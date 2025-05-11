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Развлечения Их не узнать: что стало с актерами из первого сезона «Универа», вышедшего 17 лет назад

Их не узнать: что стало с актерами из первого сезона «Универа», вышедшего 17 лет назад

Почему некоторые из них отказались от продолжения съемок? И почему другие всё еще продолжают это делать?

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Источник:

Городские медиа

Ностальгическая волна перезапусков 2000-х докатилась и до одного из самых узнаваемых ситкомов того времени — «Универ» (16+). Новая глава под названием «Универ. Молодые» уже вышла на экраны, и на афише зрителей встречает 46-летний Виталий Гогунский, он же Кузя, с внушительной бородой и новым амплуа. Из всего культового состава первого сезона он единственный, кто вернулся к экранной жизни.

Что же стало с артистами, исполнявшими роли соседей по общаге, которых связал вместе не только быт? Кто-то ушел в драматическое кино, кто-то — из профессии вовсе. А кто-то просто не видит смысла возвращаться к прошлому, даже если оно приносило славу. Впрочем, иные продолжают отыгрывать старых персонажей, несмотря на ярлык актера одной роли.

В коротком видео рассказываем, как сложилась внеэкранная судьба Саши, Сильвестра Андреевича, Тани и Гоши. Ведь именно этими именами актеров до сих пор окликают на улице, нередко вызывая гнев и раздражение.

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