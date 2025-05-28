Вам пора в отпуск или это был тяжелый день? Быстрый тест на выгорание

В эпоху достигаторства усталость уже давно стала запрещенным словом. Не хочется работать? Прокрастинация. Не успеваете по утрам сделать кучу дел и еле соскребаете себя с кровати? Это всё потому, что много спите и надо раньше вставать. И в идеале обливаться холодной водой, наносить патчи, и будет вам счастье. Но на деле это могут быть первые симптомы, когда тело машет вам красным флагом и кричит: остановись, не беги за успехом, а отдохни. Давайте проверим, насколько вы близки к выгоранию, когда усталость станет диагнозом.