни за что не переживаю, всё решаемо
Иногда бывают события, которые заставляют понервничать
Вы заказали такси, но оно приехало не туда. Ваши действия?
Позвоню водителю и буду разбираться
Напишу в чат и буду ждать, когда водитель ответит
Отменю заказ и вызову другую машину
Откажусь от заказа и пойду пешком
Вы замечали, что стали чаще недомогать?
С прошлого года не болел
Не обращаю внимания на это: работа сама себя не сделает
Пока стабильно болею раз в 2–3 месяца
Каждую неделю то насморк, то болит голова
Как часто вы балуете себя вредной едой?
Не представляю свой день без бутербродов, пиццы или бургеров
В конце недели, в качестве поощрения за все выполненные задачи
Редко, только в качестве исключения
Вообще не ем вредную еду
Насколько вас описывает фраза «Я переживаю и волнуюсь, когда, казалось бы, для этого нет повода»?
Это я 100%
Бывает, но я быстро беру себя в руки
Никогда с таким не сталкивался
В последнее время такое происходит всё чаще
Замечали ли вы, что вещи, которые еще недавно приносили радость, теперь уже не вызывают таких эмоций?
Да, любимая еда, хобби, музыка — всё стало «безвкусным»
Я радуюсь, но теперь для этого нужно прилагать усилия
В этом плане всё без изменений
Поменялись предпочтения, и теперь мне приносят удовольствие другие вещи
Как часто вы опаздываете на работу или срываете сроки?
Опоздун — мое второе имя
По моей работе можно сверять часы
Такое случается всё чаще, хотя прикладываю такие же усилия, что и раньше
Я стараюсь тратить меньше энергии на всё это и оттягиваю момент прихода на работу
Чем вы занимаетесь после работы?
Иду гулять или встречаюсь с друзьями
Лежу, смотрю сериал или листаю рилсы
Делаю все дела по дому: стирка, готовка, еще и посуду надо помыть
Остается время только поспать
И последний вопрос. Замечали, что во время работы у вас без причины стали мерзнуть руки или ноги?
Уже давно с этим мучаюсь
У меня горячая кровь!
Бывает, особенно когда сильно нервничаю
Не могу вспомнить
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