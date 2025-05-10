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Развлечения Обзор Прохор Шаляпин стал отцом, а Чеботина высказалась о романе с Киркоровым: звездные новости недели

Прохор Шаляпин стал отцом, а Чеботина высказалась о романе с Киркоровым: звездные новости недели

События из мира шоу-бизнеса

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Чеботина утверждает, что не встречается с «женатым дедушкой» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUЧеботина утверждает, что не встречается с «женатым дедушкой» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Чеботина утверждает, что не встречается с «женатым дедушкой»

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

На этой неделе звезды устроили настоящую борьбу со слухами. Певица Люся Чеботина опровергла догадки о ее романе с поп-королем Филиппом Киркоровым, а предполагаемая любовница шоумена Михаила Галустяна заявила, что беременна не от него. Однако другие знаменитости не поскупились на откровенные признания. Агата Муцениеце рассказала о проблемах с алкоголем, а Прохор Шаляпин сообщил, что продолжил свой род. 

Леша Свик попал в больницу с внутренним кровотечением

Рэпера Лешу Свика увезли на скорой. Об этом рассказала его жена Ксения в telegram-канале. У рэпера внутреннее кровотечение желудка. Он лежит в больнице. 

«Я не знаю, что это и почему, всё ведь было хорошо, мы ведем здоровый образ жизни и не пьем алкоголь», — недоумевает Ксения.

Она сообщила, что на днях у нее была высокая температура. Позднее слегла и дочка. А потом плохо стало мужу.

Фанатка пыталась задушить Кадышеву

После выступления Народной артистки России Надежды Кадышевой в Иваново за кулисы ворвалась зрительница с букетом цветов. Женщина внезапно напала на певицу, схватив ее за шею. 

Охране удалось спасти  исполнительницу. Как отметила в telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленницу доставлили в отдел полиции.

Жена Галустяна прокомментировала развод 

Супруга комика Михаила Галустяна Виктория Штефанец впервые прервала молчание и высказалась по поводу развода со звездой. Она отметила, что ей удается оставаться на плаву благодаря близким.

«Спасибо за вашу добрую и деликатную поддержку. Всё вижу. Самое ценное для меня сейчас — время с детьми и близкими», — написала Штефанец в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

О разводе фанатам сообщил сам Галустян. По его словам, для него это лишь новый этап в жизни, а о браке он будет хранить лишь хорошие воспоминания.

Пара поженилась в 2007 году. В браке у них родились две дочери Эстела и Эллина.

Предполагаемая любовница Галустяна отрицает, что беременна от него 

Ходят слухи, что Галустян променял жену на свою визажистку Милену, с которой они начали сотрудничать во время съемок реалити «Новые звезды в Африке» (16+). В беседе со Starhit.ru она заявила, что не имеет отношения к разводу телеведущего.

Сейчас девушка находится в интересном положении. Она подчеркнула, что беременна не от Галустяна.

«Мой пост с фотографией, где я в положении, не имеет отношения к личной жизни Михаила Галустяна. Почему объединили два совершенно разных события двух посторонних людей, мне лично непонятно. Да, я беременна, но хочу вас разочаровать — ребенок не от него. Так что все выдыхаем», — добавила визажист.

Прохор Шаляпин признался, что стал отцом 

Певец Прохор Шаляпин признался, что у него есть биологический ребенок. Об этом он сообщил на шоу «50 хейтеров» (18+).

«У меня нет пока семьи, я не знаю, как у меня срастется в этой жизни, и срастется ли вообще. Но биологически я уже продолжился», — сказал Шаляпин.

Шаляпин поделился биологическим материалом

Источник:

ЕГОРИК / «ВКонтакте»

Он пояснил, что по документам детей у него нет, но он отдал свой биоматериал «одной барышне», у которой не получалось забеременеть из-за возраста. Другими подробностями исполнитель делиться не стал. 

Люся Чеботина против отношений с Киркоровым 

В Сети начали распространяться слухи, что певица Люся Чеботина достигла успеха в карьере не благодаря своему таланту, а через постель. Причем некоторые предполагают, что любовником мог оказаться король российской эстрады Филипп Киркоров. Звезда поспешила оправдаться.

«Я не перестаю удивляться тому, что обо мне пишут, говорят и какие слова мне приписывают. Филипп мой друг, с которым я имею честь общаться, вдохновляться им, черпать у него знания и опыт, но он не является моим продюсером, как об этом говорят», — заявила Чеботина.

Она также уточнила, что не имеет никаких отношений «с женатым дедушкой». По ее словам, успеха она достигла только благодаря собственным силам. 

Агата Муцениеце признала проблемы с алкоголем 

Актриса Агата Муцениеце впервые рассказала о борьбе с алкоголизмом после развода с Павлом Прилучным. Актриса сделала признание в своем шоу «Догадки Агатки» (18+).

«Это случилось после развода. Я тогда начала просто топить свое горе. У меня был миллиард причин пить. И я пила, пила, пила, пока не поняла, что зашла слишком далеко», — заявила Агата.

Сейчас Муцениеце утверждает, что алкоголь употребляет крайне редко и только по особым случаям. Например, может хорошенько напиться в январе, когда нет работы. При этом актриса отмечает, что не понимает женщин, которые ограничиваются двумя бокалами: «А третий, пятый, седьмой бокал? Зачем тогда пить, если всего два».

На Сергея Зверева напали

Звездный стилист Сергей Зверев рассказал, что на него напали во дворе. Об этом он написал в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

По словам Зверева, вечером он вышел на прогулку с кошкой Маркизой, и на них якобы набросилась собака без намордника. Зверев утверждает, что хозяева проигнорировали просьбу не отпускать пса с поводка.

«Просто бессовестно вели себя, никакого уважения — нагло, беспардонно. Потом она решила меня снять на камеру, захотела прославиться», — говорит Зверев.

Как он уточнил, группа девушек стояла и смеялась. А мужчина, который их сопровождал, попытался спровоцировать драку со стилистом.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Люся Чеботина Прохор Шаляпин Звездные новости Леша Свик Сергей Зверев
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