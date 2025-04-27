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Развлечения обзор «Лучше бы занялись другим делом»: историк проехался по сериалу «Любовь Советского Союза»

«Лучше бы занялись другим делом»: историк проехался по сериалу «Любовь Советского Союза»

Что не устроило его в популярной многосерийной драме

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1 комментарий
историк говорит, что Ангелина Стречина отлично сыграла свою главную роль актрисы Галины Ковровой, но это одно из немногих достоинств сериала | Источник: пресс-служба Первого каналаисторик говорит, что Ангелина Стречина отлично сыграла свою главную роль актрисы Галины Ковровой, но это одно из немногих достоинств сериала | Источник: пресс-служба Первого канала

историк говорит, что Ангелина Стречина отлично сыграла свою главную роль актрисы Галины Ковровой, но это одно из немногих достоинств сериала

Источник:

пресс-служба Первого канала

В апреле на телевидении вышла многосерийная драма «Любовь Советского Союза» (16+), в которой нашлось место героям и предателям, подвигам и славе, а еще любви, которую, по словам главной героини, непременно «пожрет война». Пожирательством она занимается на идеально вылизанной картинке, а персонажи чаще напоминают героев мюзиклов, чем советских людей, но это еще цветочки по сравнению с тем, что увидел (или, если точнее, чего не увидел) в сериале историк и писатель Александр Черёмин.

«Набор выдуманных событий»

Актерский состав, по мнению Александра Черёмина, в сериале подобран хорошо. За исключением актеров, сыгравших Сталина, Берию и Ворошилова. Но вот работу режиссеров историк совсем не оценил.

Товарищ Сталин, к вам у историка вопросов нет | Источник: пресс-служба Первого каналаТоварищ Сталин, к вам у историка вопросов нет | Источник: пресс-служба Первого канала

Товарищ Сталин, к вам у историка вопросов нет

Источник:

пресс-служба Первого канала

— Режиссеры сериала лучше бы занялись другим делом. Набор выдуманных, мало связанных событий, частично слизанных с биографий актрисы Валентины Серовой, летчика Анатолия Серова, поэта Кирилла (Константина) Симонова, военачальника Константина Рокоссовского, актрисы Любови Орловой, руководителей Советского Союза, к тому же с плохим знанием истории, — отметил Черёмин.

Продюсеры, по словам Александра Черёмина, взялись продюсировать сырой материал и зря не пригласили историка: без консультаций специалиста ляпов и «откровенных глупостей» получилось очень уж много. Начиная с того, что интерьеры квартир и помещений, а часто и сами здания не соответствуют тому периоду истории, что показан в сериале «Любовь Советского Союза», заканчивая фактологической путаницей.

Многих зданий и интерьеров, что показаны в сериале, в Советском Союзе просто не существовало | Источник: пресс-служба Первого каналаМногих зданий и интерьеров, что показаны в сериале, в Советском Союзе просто не существовало | Источник: пресс-служба Первого канала

Многих зданий и интерьеров, что показаны в сериале, в Советском Союзе просто не существовало

Источник:

пресс-служба Первого канала

— Частично вырывают факты из биографии актрисы Валентины Васильевны Серовой, которая станет заслуженной артисткой РСФСР только в 1946 году, а Сталинскую премию получит в 1947 году. Будет женой Героя Советского Союза Анатолия Константиновича Серова ровно год. Женой Кирилла (Константина) Симонова станет в 1943 году. Актрисой Театра Красной армии никогда не была и жила по другим адресам и в других домах. Она никогда не была в Узбекистане, — отмечает историк. — Интендант 2-го ранга Константин Симонов, с июля 1941 года специальный корреспондент газеты «Красная звезда», был на подводной лодке «Л-4» в боевом походе на Черном море у берегов Румынии в сентябре 1941 года. Показана другая подводная лодка и сезон.

«Ситуация на фронте была совсем иной»

Неточности Александр Черёмин нашел и в показанных в сериале боевых действиях.

Глядя на показанные в сериале боевые действия, Александру Черёмину так и хотелось воскликнуть: «Не верю!» | Источник: пресс-служба Первого каналаГлядя на показанные в сериале боевые действия, Александру Черёмину так и хотелось воскликнуть: «Не верю!» | Источник: пресс-служба Первого канала

Глядя на показанные в сериале боевые действия, Александру Черёмину так и хотелось воскликнуть: «Не верю!»

Источник:

пресс-служба Первого канала

— Ситуация на фронте была совсем иной, здесь одни ляпы. По обороне Москвы очень мало знаний у создателей фильма. Пропуска в Москве, вид Москвы, транспорт и оборонительные сооружения — всё в ляпах. Точнее, даже фальсификация, — уверяет эксперт. — По эвакуации и возвращению театров в Москву полный провал в информации. Только после 16 октября 1941 года театры стали эвакуировать из Москвы, и вернулись они осенью 1943 года.

Историк отмечает, что в большинстве случаев показанные в сериале события происходили в реальности с разницей в полгода. Так, на Карельском фронте в апреле 1942 года не было обстрелов против СССР. Донской фронт создали 30 сентября 1942 года, и Константина Симонова на нем не было, потому что он находился на Сталинградском фронте, а в сериале — пожалуйста. Фактологических ошибок, с датами не связанных, тоже хватает: например, обычных красноармейцев в госпитале высшего командного состава не лечили, а в «Любви Советского Союза» это была не редкость. Также полностью не совпадает биография Любови Орловой и ее действия. Хватает ляпов в одежде и несоответствий по историческому периоду, когда разворачиваются события сериала.

Как вам «Любовь Советского Союза»?

Отличный сериал, на ляпы внимания не обращаю
Ляпов и правда много, но интересно досмотреть до конца
Так много ляпов, что сил моих не было смотреть это
Делать мне нечего — российские сериалы смотреть
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Сериал История Шоу Телевидение Историк СССР Первый канал Любовь Советского Союза
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Главное даже не ляпы. Главное полная вранина во всем, в одежде, эмоциях выражениях лица актеров. Такое впечатление что снимал наркоман таких же наркоманов заливших мозги галюцегенами. Смотреть бред вредно для здоровья особенно для психики нормального зрителя, Про детей я молчу. После просмотра у них дуарез развиться может.
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Журналист 72.RU
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