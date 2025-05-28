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Развлечения Тест Вам пора в отпуск или это был тяжелый день? Быстрый тест на выгорание

Вам пора в отпуск или это был тяжелый день? Быстрый тест на выгорание

Иногда нежелание работать связано не с ленью или прокрастинацией

2 689
1 комментарий
Этот тест покажет ваш уровень усталости | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЭтот тест покажет ваш уровень усталости | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Этот тест покажет ваш уровень усталости

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В эпоху достигаторства усталость уже давно стала запрещенным словом. Не хочется работать? Прокрастинация. Не успеваете по утрам сделать кучу дел и еле соскребаете себя с кровати? Это всё потому, что много спите и надо раньше вставать. И в идеале обливаться холодной водой, наносить патчи, и будет вам счастье. Но на деле это могут быть первые симптомы, когда тело машет вам красным флагом и кричит: остановись, не беги за успехом, а отдохни. Давайте проверим, насколько вы близки к выгоранию, когда усталость станет диагнозом.

ТЕСТПройден 266 раз
1 / 10

Как вы начинаете утро, чтобы день прошел продуктивно?

  • Кофе и еще кофе, много кофе

  • Делаю зарядку или медитирую

  • На первом месте завтрак: если не поем, всё пойдет наперекосяк

  • Встаю раньше будильника, чтобы успеть прийти в себя и включиться в работу

2 / 10

В вашей жизни много стресса?

  • В последнее время больше, чем я могу вынести

  • Моя жизнь — один сплошной стресс

  • Ни за что не переживаю, всё решаемо

  • Иногда бывают события, которые заставляют понервничать

3 / 10

Вы заказали такси, но оно приехало не туда. Ваши действия?

  • Позвоню водителю и буду разбираться

  • Напишу в чат и буду ждать, когда водитель ответит

  • Отменю заказ и вызову другую машину

  • Откажусь от заказа и пойду пешком

4 / 10

Вы замечали, что стали чаще недомогать?

  • С прошлого года не болел

  • Не обращаю внимания на это: работа сама себя не сделает

  • Пока стабильно болею раз в 2–3 месяца

  • Каждую неделю то насморк, то болит голова

5 / 10

Как часто вы балуете себя вредной едой?

  • Не представляю свой день без бутербродов, пиццы или бургеров

  • В конце недели, в качестве поощрения за все выполненные задачи

  • Редко, только в качестве исключения

  • Вообще не ем вредную еду

6 / 10

Насколько вас описывает фраза «Я переживаю и волнуюсь, когда, казалось бы, для этого нет повода»?

  • Это я 100%

  • Бывает, но я быстро беру себя в руки

  • Никогда с таким не сталкивался

  • В последнее время такое происходит всё чаще

7 / 10

Замечали ли вы, что вещи, которые еще недавно приносили радость, теперь уже не вызывают таких эмоций?

  • Да, любимая еда, хобби, музыка — всё стало «безвкусным»

  • Я радуюсь, но теперь для этого нужно прилагать усилия

  • В этом плане всё без изменений

  • Поменялись предпочтения, и теперь мне приносят удовольствие другие вещи

8 / 10

Как часто вы опаздываете на работу или срываете сроки?

  • Опоздун — мое второе имя

  • По моей работе можно сверять часы

  • Такое случается всё чаще, хотя прикладываю такие же усилия, что и раньше

  • Я стараюсь тратить меньше энергии на всё это и оттягиваю момент прихода на работу

9 / 10

Чем вы занимаетесь после работы?

  • Иду гулять или встречаюсь с друзьями

  • Лежу, смотрю сериал или листаю рилсы

  • Делаю все дела по дому: стирка, готовка, еще и посуду надо помыть

  • Остается время только поспать

10 / 10

И последний вопрос. Замечали, что во время работы у вас без причины стали мерзнуть руки или ноги?

  • Уже давно с этим мучаюсь

  • У меня горячая кровь!

  • Бывает, особенно когда сильно нервничаю

  • Не могу вспомнить

Рекомендуем также пройти наш тест, который покажет вы душа коллектива или белая ворона.

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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Психологический тест Усталость Лень Прокрастинация Отдых Отпуск Развлечение
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Комментарии
1
Гость
26 мая, 15:27
1 / 10 Как вы начинаете утро, чтобы день прошел продуктивно? "По утрам, надев часы, не забудьте про трусы..."
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