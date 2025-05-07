«Самая красивая пара»: Агата Муцениеце и Петр Дранга отмечают помолвку в Ялте

Актриса развеяла все домыслы о том, что между ней и Петром лишь пиар-роман Источник: agataadata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Агата Муцениеце и ее новый возлюбленный, музыкант Петр Дранга уехали в Ялту отмечать помолвку. Разговоры об их тайной свадьбе ходили несколько долгих недель, однако пара так и не подтверждала их. Но теперь-то влюбленные не скрывают чувств и раскрывают карты.

Даже некоторые люди из окружения пары считали, что их отношения не больше, чем пиар-роман.

Источник: agataadata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Надо же, я думал, это пиар-роман, но оказалось, все-таки любовь и взаимовыгодная история, — рассказал продюсер Сергей Дворцов. — То, что не удается долго скрывать такие вещи, я не удивлен. Свадьбу вряд ли можно было провести втайне, учитывая их уровень медийности.

Источник: drangaofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Но теперь-то влюбленные не скрывают чувств. Петр действительно сделал предложение Агате, и она сказала «да».

Пара празднует помолвку в Ялте вместе с дочкой Агаты Муцениеце от Павла Прилучного Мией. Девочка познакомилась с новым избранником мамы несколько месяцев назад и, судя по счастливым семейным фотографиям, приняла ее выбор.

Источник: drangaofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











А вот сын Муцениеце, похоже, окончательно оборвал связь с родительницей: Тимофей остался с отцом и теперь лишь случайно появляется в жизни матери. Например, однажды они случайно встретились в магазине.

— Каков был вообще шанс, что мы столкнемся лоб в лоб?! Мы поехали на Петин концерт. В итоге с концерта мы решили заехать в магазин и встретили там… Тиму. Не могу сказать, что он мне наговорил приятностей. Вообще странно, как так мальчик мог…

Источник: drangaofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Несмотря на разрыв с Прилучным и потерянный контакт с сыном от него, Агата Муцениеце решила не отказываться от семейного счастья и не ставить на себе крест как на женщине и жене. И поклонники актрисы надеются, что уж этот-то ее союз будет исключительно счастливым.

— Как я рада! Агата, ребята, — поздравляет пару певица Юлия Паршута.

— Агата, несомненно, будет счастлива! Самая красивая пара, счастья вам бесконечного. Агата заслужила этого прекрасного мужчину — Петра Дрангу. Люблю вас и обожаю! — пишет поклонница.

— Урвала себе нереального красавчика и достойного мужчину! Агата, будь счастлива, — сыплет пожеланиями Анастасия.

— Спасибо тому П… за то, что освободил место для настоящего мужчины. Девочки, отпускайте то, что уходит. Жизнь приготовила для вас лучше, — уверена подписчица актрисы.

— Павлушка в новом браке завял, а Агата расцветает, — пишут в комментариях к посту Муцениеце.