Открытки на 1 Мая в 2025 году: 20 ярких поздравлений, которые запомнят все

Товарищ, верь, с нашими открытками твое поздравление запомнят все! Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У нас в России есть традиция: каждый год 1 мая мы с друзьями ходим на демонстрацию. А вот 2 мая уже нет. Зато Первомай, Праздник Весны и Труда отмечаем как следует. В честь тех, кто любит трудиться, даже отдельный нерабочий день устроили. Это ли не повод поздравить всех причастных? Специально к дню всех трудолюбов и веснорадов мы создали 20 открыток на 1 Мая в 2025 году, чтобы вы могли их скачать и поделиться с близкими, единомышленниками, друзьями, всеми, кто работает в этот день в поте лица и у кого Первомай — законный выходной.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











1 мая в 2025 году выпадает на четверг. И если вы всё еще пытаетесь вспомнить, как мы отдыхаем на майские, спешим обрадовать: в этом году нас ждут сразу две трехдневные рабочие недели. В честь Праздника Весны и Труда мы будем отдыхать с 1 по 4 мая (с четверга по воскресенье), потом ненадолго сделаем вид, что работаем, и вновь отправимся на четырехдневный отдых: с 8 по 11 мая — во имя Дня Победы.

Кстати, Россия — не единственное государство, где отмечают Первомай. Этот праздник чтят более чем в 150 странах мира. Правда, везде у него разные названия, но в них так или иначе фигурирует слово «труд». А всё потому, что начало Первомаю положили именно что трудящиеся. Правда, из Чикаго. 1 мая 1886 года они, уставшие от низкой зарплаты, адских условий труда и чрезмерно длинного рабочего дня, высыпали на улицы и давай требовать справедливости. Мало того что она в итоге восторжествовала, так еще и в 1889 году Парижский конгресс Второго интернационала объявил 1 мая днем проведения демонстраций профсоюзов. В знак солидарности с рабочими всего мира

До России праздник докатился несколько позже — в нашей стране его впервые отметили в 1891 году. Тогда революционер Михаил Бруснев собрал около 200 единомышленников и устроил вместе с ними забастовку в Санкт-Петербурге. Правда, официальным и ежегодным праздником Первомай стал уже после Октябрьской революции, а в 1992 году получил название, по которому мы его сегодня знаем, — Праздник Весны и Труда.