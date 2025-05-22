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Развлечения Обзор «Такие прически старят»: Алсу показала себя без макияжа — посмотрите, как она выглядит на самом деле

«Такие прически старят»: Алсу показала себя без макияжа — посмотрите, как она выглядит на самом деле

Певица развеяла сомнения о своих пластических операциях

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5 комментариев
Фанаты заметили, что особенно Алсу похорошела после развода | Источник: alsou_a / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Фанаты заметили, что особенно Алсу похорошела после развода | Источник: alsou_a / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Фанаты заметили, что особенно Алсу похорошела после развода

Источник:

alsou_a / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После того, как Алсу развелась с Яном Абрамовым, все начали замечать, что с каждым своим выходом в свет она становится только краше: идеальный овал лица, пышные губы и никаких морщин. Пиши этот текст Максим Леонидов, он бы непременно затянул: «То ли девочка, а то ли виденье». Но пока одни восхищались звездным лоском Алсу, другие не переставали оправдывать ее красоту мастеровитыми руками пластического хирурга. В конце концов певица, уставшая от пересудов, показала, как она выглядит в обычной жизни.

Видео, на котором Алсу готовится к своему концерту, опубликовал ведущий Олег Пилягин. На кадрах певица появилась практически без макияжа, в то время как парикмахер делала ей начес.

Источник:

Неприятный Пилягин / T.me

— Такие пышные прически старят, — не преминул отметить Пилягин.

В ответ на выпад ведущего Алсу лишь показала язык. При этом ранее певица была чуть более словоохотлива, когда рассказывала, делала ли какие-нибудь пластические операции.

— Сейчас я страшная, без фильтров и так далее. Я хочу, чтобы ты приблизил мои веки, потому что меня достали с этой блефаропластикой. Вот смотри, там есть какой-то шов или шрам? Вот должен быть тонкий-тонкий шовчик. Нет? Нет! Вот старые мои глазки нормальные, — крупно показала свое лицо Алсу.

Певица ответила не только на обвинения в подтяжке, но и прокомментировала возможную пластику носа, который сейчас, по ее словам, еще далек от идеала:

— Неужели вы думаете, если бы я сделала нос, я бы оставила вот эту ужасную горбинку? Я бы ее убрала.

Алсу не исключает, что в будущем может лечь под нож хирурга, чтобы исправить глаза и избавиться от нависшего века, который появляется с возрастом, но это только лишь планы.

— Глаза я еще не резала. Это в перспективе. Я не говорю, что этого не сделаю. Филеры где? Потрогай, всё на месте, вот кожа. Подтяжка? Давай, смотри шрамы и швы, — до конца настаивала певица.

Источник:

ROCKET MAG / T.me

Если операций не было, то в чем же секрет красоты Алсу? Оказалось, что певица всё же бывает у косметолога, где с ней творят чудеса аппаратные процедуры и уколы красоты.

— Я не оправдываюсь. Мне пофиг. Но мне с 25 лет пишут, что я веки отрезала. Да, я чуть-чуть губки сделала. Да, ботокс я делаю, естественно, у меня очень живая мимика, плюс возраст. Я пользуюсь услугами аппаратной косметологии, укольчики красоты, — поставила точку в спорах Алсу.

Верите, что Алсу не делала операций?

На видео видно, что она красавица сама по себе
Что-то здесь нечисто, возможно, швы хорошо скрыты
Верю, сейчас такая косметология, что и без ножа всё сделают красиво
Не мне ее судить, пусть делает, что хочет
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Певица Алсу Красота Пластическая операция Уколы красоты Старение
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Комментарии
5
Гость
22 мая, 11:52
Визуально накрашенная и не накрашенная женщина два разных человека.
Гость
22 мая, 18:21
Страшненькая без макияжа то .Вот он и сбежал.
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