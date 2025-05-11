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Развлечения Обзор «Я обычный парень. Когда подавал анкету, не думал, что попаду сюда»: стал известен победитель шоу «Титаны»

«Я обычный парень. Когда подавал анкету, не думал, что попаду сюда»: стал известен победитель шоу «Титаны»

В финальной схватке сразились 12 атлетов

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До финала шоу добрались 12 спортсменов | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годДо финала шоу добрались 12 спортсменов | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

До финала шоу добрались 12 спортсменов

Источник:

кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Завершился второй сезон спортивно-экстремального шоу «Титаны». В финальной схватке за 10 миллионов рублей сражались 12 атлетов, среди которых было четыре олимпийских чемпиона. Поболеть за спортсменов, поддержать и подсказать пришли выбывшие участники.

Финалистам подготовили четыре испытания: «Гребля», «Удержание веса», «Силовая переправа» и «Толкание бревна». Атлеты, показавшие худший результат, в каждом этапе покидали проект. До суперфинала добрались только двое сильнейших.

Первое испытание финала оказалось тяжелым почти для всех спортсменов | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годПервое испытание финала оказалось тяжелым почти для всех спортсменов | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Первое испытание финала оказалось тяжелым почти для всех спортсменов

Источник:

кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

В первом испытании титанам нужно было продержаться на гребном тренажере три подхода по 7 минут каждый. В зачет шел общий километраж. Выбывали из проекта три атлета, справившиеся с заданием хуже остальных. После первого отрезка времени многие признавались, что испытание дается нелегко: отказывали мышцы, пересыхало горло, сбивалось дыхание. Но просто так сдаваться никто не собирался.

— Я всегда, когда иду на испытание, прошу помощи у отца. Если бы он был жив, одобрил бы, что я пришел сюда. Он всегда мне говорил, что мне нужно попробовать себя в каком-то спортивном проекте. Возможно, в другом мире он будет радоваться за то, что это свершилось, — поделился учитель физкультуры Николай Бобылев. — Начинаю к отцу обращаться, и это помогает на самом деле. Как будто он рядом со мной находится. Такое ощущение, как будто меня сзади подталкивают чуть-чуть. Но в первом раунде я «умер» настолько сильно, что переживал, что не смогу ни второй, ни третий пройти.

Олимпийский чемпион Михаил Храмцов справился с испытанием неплохо, хотя признался, что в какой-то момент силы были на исходе | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годОлимпийский чемпион Михаил Храмцов справился с испытанием неплохо, хотя признался, что в какой-то момент силы были на исходе | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Олимпийский чемпион Михаил Храмцов справился с испытанием неплохо, хотя признался, что в какой-то момент силы были на исходе

Источник:

кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

— Трибуны начинают реветь. Я слышу, как у всех начинают дымиться эти тренажеры, потому что народ вкладывается по максимуму. Ты тоже начинаешь наращивать темп, все идут ва-банк, — рассказал олимпийский чемпион Никита Крюков.

Спортсмены подбадривали и поддерживали друг друга, указывали отстающим на ошибки в технике. По итогам первого испытания проект покинули финалист первого сезона Анатолий Конор Надратовский, Аарон Вирабян и Михаил Худченко.

— Заявляю официально: гребля не для гимнастов, — пошутил Михаил Худченко. — Запишусь в спортзал, буду ходить, тренировать выносливость, функционал. Да, это сложно, но интересно. Всё еще впереди, да мечта чуть-чуть обрушилась, но это такое удовлетворение, что ты не сдался и пошел до конца и показал свой максимум.

Анатолий Конор Надратовский был одним из фаворитов проекта, ему многие прочили победу | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годАнатолий Конор Надратовский был одним из фаворитов проекта, ему многие прочили победу | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Анатолий Конор Надратовский был одним из фаворитов проекта, ему многие прочили победу

Источник:

кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

— Если сегодня так произошло и случилось, значит, так угодно было самому Господу Богу. А мне придется это принять и идти дальше с гордо поднятой головой, — подвел итог своему пребыванию на проекте Надратовский.

Во втором испытании финала титаны должны были удерживать на весу груз, эквивалентный 65 процентам собственного веса. Выбывало сразу 6 атлетов. Первым стал олимпийский чемпион Максим Храмцов.

Канат можно было держать только руками | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годКанат можно было держать только руками | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Канат можно было держать только руками

Источник:

кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

— Я начинаю тянуть этот канат, это действительно очень тяжело. Тут-то и началась для меня борьба. Хват, предплечье — эти места у меня слабенькие. Всё, что в моих силах, я сделал. Но, к сожалению, канат ускользает из рук. Но я реально сделал всё, что мог, — поделился спортсмен.

