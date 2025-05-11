Их не узнать: что стало с актерами из первого сезона «Универа», вышедшего 17 лет назад

Источник: Городские медиа

Ностальгическая волна перезапусков 2000-х докатилась и до одного из самых узнаваемых ситкомов того времени — «Универ» (16+). Новая глава под названием «Универ. Молодые» уже вышла на экраны, и на афише зрителей встречает 46-летний Виталий Гогунский, он же Кузя, с внушительной бородой и новым амплуа. Из всего культового состава первого сезона он единственный, кто вернулся к экранной жизни.

Что же стало с артистами, исполнявшими роли соседей по общаге, которых связал вместе не только быт? Кто-то ушел в драматическое кино, кто-то — из профессии вовсе. А кто-то просто не видит смысла возвращаться к прошлому, даже если оно приносило славу. Впрочем, иные продолжают отыгрывать старых персонажей, несмотря на ярлык актера одной роли.