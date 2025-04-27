«Лучше бы занялись другим делом»: историк проехался по сериалу «Любовь Советского Союза»

историк говорит, что Ангелина Стречина отлично сыграла свою главную роль актрисы Галины Ковровой, но это одно из немногих достоинств сериала Источник: пресс-служба Первого канала











В апреле на телевидении вышла многосерийная драма «Любовь Советского Союза» (16+), в которой нашлось место героям и предателям, подвигам и славе, а еще любви, которую, по словам главной героини, непременно «пожрет война». Пожирательством она занимается на идеально вылизанной картинке, а персонажи чаще напоминают героев мюзиклов, чем советских людей, но это еще цветочки по сравнению с тем, что увидел (или, если точнее, чего не увидел) в сериале историк и писатель Александр Черёмин.

«Набор выдуманных событий»

Актерский состав, по мнению Александра Черёмина, в сериале подобран хорошо. За исключением актеров, сыгравших Сталина, Берию и Ворошилова. Но вот работу режиссеров историк совсем не оценил.

Товарищ Сталин, к вам у историка вопросов нет Источник: пресс-служба Первого канала











— Режиссеры сериала лучше бы занялись другим делом. Набор выдуманных, мало связанных событий, частично слизанных с биографий актрисы Валентины Серовой, летчика Анатолия Серова, поэта Кирилла (Константина) Симонова, военачальника Константина Рокоссовского, актрисы Любови Орловой, руководителей Советского Союза, к тому же с плохим знанием истории, — отметил Черёмин.

Продюсеры, по словам Александра Черёмина, взялись продюсировать сырой материал и зря не пригласили историка: без консультаций специалиста ляпов и «откровенных глупостей» получилось очень уж много. Начиная с того, что интерьеры квартир и помещений, а часто и сами здания не соответствуют тому периоду истории, что показан в сериале «Любовь Советского Союза», заканчивая фактологической путаницей.

Многих зданий и интерьеров, что показаны в сериале, в Советском Союзе просто не существовало Источник: пресс-служба Первого канала











— Частично вырывают факты из биографии актрисы Валентины Васильевны Серовой, которая станет заслуженной артисткой РСФСР только в 1946 году, а Сталинскую премию получит в 1947 году. Будет женой Героя Советского Союза Анатолия Константиновича Серова ровно год. Женой Кирилла (Константина) Симонова станет в 1943 году. Актрисой Театра Красной армии никогда не была и жила по другим адресам и в других домах. Она никогда не была в Узбекистане, — отмечает историк. — Интендант 2-го ранга Константин Симонов, с июля 1941 года специальный корреспондент газеты «Красная звезда», был на подводной лодке «Л-4» в боевом походе на Черном море у берегов Румынии в сентябре 1941 года. Показана другая подводная лодка и сезон.

«Ситуация на фронте была совсем иной»

Неточности Александр Черёмин нашел и в показанных в сериале боевых действиях.

Глядя на показанные в сериале боевые действия, Александру Черёмину так и хотелось воскликнуть: «Не верю!» Источник: пресс-служба Первого канала











— Ситуация на фронте была совсем иной, здесь одни ляпы. По обороне Москвы очень мало знаний у создателей фильма. Пропуска в Москве, вид Москвы, транспорт и оборонительные сооружения — всё в ляпах. Точнее, даже фальсификация, — уверяет эксперт. — По эвакуации и возвращению театров в Москву полный провал в информации. Только после 16 октября 1941 года театры стали эвакуировать из Москвы, и вернулись они осенью 1943 года.

Историк отмечает, что в большинстве случаев показанные в сериале события происходили в реальности с разницей в полгода. Так, на Карельском фронте в апреле 1942 года не было обстрелов против СССР. Донской фронт создали 30 сентября 1942 года, и Константина Симонова на нем не было, потому что он находился на Сталинградском фронте, а в сериале — пожалуйста. Фактологических ошибок, с датами не связанных, тоже хватает: например, обычных красноармейцев в госпитале высшего командного состава не лечили, а в «Любви Советского Союза» это была не редкость. Также полностью не совпадает биография Любови Орловой и ее действия. Хватает ляпов в одежде и несоответствий по историческому периоду, когда разворачиваются события сериала.