Почти следом из борьбы выбыл еще один олимпийский чемпион — Роман Власов.

— Держал, пока были силы. В какой-то момент просто руки отключились. Я выложился полностью. Я отдал всего себя, — поделился атлет. — Я горжусь, что дошел до финала и сражался с лучшими. Это было удивительное время, незабываемое. Никогда не думал, что триумф, который ты испытываешь на олимпийских играх, можно еще где-то испытать. Я очень благодарен.

В последнем испытании финала участвовали три сильнейших атлета | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годВ последнем испытании финала участвовали три сильнейших атлета | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

В последнем испытании финала участвовали три сильнейших атлета

Источник:

кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

В третий этап финала вышли трое спортсменов: Николай Бобылев, Никита Крюков и Алишер Хасанов. Им предстояло как можно быстрее преодолеть 42-метровую трассу, установленную на высоте 4,5 м. Фаворитом в испытании многие называли Алишера Хасанов, да и сам атлет был уверен в своих силах:

— Это то, что я умею очень неплохо. Та самая работа, которую я могу делать хорошо.

Хасанов был уверен, что сможет одолеть соперников | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годХасанов был уверен, что сможет одолеть соперников | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Хасанов был уверен, что сможет одолеть соперников

Источник:

кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Однако удача в этот день была не на его стороне. Соперники оказались проворней и сильней. В суперфинал вышли Крюков и Бобылев. Оба были настроены очень решительно.

— На испытании ты должен вырывать победу здесь и сейчас, другого шанса не будет, — поделился учитель физкультуры. — Я остановлюсь только тогда, когда закрою глаза от потери сознания.

— Удача безграничная сопутствовала мне на этом проекте. Я могу побороться за финальный кубок, — заявил лыжник.

Симпатии зрителей разделились. Одни болели за несгибаемого олимпийского чемпиона, который весь проект показывал невероятные способности. Много раз он становился капитаном команды, в индивидуальных испытаниях неоднократно был в числе лучших. Казалось, что Крюкову всё по плечу. Николай Бобылев, в свою очередь, стал настоящим народным героем. Простому учителю физкультуры из небольшого города удавалось, казалось, невозможное.

— Я обычный учитель физкультуры, обычный парень, ничего особенного во мне нет. Когда я подавал анкету, даже не думал, что попаду сюда. Потом думал, что меня выкинут в первых же испытаниях, — вспоминает Николай.

Заданием суперфинала стало толкание бревна. Выигрывал тот, кто трижды сбивал им металлический столб. Бобылев физически превосходил соперника, но у Крюкова за плечами был большой опыт выступления на соревнованиях и медали самого высокого достоинства. Схватка длилась недолго. Победил в испытании и в проекте школьный физрук.

Никита Крюков хотел посвятить победу своей семье | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годНикита Крюков хотел посвятить победу своей семье | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Никита Крюков хотел посвятить победу своей семье

Источник:

кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

— Глаза вылезают из орбит, я просто как уж на сковородке извиваюсь, лишь бы не отступать назад. Но напор Николая был настолько сильный, что он сдвигал и сдвигал меня по шажочку, — поделился Крюков. — Я проиграл в честной борьбе. Я чист перед собой и горд, что смог дойти до последнего испытания. А за Николая я очень рад. Физрук — ты чемпион, ты молодец, ты — титан!

Бобылев не мог поверить в свой успех и не скрывал слёз радости.

Многие участники заявляли, что Николай, как никто другой, достоин победы | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годМногие участники заявляли, что Николай, как никто другой, достоин победы | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Многие участники заявляли, что Николай, как никто другой, достоин победы

Источник:

кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

— Я не могу поверить, что я стал титаном. Прошел такой долгий путь. И, как оказалось, не зря. Четвертый «Д», передаю вам огромный привет. Надеюсь, вы будете гордиться своим классным руководителем и учителем физкультуры, — произнес Николай.

Николай посвятил победу своей семье и школьникам | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годНиколай посвятил победу своей семье и школьникам | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Николай посвятил победу своей семье и школьникам

Источник:

кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Многие участники проекта сошлись в едином мнении, что учитель физкультуры показал всем, что невозможное возможно. В завершении выпуска канал ТНТ анонсировал продление шоу. «Титаны» вернутся в сетку канала в новом телевизионном сезоне.

Болели за Николая?

С самого начала знал — он будущий победитель
Нет, Никита Крюков достоин больше
Мой фаворит выбыл раньше
Не трачу время на переживания за незнакомых людей

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Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Шоу Титаны Победитель Николай Бобылев Телевидение Шоу Спорт
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